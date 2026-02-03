WoW: Alle Positionen der Haranir für „Mehr als nur ihre Wurzeln“

Guide zu Mehr als nur ihre Wurzeln in World of Warcraft. Alle Haranir, ihre Standorte und Lore‑Details kompakt erklärt für WoW.

Der Erfolg Mehr als nur ihre Wurzeln in World of Warcraft ist ein accountweiter Lore-Erfolg, der bereits im Pre-Patch zur Erweiterung Midnight abgeschlossen werden kann. Dabei geht es darum, fünf Haranir zu finden, die sich in der Nähe bedeutender Weltenbäume in Azeroth aufhalten. Jeder dieser Haranir erzählt eine eigene Geschichte – teils kritisch, teils nachdenklich – über das Verhältnis der Haranir zur Oberfläche und den vergangenen Tragödien der Weltenbäume.

Alle Standorte der Haranir

Insgesamt müssen fünf bestimmte Haranir gefunden und ihre Geschichten angehört werden. Eine besonders effektive Methode für die Wegstrecken ist die Nutzung eines Druiden mit Zugang zur Traumwanderung. So lassen sich die Orte deutlich schneller erreichen.

Fuunid – Amirdrassil (Dracheninseln)

Koordinaten: /way #2239 34.2 52.6

Koordinaten: /way #2239 34.2 52.6 Zhakir – Val'sharah (Die Verheerten Inseln)

Koordinaten: /way #641 46.7 35.4

Koordinaten: /way #641 46.7 35.4 Chonon – Hyjal (Kalimdor)

Koordinaten: /way #198 58.4 29.9

Koordinaten: /way #198 58.4 29.9 Or'jan – Dunkelküste (Kalimdor)

Koordinaten: /way #62 33.2 66.8

Koordinaten: /way #62 33.2 66.8 Kawayn – Grizzlyhügel (Nordend)

Koordinaten: /way #116 50.8 42.6

Worüber die Haranir sprechen

Jeder Haranir teilt beim Ansprechen ein kurzes Stück Hintergrundgeschichte. Die Inhalte drehen sich um die Geschichte der jeweiligen Weltenbäume in ihrer Nähe. Teilweise wird dabei die zurückgezogene Lebensweise der Haranir infrage gestellt. Andere äußern Bedauern über die tragische Vergangenheit, die viele der Bäume begleitet.

Die Dialoge liefern wertvolle Einblicke in die überlieferte Geschichte der Nachtelfen und die tiefe Verbindung der Haranir zu den spirituellen Orten Azeroths. Auch wenn der Erfolg nur fünf Punkte bringt, gehört er zu den erzählerisch bedeutungsvolleren Inhalten im Pre-Patch von Midnight.

