Die Streamer-Gilde SAUERCROWD besiegt Ragnaros in World of Warcraft Classic Hardcore ohne Verluste. Ein historischer Moment für die deutsche Gaming-Szene.

Es ist der Moment, auf den die deutsche Gaming-Community seit Wochen hingefiebert hat. Was am Nachmittag als hochspannendes Experiment begann, endete heute Abend in einem beispiellosen Erfolg: Die Streamer-Gilde SAUERCROWD hat den Endboss des „Geschmolzenen Kerns“, den Feuerlord Ragnaros, in die Knie gezwungen.

Was ist SAUERCROWD eigentlich?

Für alle, die erst jetzt einschalten: SAUERCROWD ist ein riesiges Community-Projekt in World of Warcraft Classic, initiiert von Größen wie HandOfBlood und Metashi. Über 200 Content Creator haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die schwierigsten Herausforderungen des Spiels zu meistern.

Das Besondere daran: Sie spielen im „Hardcore“-Modus. Das bedeutet: Ein einziger Tod ist das Ende. Stirbt der Charakter im Spiel, ist er permanent verloren. Es gibt keine Wiederbelebung. Wochenlange Arbeit von 40 Spielern kann durch einen einzigen Fehler in Sekunden vernichtet werden.

Was diesen Sieg so geschichtsträchtig macht, ist die Zusammensetzung der Truppe. Während normalerweise nur jahrelange Profis solche Herausforderungen im Hardcore-Modus wagen, setzte die SAUERCROWD auf Zusammenhalt statt auf reines Expertenwissen:

20 Personen aus der Gruppe hatten zuvor noch nie die Raid-Instanz „Geschmolzener Kern“ von innen gesehen.

aus der Gruppe hatten zuvor noch nie die Raid-Instanz „Geschmolzener Kern“ von innen gesehen. 15 Personen hatten vor dem Start dieses Events noch nie in ihrem Leben World of Warcraft gespielt.

Trotz dieser massiven Unerfahrenheit gelang es der Gilde, durch intensives Training und Disziplin ein Ergebnis abzuliefern, das selbst Veteranen in Erstaunen versetzt.

Die Herausforderung: Der Geschmolzene Kern (Molten Core)

Der „Geschmolzene Kern“ ist die erste große Prüfung für eine 40-Mann-Gruppe. Die Spieler müssen sich durch eine feurige Unterwelt kämpfen, die voller tödlicher Fallen und riesiger Elementar-Monster steckt. Am Ende wartet Ragnaros, der Feuerlord, dessen Mechaniken 40 Menschen gleichzeitig fehlerfrei koordinieren müssen.

Ein perfekter Durchlauf: 5 Stunden pure Konzentration

Der heutige Tag wird als das „Wunder von Azeroth“ in die Annalen des Projekts eingehen. Hier sind die harten Fakten des Sieges:

Startschuss: Punkt 15:00 Uhr betrat der Raid-Kader die Instanz.

Punkt 15:00 Uhr betrat der Raid-Kader die Instanz. Die Sensation: Trotz der vielen Neulinge blieb die Gruppe makellos. Kein einziger Spieler ist im gesamten Raid-Verlauf gestorben.

Trotz der vielen Neulinge blieb die Gruppe makellos. Der finale Schlag: Um 20:00 Uhr wurde der Boss bezwungen – der Sieg war perfekt.

Das Ziel wurde mit diesen aktuellen Fakten erreicht. Die Gilde SAUERCROWD hat bewiesen, dass Disziplin, Vorbereitung und Teamgeist selbst die härtesten Regeln von Hardcore-WoW bezwingen können.

