Vor dem Start von WoW Midnight erscheint noch ein Update
Blizzard veröffentlicht am 11. Februar einen zweiten WoW-Patch für Midnight mit Verbesserungen für UI, Bosswarnungen und Klassen.
Inhaltsverzeichnis
Mit dem zweiten Vorbereitungspatch bringt Blizzard neue Klassenupdates und Verbesserungen für World of Warcraft. Das Update erscheint am 11. Februar und stimmt alle Spieler gezielt auf das kommende Addon Midnight ein.
Letzte Vorbereitungen auf Midnight
Das Update bietet unter anderem Anpassungen an der Benutzeroberfläche – dazu gehören optimierte Schadensanzeigen, bessere Bosswarnungen und weitere visuelle Verbesserungen, die für mehr Übersicht sorgen. Alles dreht sich darum, dir die bestmögliche Vorbereitung auf Midnight zu bieten.
Zurück zur Übersicht
Technische Optimierungen für dein Spielerlebnis
Ob du deine Rotation verbesserst, deine UI individuell einstellst oder dich einfach auf kommende Inhalte einstimmen willst – dieser Patch liefert genau dafür das passende Fundament. Es sind gezielte Klassenanpassungen und Systemoptimierungen enthalten, um das Spielgefühl weiter zu verbessern.
Eine vollständige Übersicht aller Änderungen findest du in den offiziellen Patchnotes:
Alle Änderungen im offiziellen Patchnote-Thread
Quelle: World of Warcraft SeiteZurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: