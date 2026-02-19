WoW Discord Quest: So sicherst du dir einfach Discord Orbs

Die WoW Discord Quest ermöglicht das Sammeln von 700 Discord Orbs durch das Ansehen des Midnight Trailers. Die Aktion endet am 26. Februar.

Für World of Warcraft Fans gibt es aktuell eine einfache Möglichkeit, das eigene Discord-Konto aufzuwerten. Bis zum 25. Februar steht eine neue WoW Discord Quest zur Verfügung, über die du mit minimalem Aufwand Discord Orbs sammeln kannst. Im Gegensatz zu vielen anderen Aufgaben auf der Plattform ist für diese Quest kein eigenes Streaming deines Gameplays erforderlich.

700 Discord Orbs in unter zwei Minuten erhalten

Die Aufgabe ist simpel: Du schaust dir einen kurzen Trailer zum Midnight Pre-Patch an. Das Video dauert etwas über eine Minute, wodurch die gesamte Quest in weniger als zwei Minuten abgeschlossen ist. Nach dem Ansehen des Trailers werden deinem Account automatisch 700 Discord Orbs gutgeschrieben. Da es insgesamt sieben ähnliche Video-Quests gibt, lassen sich in unter zehn Minuten genügend Orbs sammeln, um beispielsweise einige Tage Nitro freizuschalten.

Was sind Discord Orbs und wie werden sie genutzt?

Bei Discord Orbs handelt es sich um eine virtuelle Währung, die ausschließlich durch das Abschließen von Quests verdient werden kann. Es ist kein Einsatz von Echtgeld erforderlich. Diese Währung kannst du sammeln und gegen verschiedene Vorteile eintauschen, dazu gehören:

Discord Nitro (zeitlich begrenzt)

Spezielle Profil-Effekte

Exklusive Badges

Fundort der WoW Discord Quest

Um die Quest zu starten, öffnest du die Discord-App. Du findest die entsprechende Kachel entweder direkt in der unteren linken Ecke der Benutzeroberfläche oder innerhalb des Direct-Messages-Panels im Reiter „Quests“. Da die Aktion zeitlich begrenzt ist, empfiehlt es sich, den kurzen Trailer zeitnah anzusehen, um die kostenlose Währung für künftige Belohnungen zu sichern.

