WoW Midnight: Gratis Reagenzien durch „Handwerker gesucht“ in Silbermond sichern
Die Quest „Handwerker gesucht“ in WoW Midnight liefert ab Stufe 80 kostenlose Handwerksmaterialien in Silbermond zur freien Auswahl.
Inhaltsverzeichnis
In der Erweiterung WoW: Midnight benötigt Silbermond dringend Unterstützung durch geschickte Handwerker. Um den Einstieg in der Hauptstadt zu erleichtern, stellt die Stadt großzügige Vorräte zur Verfügung. Über die Quest Handwerker gesucht erhältst du ohne großen Aufwand kostenlose Handwerksmaterialien, die entweder dein Berufe-Leveling beschleunigen oder für Gold im Auktionshaus verkauft werden können.
Voraussetzungen und Standort
Die Quest ist am Rande des Stadtzentrums von Silbermond verfügbar. Um die Aufgabe anzunehmen, musst du lediglich Stufe 80 erreicht haben. Weitere Vorbedingungen existieren nicht. Der Ablauf ist denkbar einfach: Du sprichst mit einem nahestehenden NPC und darfst dir im Anschluss eine von fünf verschiedenen Materialtaschen als Belohnung aussuchen.
Zurück zur Übersicht
Übersicht der verfügbaren Belohnungen
Je nach Wahl deines Reagenzienbeutels erhältst du unterschiedliche Materialien. Beachte, dass für den Erhalt des Kräuterkorbs und der Verzaubererbörse der jeweilige Beruf erlernt sein muss, während die anderen Optionen für alle Charaktere frei wählbar sind.
- Sammlung von Immersangmineralien
- 12x Brillantes Silbererz
- 12x Umbralzinnerz
- 40x Glänzendes Kupfererz
- Sack des thalassischen Lederverarbeiters
- Tragetasche des thalassischen Schneiders
- 60x Helles Leinen
- Korb mit Immersangkräutern (Kräuterkunde erforderlich)
- 10x Argentumblatt
- 20x Manalilie
- 40x Harmonieblume
- Börse des thalassischen Verzauberers (Verzauberkunst erforderlich)
Da Handwerksmaterialien besonders zu Beginn einer neuen Erweiterung in World of Warcraft sehr gefragt sind, stellt diese Quest eine ideale Möglichkeit dar, sich einen frühen Vorteil zu verschaffen.Zurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: