Vor dem Start von WoW Midnight erscheint noch ein Update

Blizzard veröffentlicht am 11. Februar einen zweiten WoW-Patch für Midnight mit Verbesserungen für UI, Bosswarnungen und Klassen.

Mit dem zweiten Vorbereitungspatch bringt Blizzard neue Klassenupdates und Verbesserungen für World of Warcraft. Das Update erscheint am 11. Februar und stimmt alle Spieler gezielt auf das kommende Addon Midnight ein.

Letzte Vorbereitungen auf Midnight

Das Update bietet unter anderem Anpassungen an der Benutzeroberfläche – dazu gehören optimierte Schadensanzeigen, bessere Bosswarnungen und weitere visuelle Verbesserungen, die für mehr Übersicht sorgen. Alles dreht sich darum, dir die bestmögliche Vorbereitung auf Midnight zu bieten.

Technische Optimierungen für dein Spielerlebnis

Ob du deine Rotation verbesserst, deine UI individuell einstellst oder dich einfach auf kommende Inhalte einstimmen willst – dieser Patch liefert genau dafür das passende Fundament. Es sind gezielte Klassenanpassungen und Systemoptimierungen enthalten, um das Spielgefühl weiter zu verbessern.

Eine vollständige Übersicht aller Änderungen findest du in den offiziellen Patchnotes:

Alle Änderungen im offiziellen Patchnote-Thread

Quelle: World of Warcraft Seite

