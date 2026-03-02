Das sind die beliebtesten Klassen in Midnight

Data for Azeroth zeigt die beliebtesten Klassen in WoW Midnight und ihre Anteile auf der neuen Höchststufe 90.

Mit der neuen Höchststufe 90 in der Erweiterung Midnight hat sich die Verteilung der Helden in Azeroth deutlich verschoben. Wenn du wissen willst, welche Klassen derzeit die Spielwelt dominieren, liefern die aktuellen Statistiken von Data for Azeroth spannende Einblicke.

Die Top 3: Druiden, Paladine und Dämonenjäger

An der Spitze steht unangefochten der Druide mit einem Anteil von 13,1 %. Die enorme Vielseitigkeit dieser Klasse scheint auch auf Stufe 90 ein unschlagbares Argument zu sein. Dicht darauf folgt der Paladin mit 11,2 %, der traditionell eine sehr hohe Beliebtheit genießt. Den dritten Platz auf dem Treppchen sichert sich der Dämonenjäger mit 10,9 %, was zeigt, dass die Agilität und das Klassendesign nach wie vor den Nerv der Spieler treffen.

Das Mittelfeld und die Spezialisten

Im soliden Mittelfeld bewegen sich Todesritter (9,0 %), Hexenmeister (8,6 %) und Jäger (8,5 %). Während Magier und Krieger mit 7,7 % bzw. 7,5 % weiterhin eine starke Basis bilden, finden sich Schamanen (6,1 %) und Mönche (5,9 %) im hinteren Mittelfeld wieder.

Interessanterweise bilden Priester mit 4,8 % sowie Schurken und Rufer mit jeweils nur 3,3 % das Schlusslicht der Statistik.

Die vollständigen und tagesaktuellen Daten kannst du jederzeit direkt bei der Quelle einsehen: Data for Azeroth - Class Stats.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.