WoW Ansturm auf Nahrung: Weltquest wieder verfügbar

Geschrieben von Telias am 01.02.2026 um 11:06

Die WoW-Weltquest „Ansturm auf Nahrung“ ist wieder aktiv – essenziell für den Meta-Erfolg Weltenseelensuche und zusätzlichen Belohnungen.

Die heiß erwartete Weltquest Ansturm auf Nahrung ist jetzt in World of Warcraft verfügbar. Diese Quest ist ein zentraler Bestandteil des Meta-Erfolgs „Weltenseelensuche“ und steht nur für rund zwei Tage zur Verfügung.

Viele Spieler haben monatelang auf das Wiederauftauchen dieser Quest gewartet. Sie gilt für viele als letzte Hürde beim Abschluss des Meta-Erfolgs Weltenseelensuche.

Ansturm auf Nahrung - Weltquest in World of Warcraft

Diese Erfolge sind betroffen

Der Abschluss der Weltquest bringt Fortschritt in gleich mehreren verschachtelten Erfolgen, die Teil des umfangreichen Meta-Erfolgs sind, und schaltet zusätzliche Belohnungen frei.

Gangzwinger Mk. 11 - Reittier in World of Warcraft Schatten des Zweifels - Reittier in World of Warcraft

