WoW Ansturm auf Nahrung: Weltquest wieder verfügbar

Die WoW-Weltquest „Ansturm auf Nahrung“ ist wieder aktiv – essenziell für den Meta-Erfolg Weltenseelensuche und zusätzlichen Belohnungen.

Inhaltsverzeichnis Diese Erfolge sind betroffen

Die heiß erwartete Weltquest Ansturm auf Nahrung ist jetzt in World of Warcraft verfügbar. Diese Quest ist ein zentraler Bestandteil des Meta-Erfolgs „Weltenseelensuche“ und steht nur für rund zwei Tage zur Verfügung.

Viele Spieler haben monatelang auf das Wiederauftauchen dieser Quest gewartet. Sie gilt für viele als letzte Hürde beim Abschluss des Meta-Erfolgs Weltenseelensuche.

Diese Erfolge sind betroffen

Der Abschluss der Weltquest bringt Fortschritt in gleich mehreren verschachtelten Erfolgen, die Teil des umfangreichen Meta-Erfolgs sind, und schaltet zusätzliche Belohnungen frei.

Quelle: Wowhead

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.