WilduTools Addon für World of Warcraft: Mehr Übersicht, mehr Kontrolle
WilduTools bringt sichtbare UI-Verbesserungen und smarte Automatisierungen für World of Warcraft – alles modular und individuell aktivierbar.
Inhaltsverzeichnis
WilduTools ist ein leichtgewichtiges Addon für World of Warcraft, das gezielt die Benutzeroberfläche optimiert und bestimmte Spielmechaniken automatisiert. Mit einer Vielzahl an Quality-of-Life-Funktionen richtet sich das Addon an Spieler, die mehr Übersicht und Effizienz im Spielalltag wünschen. Alle Funktionen sind opt-in gestaltet, sodass du nur das aktivierst, was du tatsächlich nutzen willst.
Was ist WilduTools?
WilduTools stammt vom Entwickler des bekannten Addons „Cooldown Manager Centered“. Es kombiniert zahlreiche UI-Verbesserungen mit praktischen Automatisierungen, die deinen Spielkomfort erhöhen. Durch erklärende Mouseover-Texte und Bilder wird jede Funktion anschaulich dargestellt. Da alle Optionen einzeln zuschaltbar sind, bleibt deine Spielumgebung individuell anpassbar.
Zurück zur Übersicht
UI-Verbesserungen im Überblick
Verbesserte Sichtbarkeit und Orientierung
- Farblich markierte Reichweitenanzeigen erleichtern die Einschätzung zur Position von Gegnern.
- Ein zentrales Crosshair hilft dir, deinen Charakter auch in unübersichtlichen Gruppen schnell wiederzufinden.
- Optimierte Wegpunktanzeigen sorgen für klarere Navigation.
Skalierung und Lesbarkeit
- Die Erfahrungsleiste (XP Bar) lässt sich individuell skalieren.
- Auch das Objective Frame kann in seiner Größe angepasst werden.
- Größer dargestellte Fehlertexte verbessern die Lesbarkeit im Kampfgeschehen.
- Ein vereinfachter Header sorgt für ein aufgeräumteres Quest-Interface.
Optimierungen in Instanzen
- Spielernamen von Verbündeten sind deutlicher erkennbar.
- Werte der Encounter-Leiste bleiben dauerhaft sichtbar.
Weitere UI-Funktionen
- Rechtsklicksteuerung der Kamera funktioniert auch über UI-Elemente hinweg.
- Beim Login passt sich die UI-Skalierung automatisch an deine Einstellungen an.
Automatisierungen für flüssigeres Gameplay
Allgemeine Automatisierungen
- Beim Kauf von Dekorationsgegenständen wird die Bestätigung automatisch übersprungen.
- Dialoge mit nur einer Option werden automatisch ausgewählt.
- Gruppeneinladungen und Rollenabfragen werden automatisch angenommen.
Spezielle Funktionen für Druiden
- Die Fluggestalt wird bei Bedarf automatisch aktiviert.
- Deine aktuelle Druidenform bleibt bei bestimmten Aktionen erhalten.
Zurück zur Übersicht
Bedienung und Konfiguration
Ein Minimap-Button ermöglicht schnellen Zugriff auf WilduTools. Über Klick- oder Shift-Klick-Aktionen kannst du das Addon-Menü öffnen, die Benutzeroberfläche neu laden oder – falls vorhanden – die Plumber-Startseite aufrufen.
Du kannst dieses Addon auf Curseforge herunterladen.Zurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: