Neue Haustiere und Plüschtiere als Twitch-Drops zum Start von WoW Midnight

Zum Start von WoW Midnight schaltest du durch Twitch-Drops und das Verschenken von Abonnements exklusive Plüschtiere und ein neues Haustier frei.

Bereite dich auf den Start von World of Warcraft: Midnight vor! Du hast die Chance, dir über verschiedene Aktionen auf Twitch exklusive Belohnungen für deine Abenteuer in Azeroth zu sichern. Ob durch das gezielte Unterstützen von Streamern oder durch einfaches Zuschauen – hier erfährst du, wie du dir das neueste Haustier und dekorative Plüschtiere für dein Zuhause als Twitch-Drop sicherst.

Sichert euch das Haustier „Fischhändlerin May“, indem ihr eure Lieblingskanäle von World of Warcraft mit dem Verschenken von 2 Abonnements auf Twitch unterstützt. Sammelt außerdem die Plüschtiere* „Kuscheliger allianzblauer Grrgle“ und „Kuscheliger horderoter Grrgle“ als Behausungsdekorationen, indem ihr eure Lieblingskanäle von World of Warcraft auf Twitch verfolgt, sobald World of Warcraft: Midnight live geht.

Unterstützt einen Streamer auf Twitch und holt euch das Haustier „Fischhändlerin May“

World of Warcraft veranstaltet gemeinsam mit Twitch zur Veröffentlichung von World of Warcraft: Midnight Unterstützt einen Streamer! Twitch-Zuschauer werden für das Verschenken von insgesamt 2 Abonnements an beliebige teilnehmende Streamer belohnt, die Twitch-Partner oder Twitch-Affiliates sind, während die Streamer World of Warcraft live streamen und die Kanalkategorie auf „World of Warcraft“ gesetzt ist. Diese Aktion läuft vom 27. Februrar, 00:00 Uhr MEZ bis zum 27. März, 00:00 Uhr MEZ in allen Regionen, in denen World of Warcraft und Twitch zugänglich sind. Unterstützt eure Lieblingsstreamer und erhaltet das Haustier „Fischhändlerin May“, das euch bei euren Abenteuern begleiten kann.

Wenn es nach May geht, „kann man nie genug Fische haben.“

Dauer des Ereignisses

Beginn: 27. Februar, 00:00 Uhr MEZ

Ende: 27. März, 00:00 Uhr MEZ.

So könnt ihr teilnehmen

Loggt euch in euren Twitch-Account ein (wenn ihr noch keinen habt, könnt ihr vorher kostenlos einen auf Twitch.tv erstellen). Besucht einen teilnahmeberechtigten Twitch-Kanal, auf dem World of Warcraft gestreamt wird. Während der Kanal World of Warcraft live streamt, erwerbt und verschenkt mindestens ein Abonnement einer beliebigen Stufe. Sobald ihr während der Aktion insgesamt zwei Abonnements gekauft und verschenkt habt, erhaltet ihr die Belohnung.

* Bitte beachtet, dass die Aktion am 27. Februar 2026 um 00:00 Uhr MEZ beginnt. Alle vor diesem Zeitpunkt erworbenen Abonnements werden NICHT für diese Aktion gewertet. Alle Abonnements, die erworben werden, während auf dem Kanal nicht World of Warcraft gestreamt wird, obwohl die Kategorie World of Warcraft ausgewählt ist, werden ebenfalls nicht für die Aktion gewertet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welche Regionen nehmen an der Belohnungsaktionen „Unterstützt einen Streamer“ teil?

A: Alle, in denen World of Warcraft & Twitch verfügbar sind.

F: Wie kann ich herausfinden, welche Kanäle für die Aktion teilnahmeberechtigt sind?

A: Es ist offen für alle Twitch-Partner & Partner, die das Gameplay von World of Warcraft übertragen.

F: Wie schließe ich ein Abonnement auf Twitch ab?

A: Benutzer müssen sich zunächst über einen Webbrowser oder ein Mobilgerät in Twitch einloggen. Käufe können entweder über einen Webbrowser oder ein Mobilgerät getätigt werden. Hier findet ihr ausführlichere Informationen zum Kauf von Abonnements. Informationen zum Kauf von Geschenkabonnements findet ihr hier.

F: Wie viele Abonnements muss ich erwerben, um das Haustier „Fischhändlerin May“ für World of Warcraft zu erhalten? Welche Stufen sind für die Aktion teilnahmeberechtigt?

A: Um sich für die Belohnung zu qualifizieren, müssen die Nutzer insgesamt zwei Abonnements einer beliebigen Stufe erwerben und verschenken. Jedes Abonnement muss während der Aktion erworben und verschenkt werden. Abonnenten von Prime Gaming sind ausgeschlossen.

F: Ich habe vor Beginn der Aktion zwei Abonnements erworben. Kann ich eine Belohnung erhalten?

A: Nein. Die Belohnung kann nur durch den Kauf von zwei Abonnements für einen Kanal, auf dem World of Warcraft gestreamt wird, und die Nutzung der Kategorie World of Warcraft während der Aktion verdient werden.

F: Was kann ich machen, wenn ich beim Kauf von Abonnements auf Twitch auf Probleme stoße?

A: Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass ihr versucht, einen Kauf in einem der Kanäle der Kategorie World of Warcraft abzuschließen. Normalerweise kann das Problem gelöst werden, indem ihr die Seite aktualisiert oder eine andere Zahlungsmethode ausprobiert. Bei Käufen über ein Mobilgerät müsst ihr vielleicht zum Aktualisieren einen Augenblick warten. Wenn ihr weitere Hilfe braucht, könnt ihr euch an den Kundendienst von Twitch wenden und hier eine Liste häufig gestellter Fragen und Fehlerbehebungen finden.

F: Kann ich nachverfolgen, wie viele teilnahmeberechtigte Abonnements ich für die Aktion abgeschlossen habe?

A: Zwar gibt es keinen zentralen Ort, an dem eure Fortschritte in der Aktion aufgezeichnet werden, aber Benutzer finden in ihrem Zahlungsverlauf von Twitch eine Liste ihrer Käufe von Abonnements für teilnahmeberechtigte Kanäle. Dies sollte aber nur als Nachweis für erfolgreiche Käufe von Abonnements verwendet werden und garantiert nicht, dass die Abonnements für die Aktion gelten.

F: Wo finde ich meine Belohnungen aus der Aktion, wenn ich sie verdient habe?

A: Um eure Belohnungen zu erhalten, müsst ihr den Drop auf dem Kanal, den ihr gerade anseht, oder im Inventar des Menüs „Drops“ auf Twitch abholen.

Die Angebote sind gültig beim Kauf von zwei Geschenkabonnements oder regelmäßig erneuerten Abonnements auf einer beliebigen Stufe für teilnahmeberechtigte Kanäle, die in der Kategorie World of Warcraft streamen. Das Angebot ist nicht gültig, wo World of Warcraft nicht zum Kauf verfügbar ist. Twitch behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit zu ändern oder zu beenden. Das Angebot ist nicht übertragbar, darf nicht verkauft werden, und kann pro Benutzer nur einmal eingelöst werden. Das Angebot wird ungültig, wenn gegen eine dieser Bedingungen verstoßen wird. Abonnements unterliegen den Verkaufsbedingungen von Twitch. Bitte besucht help.twitch.tv, wenn ihr Fragen zum Erhalt von Belohnungen habt oder Unterstützung benötigt.

Twitch-Drop: Plüschtiere „Kuscheliger allianzblauer Grrgle“ und „Kuscheliger horderoter Grrgle“

Seid gegrüßt, Abenteurer! Mit der Veröffentlichung von World of Warcraft®: Midnight™ kehren Spieler in das Elfenreich Quel'Thalas zurück, während Xal'ataths Invasion von Azeroth beginnt und der Leerensturm droht, die Welt in Dunkelheit zu stürzen. Schaut euch zwischen dem 26. Februar, 19:00 Uhr MEZ und dem 24. März, 19:00 Uhr MEZ einen beliebigen World of Warcraft-Stream auf Twitch.tv an und sichert euch die Plüschtiere* „Kuscheliger allianzblauer Grrgle“ und „Kuscheliger horderoter Grrgle“ als Behausungsdekorationen.

Berechtigung

Um teilnehmen zu können, müsst ihr euren Twitch-Account auf https://account.battle.net/connections verbinden. Wenn ihr euer Passwort oder andere Einstellungen an eurem Twitch- oder Battle.net-Account geändert habt, müsst ihr eure Accounts erneut verbinden. Sobald das geschehen ist, könnt ihr frühestens in 7 Tagen einen neuen Twitch-Account erneut verbinden. Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in der Battle.net-Region eingeloggt seid, für die ihr eure Drops erhalten wollt. Die Gegenstände werden an die Region geliefert, in der ihr euch zum ersten Mal einloggt. Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ihr eure Belohnung(en) erhaltet. In unseren häufig gestellten Fragen (FAQ) findet ihr weitere Informationen.

Wie verdiene ich mir Twitch-Drops?

Beginn: 26. Februar, 19:00 Uhr MEZ

Ende: 24. März, 19:00 Uhr MEZ.

Schaut euch, während diese Twitch-Drops aktiv sind, auf einem beliebigen Kanal 4 Stunden World of Warcraft-Inhalte an, um euch die Plüschtiere „Kuscheliger allianzblauer Grrgle“ und „Kuscheliger horderoter Grrgle“ als Behausungsdekorationen zu sichern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie kann ich meine Battle.net- und Twitch-Accounts verbinden?

A: Loggt euch auf https://account.battle.net/connections in euren Battle.net-Account ein und klickt auf den „Verbinden“-Link für Twitch. Danach müsst ihr nur noch den Anweisungen folgen, um euch anzumelden und euren Twitch-Account mit Battle.net zu verbinden.

F: Mit welchen Geräten kann ich Drops verdienen und abholen?

A: Ihr könnt mit dem Webbrowser auf eurem PC/Mac oder mit der Twitch-App für Android oder iOS Drops verdienen und abholen. Twitch-Apps auf Spielkonsolen, Smart-TVs und andere TV-Apps unterstüten keine Drops.

F: Muss ich die ganze Zeit denselben Kanal ansehen, um meine Drops zu verdienen?

A: Ihr könnt auf allen teilnahmeberechtigten Kanälen in der Kategorie World of Warcraft auf Twitch Fortschritte für eure Drops machen. Beispielsweise könnt ihr eine halbe Stunde lang einen Kanal ansehen und dann zu einem anderen wechseln, ohne Fortschritte zu verlieren. Außerdem könnt ihr eure Fortschritte nicht beschleunigen, indem ihr mehrere Kanäle gleichzeitig anseht.

F: Werde ich die Belohnungen von meinen Drops automatisch im Spiel erhalten?

A: Um eure Belohnungen zu erhalten, müsst ihr den Drop auf dem Kanal, den ihr gerade anseht, oder im Inventar des Menüs „Drops“ auf Twitch abholen.

F: Verfallen Belohnungen aus Twitch-Drops?

A: Verdiente Belohnungen aus Twitch-Drops verfallen sieben (7) Tage, nachdem sie abgeholt wurden, wenn kein Battle.net-Account verbunden wurde.

F: Wie erhalte ich als Streamer Twitch-Drops für meinen Kanal?

A: Ihr müsst nur sicherstellen, dass eure Twitch- und Battle.net-Accounts verbunden sind und ihr euch für Drops angemeldet habt (das findet ihr auf der Streamer-Startseite für Drops).

F: Welche Regionen sind für diese Twitch-Drops teilnahmeberechtigt?

A: Zu den teilnehmenden Regionen zählen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Nahost, Afrika, Japan, Taiwan, Südostasien, Australien und Neuseeland.

Wir sehen uns auf Twitch!