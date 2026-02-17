WoW Midnight: So erhältst du die Reittiere der ersten Mythisch+ Saison

WoW Midnight Saison 1 bietet mit Abscheuliches Aas und Auflebendes Aas neue Mounts für Schlüsselsteinmeister und Schlüsselsteinlegende ab 2.000 Punkten.

Mit der ersten Saison von WoW Midnight sicherst du dir durch deine Leistungen in mythischen Dungeons beeindruckende Reittiere. Diese Belohnungen zeigen deinen Fortschritt und dein Können innerhalb der neuen Herausforderungen.

Abscheuliches Aas für den Schlüsselsteinmeister

Das Reittier Abscheuliches Aas ist die Belohnung für den Erfolg Schlüsselsteinmeister von Midnight: Saison 1. Um dieses Flugtier freizuschalten, erspielst du dir eine Wertung für Mythisch+ von mindestens 2.000 Punkten in der ersten Saison von WoW Midnight.

Diese Kreatur trägt die stärksten Reiter von Zul'Aman als treue Begleiter. Mit ihren Schattenflügeln schlägt sie alle Gegner nieder, die sich ihr in den Weg stellen.

Strebst du nach einer noch größeren Herausforderung, wartet das Auflebendes Aas auf dich. Dieses Reittier erhältst du über den Erfolg Schlüsselsteinlegende von Midnight: Saison 1. Die Voraussetzung für diesen Erfolg ist eine Mythisch+ Wertung von mindestens 3.000 Punkten in der ersten Saison.

Das Wesen kreist über den Sterbenden und bringt mit seinen Schwingen Seuchen sowie Verderben. In seinem Schatten findet niemand mehr die Gewissheit, sich jemals wieder zu erheben.

