OPie Addon für WoW Midnight: Radialmenüs clever nutzen
Mit dem OPie Addon in WoW Midnight nutzt du Tastenkürzel effizient für Fähigkeiten, Gegenstände, Berufe und mehr.
Mit dem Pre-Patch von WoW Midnight wurde das beliebte OPie Addon aktualisiert und ist jetzt vollständig mit der Version 12.0 kompatibel. Dieses Addon ermöglicht es dir, Aktionen über ein Radialmenü auszuführen, das nur erscheint, wenn du eine definierte Tastenkombination gedrückt hältst. Sobald du die Taste loslässt, wird eine Aktion basierend auf der Mauszeigerposition ausgeführt.
Was OPie für dich leisten kann
OPie hilft dir dabei, deine Aktionsleisten aufzuräumen und dennoch schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen zu behalten. Du kannst eigene Ringe erstellen oder vorhandene nutzen, um unter anderem folgende Inhalte zu verwalten:
- Fähigkeiten
- Gegenstände
- Berufe
- Haustiere
- Ausrüstungssets
- Makros
- Raid- und Weltmarkierungen
Vorkonfigurierte und dynamische Ringe
Standardmäßig sind bereits Ringe für Klassenspezifisches und Berufe vorhanden. Besonders praktisch ist der automatische Ring für Questgegenstände, der alle relevanten Items direkt verfügbar macht. Auch andere Addons wie Spade können zusätzliche Ringe integrieren – etwa zur Auswahl von Saatgut auf deiner Farm.
OPie kannst du auf Curseforge herunterladen.
