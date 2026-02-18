Housing-Geschenk in WoW: Deine Gratis-Belohnung über Zillow for Warcraft

Du erhältst in World of Warcraft eine kostenlose Fußmatte von schlichter Eleganz. Diese Dekoration bereichert dein Housing-Erlebnis in ganz Azeroth.

Mit Zillow for Warcraft wird das Thema Housing in World of Warcraft für dich greifbar. Über die Partnerschaft mit den Makelnden Bek’tar und Hazyl kannst du ab sofort exklusive Immobilienangebote in ganz Azeroth entdecken. Ob du dich nach einem tropischen Rückzugsort sehnst oder ein stilles Plätzchen suchst – deine Suche nach dem eigenen Heim beginnt direkt auf der spezialisierten Plattform. Als besonderes Highlight kannst du dir einen exklusiven Behausungsgegenstand sichern, um dein zukünftiges Zuhause individuell zu gestalten.

Die wichtigsten Fakten für dich

Willkommen in der Nachbarschaft! Ob ihr euch nach einem tropischen Rückzugsort sehnt, an dem ihr im Sonnenschein genüsslich an einer Kaja’Cola schlürft, oder nach einem idyllischen Fleckchen, an dem die Nachbarn still wie ein Grab sind: Zillow for Warcraft hat genau das Richtige für euch. Die Top-Makler auf Zillow, Bek’tar und Hazyl, sind für euch im Einsatz und zeigen euch Angebote, die ihr nicht verpassen solltet. Auf Zillow.com/Warcraft könnt ihr die ersten präsentierten Häuser bestaunen. Entdeckt ausgewählte Angebote, lernt die Zillow-Partner und Makler Hazyl und Bek’tar kennen und vieles mehr! Während ihr euch die präsentierten Objekte anseht, vergesst nicht, euch den Behausungsgegenstand „Fußmatte von schlichter Eleganz“* zu sichern und ihn in eurem eigenen Stückchen Azeroth zu platzieren. Sobald der Gegenstand eurem Account gutgeschrieben wurde, könnt ihr im Spiel in der Nähe der Handelsposten in Sturmwind und Orgrimmar weitere Exemplare bei den Händlern Tuuran und Gabbi erwerben. In Azeroth hat jeder Champion ein Zuhause. Mit Zillow for Warcraft beginnt euer „irgendwann“ schon heute!

Quelle: Blizzard

