World of Warcraft: Neuer Trailer zu Midnight - Story So Far

Blizzard hat den Midnight Story So Far Trailer zu WoW veröffentlicht. Das Video zeigt zentrale Ereignisse aus The War Within.

Die Dunkelheit kehrt zurück – und sie bringt einen bekannten Namen mit sich: WoW-Fans erleben mit dem neuen Midnight Story So Far Trailer die Rückkehr von Xal’atath. Der Trailer führt durch die entscheidenden Ereignisse in World of Warcraft: von der Zerstörung Dalarans bis zur Rückkehr des Leerenlords Dimensius.

Du siehst zentrale Figuren wie Alleria, Ve’nari und die Raumgänger in einem letzten, verzweifelten Kampf gegen die Leere. Xal’ataths finstere Pläne entfalten sich Szene für Szene – eindringlich, bedrohlich, unaufhaltsam. Ein cineastisches Update, das mehr ist als nur ein Rückblick: Es ist ein düsterer Vorbote dessen, was kommt.

