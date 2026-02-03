WoW Midnight: So schaltest du Beutejagd, Fraktionsereignisse und Abenteuermodus frei

Mit dem Start von WoW Midnight kannst du Beutejagd, Fraktionsereignisse und den Abenteuermodus freischalten – wir zeigen dir, wie es geht.

Mit dem Midnight Start beginnt als erstes die Levelphase von Stufe 80 bis 90. Danach steht es jedem Spieler frei, was er als Nächstes machen möchte. So kannst du die Midnight-Kampagne weiter fortführen, Ausrüstung in Dungeons farmen oder Berufe skillen.

Dies sind aber nur einige wenige Beispiele. Es gibt zahlreiche weitere Endgame-Inhalte. Einige davon musst du jedoch erst freischalten. Nachdem du alle Voraussetzungen erfüllt hast, kannst du die Quest Der letzte Vorstoß bei Lor'themar Theron im Zentrum von Silbermond abschließen.

Freischaltungen durch die Midnight-Kampagne

Die Midnight-Kampagne beginnt mit der Levelphase in den neuen Gebieten. Auf der Höchststufe geht die Kampagne mit neuen Questreihen weiter, die alle zum Erfolg Der Krieg von Licht und Schatten gehören. Zur Freischaltung der folgenden Inhalte musst du jedoch nur das erste Kapitel mit dem Namen Stützpunkt abschließen:

Beutejagd : Astalor Blutschwur braucht deine Hilfe bei der Jagd auf tödliche Bedrohungen in Azeroth und darüber hinaus. Besuche ihn in der Mördergasse, um mehr zu erfahren!

: Astalor Blutschwur braucht deine Hilfe bei der Jagd auf tödliche Bedrohungen in Azeroth und darüber hinaus. Besuche ihn in der Mördergasse, um mehr zu erfahren! Fraktionsereignisse : Lerne jede Fraktion von Midnight kennen, indem du an ihren Ereignissen teilnimmst: Saltherils Soiree, Überfluss, Legenden der Haranir und Sturmarionangriff.

: Lerne jede Fraktion von Midnight kennen, indem du an ihren Ereignissen teilnimmst: Saltherils Soiree, Überfluss, Legenden der Haranir und Sturmarionangriff. Abenteuermodus: Deine künftigen Charaktere können Zonen in beliebiger Reihenfolge erkunden und haben unmittelbar Zugriff auf Fraktionsereignisse und Weltquests.

Wo die Endgame-Kampagne beginnt und welche Aufgaben du erledigen musst, erfährst du in unserem Guide zur Midnight-Kampagne.

