WoW Midnight: Gratis Reagenzien durch „Handwerker gesucht“ in Silbermond sichern

Geschrieben von Telias am 02.03.2026 um 20:54

Die Quest „Handwerker gesucht“ in WoW Midnight liefert ab Stufe 80 kostenlose Handwerksmaterialien in Silbermond zur freien Auswahl.

In der Erweiterung WoW: Midnight benötigt Silbermond dringend Unterstützung durch geschickte Handwerker. Um den Einstieg in der Hauptstadt zu erleichtern, stellt die Stadt großzügige Vorräte zur Verfügung. Über die Quest Handwerker gesucht erhältst du ohne großen Aufwand kostenlose Handwerksmaterialien, die entweder dein Berufe-Leveling beschleunigen oder für Gold im Auktionshaus verkauft werden können.

Handwerker gesucht Quest bietet kostenlose Handwerksmaterialien für neue Spieler in Silbermond

Voraussetzungen und Standort

Die Quest ist am Rande des Stadtzentrums von Silbermond verfügbar. Um die Aufgabe anzunehmen, musst du lediglich Stufe 80 erreicht haben. Weitere Vorbedingungen existieren nicht. Der Ablauf ist denkbar einfach: Du sprichst mit einem nahestehenden NPC und darfst dir im Anschluss eine von fünf verschiedenen Materialtaschen als Belohnung aussuchen.

Handwerker gesucht Quest auf der Karte in Silbermond


Übersicht der verfügbaren Belohnungen

Je nach Wahl deines Reagenzienbeutels erhältst du unterschiedliche Materialien. Beachte, dass für den Erhalt des Kräuterkorbs und der Verzaubererbörse der jeweilige Beruf erlernt sein muss, während die anderen Optionen für alle Charaktere frei wählbar sind.

Da Handwerksmaterialien besonders zu Beginn einer neuen Erweiterung in World of Warcraft sehr gefragt sind, stellt diese Quest eine ideale Möglichkeit dar, sich einen frühen Vorteil zu verschaffen.

