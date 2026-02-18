WoW Midnight: Der Leuchtende Falkenschreiter als Belohnung in der Terrasse der Magister

In WoW Midnight droppt der Leuchtende Falkenschreiter bei Degentrius in der Terrasse der Magister. Das Mount ist nur im mythischen Modus verfügbar.

In World of Warcraft: Midnight führt dein Weg für das Sammeln seltener Reittiere erneut auf die Insel von Quel'Danas. Inmitten dieses geschichtsträchtigen Ortes liegt die Terrasse der Magister, einstige Wirkungsstätte von Magister Umbric und Zentrum arkaner Studien der Sin'dorei. Der Dungeon beherbergt insgesamt 4 Bosse und birgt in seinen Hallen den Anziehungspunkt des Zwielichts – jenen entscheidenden Schlüssel, um den Zugang zum Leerensturm zu öffnen.

Du hast hier die Chance, das Reittier [itm=260231] zu erbeuten. Diese treue Kreatur von thalassischem Adel findet Geborgenheit, indem sie sich in der Terrasse der Magister verkriecht. Um dieses Mount zu erhalten, musst du den Endboss Degentrius bezwingen. Dabei gilt für dich eine strikte Voraussetzung: Der Leuchtende Falkenschreiter droppt ausschließlich im mythischen Schwierigkeitsgrad des Dungeons.

