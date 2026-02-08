Spiel:
WilduTools Addon für World of Warcraft: Mehr Übersicht, mehr Kontrolle

Geschrieben von Telias am 08.02.2026 um 08:43

WilduTools bringt sichtbare UI-Verbesserungen und smarte Automatisierungen für World of Warcraft – alles modular und individuell aktivierbar.

Inhaltsverzeichnis
  1. Was ist WilduTools?
  2. UI-Verbesserungen im Überblick
    1. Verbesserte Sichtbarkeit und Orientierung
    2. Skalierung und Lesbarkeit
    3. Optimierungen in Instanzen
    4. Weitere UI-Funktionen
  3. Automatisierungen für flüssigeres Gameplay
    1. Allgemeine Automatisierungen
    2. Spezielle Funktionen für Druiden
  4. Bedienung und Konfiguration

WilduTools ist ein leichtgewichtiges Addon für World of Warcraft, das gezielt die Benutzeroberfläche optimiert und bestimmte Spielmechaniken automatisiert. Mit einer Vielzahl an Quality-of-Life-Funktionen richtet sich das Addon an Spieler, die mehr Übersicht und Effizienz im Spielalltag wünschen. Alle Funktionen sind opt-in gestaltet, sodass du nur das aktivierst, was du tatsächlich nutzen willst.

WilduTools - Addon für World of Warcraft

Was ist WilduTools?

WilduTools stammt vom Entwickler des bekannten Addons „Cooldown Manager Centered“. Es kombiniert zahlreiche UI-Verbesserungen mit praktischen Automatisierungen, die deinen Spielkomfort erhöhen. Durch erklärende Mouseover-Texte und Bilder wird jede Funktion anschaulich dargestellt. Da alle Optionen einzeln zuschaltbar sind, bleibt deine Spielumgebung individuell anpassbar.



UI-Verbesserungen im Überblick

Verbesserte Sichtbarkeit und Orientierung

  • Farblich markierte Reichweitenanzeigen erleichtern die Einschätzung zur Position von Gegnern.
  • Ein zentrales Crosshair hilft dir, deinen Charakter auch in unübersichtlichen Gruppen schnell wiederzufinden.
  • Optimierte Wegpunktanzeigen sorgen für klarere Navigation.

Skalierung und Lesbarkeit

  • Die Erfahrungsleiste (XP Bar) lässt sich individuell skalieren.
  • Auch das Objective Frame kann in seiner Größe angepasst werden.
  • Größer dargestellte Fehlertexte verbessern die Lesbarkeit im Kampfgeschehen.
  • Ein vereinfachter Header sorgt für ein aufgeräumteres Quest-Interface.

Optimierungen in Instanzen

  • Spielernamen von Verbündeten sind deutlicher erkennbar.
  • Werte der Encounter-Leiste bleiben dauerhaft sichtbar.

Weitere UI-Funktionen

  • Rechtsklicksteuerung der Kamera funktioniert auch über UI-Elemente hinweg.
  • Beim Login passt sich die UI-Skalierung automatisch an deine Einstellungen an.
Automatisierungen für flüssigeres Gameplay

Allgemeine Automatisierungen

  • Beim Kauf von Dekorationsgegenständen wird die Bestätigung automatisch übersprungen.
  • Dialoge mit nur einer Option werden automatisch ausgewählt.
  • Gruppeneinladungen und Rollenabfragen werden automatisch angenommen.

Spezielle Funktionen für Druiden

  • Die Fluggestalt wird bei Bedarf automatisch aktiviert.
  • Deine aktuelle Druidenform bleibt bei bestimmten Aktionen erhalten.


Bedienung und Konfiguration

Ein Minimap-Button ermöglicht schnellen Zugriff auf WilduTools. Über Klick- oder Shift-Klick-Aktionen kannst du das Addon-Menü öffnen, die Benutzeroberfläche neu laden oder – falls vorhanden – die Plumber-Startseite aufrufen.

Du kannst dieses Addon auf Curseforge herunterladen.

