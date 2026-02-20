Deine Vision in Azeroth: Mit der Pin-o-Matic-Kamera das Housing in WoW teilen

Die neue Pin-o-Matic-Kamera in World of Warcraft ermöglicht das direkte Teilen von Housing-Kreationen auf Pinterest inklusive Fotomodus-Funktionen.

In der Erweiterung Midnight wird das Housing in World of Warcraft zum kreativen Mittelpunkt. Damit du deine Bauwerke und Inspirationen direkt mit der Community teilen kannst, führt Blizzard die neue Pin-o-Matic Camera ein. Diese Funktion ermöglicht es dir, deinen WoW-Account direkt mit Pinterest zu verknüpfen, Bildschirmfotos aufzunehmen und diese ohne Umwege als Pins zu veröffentlichen. So kannst du nicht nur eigene Fortschritte festhalten, sondern auch Ideen für dein nächstes Projekt in der Behausungs-Community sammeln.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Account-Verknüpfung: Du kannst deinen Pinterest-Account direkt über die Gameplay-Optionen (unter „Kontakte“) mit World of Warcraft verbinden.

Du kannst deinen Pinterest-Account direkt über die Gameplay-Optionen (unter „Kontakte“) mit World of Warcraft verbinden. Exklusive Belohnung: Die erste Verknüpfung schaltet die Kraftdemonstration „Kreiert Eure Welt“ sowie das Spielzeug „Pin-o-Matic-Kamera“ frei.

Die erste Verknüpfung schaltet die Kraftdemonstration „Kreiert Eure Welt“ sowie das Spielzeug „Pin-o-Matic-Kamera“ frei. Fotomodus-Funktionen: Die Kamera bietet ein Sucher-Overlay sowie verschiedene Seitenverhältnisse (Portrait 2:3 oder quadratisch 1:1) für deine Aufnahmen.

Die Kamera bietet ein Sucher-Overlay sowie verschiedene Seitenverhältnisse (Portrait 2:3 oder quadratisch 1:1) für deine Aufnahmen. Direktes Teilen: Erstellte Bilder können mit Titeln und Beschreibungen versehen und sofort aus dem Spiel heraus auf Pinterest gepinnt werden.

Erstellte Bilder können mit Titeln und Beschreibungen versehen und sofort aus dem Spiel heraus auf Pinterest gepinnt werden. Inspirationsquelle: Die Funktion dient dem Austausch innerhalb der Behausungs-Community, um neue Designs zu entdecken oder eigene Kreationen zu präsentieren.

Die Behausungsfunktion in Midnight eröffnet euch neue Wege in Azeroth, eure Kreativität auszuleben – und jetzt gibt es eine neue Funktion im Spiel, mit der ihr Inspiration auf Pinterest finden, teilen und festhalten könnt. Spieler können ihren World-of-Warcraft-Account mit ihrer persönlichen Pinterest-Pinnwand verknüpfen und Bildschirmfotos direkt vom Spiel aus teilen. Egal, ob ihr ein fertiges Heim vorzeigen oder Ideen für euren nächsten Build sammeln wollt, die Pin-o-Matic-Kamera macht es zu einem Kinderspiel, eure Vision über das Spiel hinaus mit der Behausungs-Community zu teilen. Erste Schritte Verknüpft euren Pinterest-Account direkt von World of Warcraft aus: Öffnet die Optionen

Geht zu Gameplay → Kontakte

→ Wählt mit Pinterest verbinden aus

aus Meldet euch mit dem Browser im Spiel an und bestätigt die Verbindung Über dasselbe Menü könnt ihr die Verbindung auch jederzeit wieder trennen. Schaltet die Pin-o-Matic-Kamera frei Wenn ihr euren Pinterest-Account zum ersten Mal verknüpft, erfüllt ihr die Kraftdemonstration „Kreiert Eure Welt“ , für die ihr mit dem Spielzeug Pin-o-Matic-Kamera belohnt werdet. Die Kamera wird automatisch eurer Spielzeugkiste hinzugefügt und ist sofort einsatzbereit. Haltet eure Kreationen fest Der Einsatz der Pin-o-Matic-Kamera öffnet den Fotomodus: Zentriert euer Motiv mit dem Sucher-Overlay.

Wählt das Seitenverhältnis aus Portrait (2:3) oder quadratisch (1:1).

Schießt ein Foto oder verlasst den Fotomodus jederzeit. Nachdem ihr ein Foto gemacht habt, wird eine kurze Animation abgespielt und ihr werdet aufgefordert, euren Pin zu erstellen. Erstellt und veröffentlicht Pins Ihr könnt eurem Bildschirmfoto optionale Titel und Beschreibungen hinzufügen, bevor ihr euren Pin direkt auf eurem Pinterest-Account veröffentlicht. Sobald euer Pin öffentlich ist, bekommt ihr eine Bestätigung und könnt weiter Fotos machen oder zum Spiel zurückkehren. Findet Inspiration und verbindet euch mit der Community Auf Pinterest könnt ihr zudem dank der Behausungen anderer WoW-Spieler eure Kreativität anregen. Seht euch die Builds an, sammelt Ideen für zukünftige Projekte und folgt anderen Erbauern von Behausungen. Die Inspiration kann auf einer Pinnwand oder im Spiel beginnen – und direkt in Euer Zuhause in Azeroth fließen. Kreiert Eure Welt – für die Pinnwand! Mit der neuen Pin-o-Matic-Kamera könnt ihr ganz leicht teilen, was ihr gebaut habt, neue Ideen finden und euch mit der Behausungs-Community von WoW verbinden. Ihr braucht Inspiration zum Loslegen? Besucht die offizielle Pinterest-Pinnwand von World of Warcraft.

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.