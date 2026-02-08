WilduTools Addon für World of Warcraft: Mehr Übersicht, mehr Kontrolle

WilduTools bringt sichtbare UI-Verbesserungen und smarte Automatisierungen für World of Warcraft – alles modular und individuell aktivierbar.

WilduTools ist ein leichtgewichtiges Addon für World of Warcraft, das gezielt die Benutzeroberfläche optimiert und bestimmte Spielmechaniken automatisiert. Mit einer Vielzahl an Quality-of-Life-Funktionen richtet sich das Addon an Spieler, die mehr Übersicht und Effizienz im Spielalltag wünschen. Alle Funktionen sind opt-in gestaltet, sodass du nur das aktivierst, was du tatsächlich nutzen willst.

WilduTools stammt vom Entwickler des bekannten Addons „Cooldown Manager Centered“. Es kombiniert zahlreiche UI-Verbesserungen mit praktischen Automatisierungen, die deinen Spielkomfort erhöhen. Durch erklärende Mouseover-Texte und Bilder wird jede Funktion anschaulich dargestellt. Da alle Optionen einzeln zuschaltbar sind, bleibt deine Spielumgebung individuell anpassbar.

UI-Verbesserungen im Überblick

Verbesserte Sichtbarkeit und Orientierung

Farblich markierte Reichweitenanzeigen erleichtern die Einschätzung zur Position von Gegnern.

erleichtern die Einschätzung zur Position von Gegnern. Ein zentrales Crosshair hilft dir, deinen Charakter auch in unübersichtlichen Gruppen schnell wiederzufinden.

hilft dir, deinen Charakter auch in unübersichtlichen Gruppen schnell wiederzufinden. Optimierte Wegpunktanzeigen sorgen für klarere Navigation.

Skalierung und Lesbarkeit

Die Erfahrungsleiste (XP Bar) lässt sich individuell skalieren.

(XP Bar) lässt sich individuell skalieren. Auch das Objective Frame kann in seiner Größe angepasst werden.

kann in seiner Größe angepasst werden. Größer dargestellte Fehlertexte verbessern die Lesbarkeit im Kampfgeschehen.

verbessern die Lesbarkeit im Kampfgeschehen. Ein vereinfachter Header sorgt für ein aufgeräumteres Quest-Interface.

Optimierungen in Instanzen

Spielernamen von Verbündeten sind deutlicher erkennbar.

sind deutlicher erkennbar. Werte der Encounter-Leiste bleiben dauerhaft sichtbar.

Weitere UI-Funktionen

Rechtsklicksteuerung der Kamera funktioniert auch über UI-Elemente hinweg.

funktioniert auch über UI-Elemente hinweg. Beim Login passt sich die UI-Skalierung automatisch an deine Einstellungen an.

Automatisierungen für flüssigeres Gameplay

Allgemeine Automatisierungen

Beim Kauf von Dekorationsgegenständen wird die Bestätigung automatisch übersprungen.

Dialoge mit nur einer Option werden automatisch ausgewählt.

werden automatisch ausgewählt. Gruppeneinladungen und Rollenabfragen werden automatisch angenommen.

Spezielle Funktionen für Druiden

Die Fluggestalt wird bei Bedarf automatisch aktiviert.

wird bei Bedarf automatisch aktiviert. Deine aktuelle Druidenform bleibt bei bestimmten Aktionen erhalten.

Bedienung und Konfiguration

Ein Minimap-Button ermöglicht schnellen Zugriff auf WilduTools. Über Klick- oder Shift-Klick-Aktionen kannst du das Addon-Menü öffnen, die Benutzeroberfläche neu laden oder – falls vorhanden – die Plumber-Startseite aufrufen.

Du kannst dieses Addon auf Curseforge herunterladen.

