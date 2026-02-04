Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Vor dem Start von WoW Midnight erscheint noch ein Update

Vor dem Start von WoW Midnight erscheint noch ein Update

Geschrieben von Telias am 04.02.2026 um 20:28

Blizzard veröffentlicht am 11. Februar einen zweiten WoW-Patch für Midnight mit Verbesserungen für UI, Bosswarnungen und Klassen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Letzte Vorbereitungen auf Midnight
  2. Technische Optimierungen für dein Spielerlebnis

Mit dem zweiten Vorbereitungspatch bringt Blizzard neue Klassenupdates und Verbesserungen für World of Warcraft. Das Update erscheint am 11. Februar und stimmt alle Spieler gezielt auf das kommende Addon Midnight ein.

WoW Midnight Pre-Patch

Letzte Vorbereitungen auf Midnight

Das Update bietet unter anderem Anpassungen an der Benutzeroberfläche – dazu gehören optimierte Schadensanzeigen, bessere Bosswarnungen und weitere visuelle Verbesserungen, die für mehr Übersicht sorgen. Alles dreht sich darum, dir die bestmögliche Vorbereitung auf Midnight zu bieten.



Zurück zur Übersicht

Technische Optimierungen für dein Spielerlebnis

Ob du deine Rotation verbesserst, deine UI individuell einstellst oder dich einfach auf kommende Inhalte einstimmen willst – dieser Patch liefert genau dafür das passende Fundament. Es sind gezielte Klassenanpassungen und Systemoptimierungen enthalten, um das Spielgefühl weiter zu verbessern.

Eine vollständige Übersicht aller Änderungen findest du in den offiziellen Patchnotes:

Alle Änderungen im offiziellen Patchnote-Thread

Quelle: World of Warcraft Seite

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.