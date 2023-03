Patch 10.1: Glut von Neltharion - Stoppt die Angriffe von Fyrakk

In Patch 10.1: Glut von Neltharion gilt es die Angriffe von Fyrakk zu stoppen. Dieses Open-World-Event ist nur eines von vielen auf den Dracheninseln. Fyrakk und seine Schergen von Primalisten, Protodrachen und Djaradin verwüsten ohne Rücksicht ein bestimmtes Gebiet. Zeit, sich ein paar Freunde zu schnappen und zu versuchen, den Angriff aufzuhalten. Fyrakk scheint auf der Suche. Doch was genau sucht er so erbittert?

Wie komme ich zu dem Angriff von Fyrakk?

Dieses Open-World-Event unterscheidet sich grundlegend vom Festmahl, Primalistenstürmen oder der Drachenfluchfestung, denn es ist jeden Tag 24 Stunden aktiv. Lediglich der Standort ändert sich täglich. Man hat also genug Zeit, die dortige Weltquest abzuschließen und den Fraktionen zu helfen. In welchem Gebiet das Event gerade geöffnet ist, findet man ganz einfach über das Horn auf der Karte, welches schon von den vorherigen Gruppenaktivitäten auf der Dracheninsel bekannt ist. Sobald man in das entsprechende Gebiet kommt, wird es der Himmel rot und dunkel. Alles ist in Asche und Verderbnis gehüllt. Verfehlen kann man dieses Gebiet also nicht.

Außerdem ist dort auch eine Weltquest aktiv, die mit interessanten Belohnungen winkt. Bei jedem Angriff gibt es eine Schutzkuppel, die Kahdgar aufrecht erhält. Dort findet man NPC’s der unterschiedlichen Fraktionen, die die Hilfe der Helden brauchen. Bevor man sich also in das Getümmel stürzt, sollte man im Lager die Quests annehmen, damit man keine Belohnung versäumt.

Angriff von Fyrakk Ablauf

In dem Gebiet gibt es unterschiedliche Gegner. Protodrachen, Djaradin und Primalisten können getötet werden. Altare können aktiviert werden, um Elitegegner zu rufen. Man beginnt also am besten mit den normalen Gegnern und sammelt dabei Ward of Igira. 5 davon werden benötigt, um an den Altaren (Suffision Cruibles) benutzt zu werden. Damit beschwört man dann unterschiedliche Elitegegner.

Wenn man diese besiegt, lassen sie Ward of Fyrakk fallen. Auch davon werden wieder 5 Stück benötig, um beim (Suffision Mold) den Schmiedemeister zu beschwören. Das ist ein kleiner Eventboss, der den Everburning Key fallen lässt. Drei dieser Schlüssel werden benötigt, um die große Truhe zu öffnen, in der eine Belohnung wartet.

Diese Aktivitäten können auch den ganzen Tag gemacht werden, dabei ist kein Zeitfenster zu beachten. Ab und an sieht man am oberen Bildschirmrand ein Fortschrittsbalken. Sobald dieser Balken voll ist, erscheint Fyrakk persönlich. Er versucht alles in Schutt und Asche zu legen und einer seiner Schüler bleibt zurück, um besiegt zu werden. Alleine sollte man sich ihm aber nicht in den Weg stellen. Ist dieser Weltboss besiegt, gibt es eine Quest, die man nun abschließen kann.

Welche Belohnungen gibt es bei einem Angriff von Fyrakk?

Die Liste der Belohnungen ist ziemlich groß. Manche können täglich erbeutet werden, andere wöchentlich und wieder andere sind einmalige Belohnungen. Neben Ausrüstung, bekommt man auch Upgrade Items, die man für das neue Upgrade-System braucht. Die Weltquest gewährt ein Rüstungsteil mit dem GS von 411 und 5 Drake's Shadowflame Crest Fragment. Diese braucht man, um den Gegenstand aufzuwerten. Denn auch das Gear von dem Event kann aufgewertet werden. Wer Fryakks Schüler das erste Mal an einem Tag besiegt und die Quest abgibt, die man automatisch bekommt, erhält ein Ausrüstungsteil mit dem GS von 405, welches ebenfalls aufgewertet werden kann. Zu diesem Item gibt es zusätzlich Drake's Shadowflame Crest. Für jeden weiteren Schüler, den man an diesem Tag besiegt, gibt es noch 6 Drake's Shadowflame Crest Fragment.

Die täglichen Quests in den Gebieten gewähren Ausrüstung mit einem Itemlevel von 385

Wer den Erfolg Still Standing in the Fire abschließen möchte, sollte bei dem Event in Fyrakks lodernden Aura gefangen werden und daran sterben.

