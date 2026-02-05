Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
OPie Addon für WoW Midnight: Radialmenüs clever nutzen

Geschrieben von Telias am 05.02.2026 um 17:15

Mit dem OPie Addon in WoW Midnight nutzt du Tastenkürzel effizient für Fähigkeiten, Gegenstände, Berufe und mehr.

Inhaltsverzeichnis
  1. Was OPie für dich leisten kann
  2. Vorkonfigurierte und dynamische Ringe

Mit dem Pre-Patch von WoW Midnight wurde das beliebte OPie Addon aktualisiert und ist jetzt vollständig mit der Version 12.0 kompatibel. Dieses Addon ermöglicht es dir, Aktionen über ein Radialmenü auszuführen, das nur erscheint, wenn du eine definierte Tastenkombination gedrückt hältst. Sobald du die Taste loslässt, wird eine Aktion basierend auf der Mauszeigerposition ausgeführt.

WoW OPie Addon

Was OPie für dich leisten kann

OPie hilft dir dabei, deine Aktionsleisten aufzuräumen und dennoch schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen zu behalten. Du kannst eigene Ringe erstellen oder vorhandene nutzen, um unter anderem folgende Inhalte zu verwalten:

  • Fähigkeiten
  • Gegenstände
  • Berufe
  • Haustiere
  • Ausrüstungssets
  • Makros
  • Raid- und Weltmarkierungen


Vorkonfigurierte und dynamische Ringe

Standardmäßig sind bereits Ringe für Klassenspezifisches und Berufe vorhanden. Besonders praktisch ist der automatische Ring für Questgegenstände, der alle relevanten Items direkt verfügbar macht. Auch andere Addons wie Spade können zusätzliche Ringe integrieren – etwa zur Auswahl von Saatgut auf deiner Farm.

OPie kannst du auf Curseforge herunterladen.

