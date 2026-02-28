Gear Farmen im Midnight Early Access: Alle Item-Level und Quellen im Überblick

Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026Gear Farmen im Midnight Early Access: Alle Item-Level und Quellen im Überblick

Geschrieben von Telias am 28.02.2026 um 20:20

Übersicht aller Item-Level und Gear-Quellen im Midnight Early Access mit Limits, Dungeons, Tiefen und Handwerk.

Inhaltsverzeichnis
  1. Übersicht der Item-Level im Midnight Early Access
  2. Effektive Strategien für dein Gear Farmen

Der Midnight Early Access ermöglicht es dir, bereits vor dem offiziellen Start Ausrüstung für deinen Charakter zu sammeln. Um die Fairness gegenüber Spielern ohne Epic Edition zu wahren, ist das Gear Farmen im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 3. März 2026 gezielt begrenzt. In dieser Übersicht findest du alle verfügbaren Quellen und die entsprechenden Item-Level, die du derzeit erreichen kannst.

Gear Farmen im Midnight Early Access

Übersicht der Item-Level im Midnight Early Access

Die folgende Aufstellung zeigt dir die Beutestufen der verschiedenen Aktivitäten während der Early-Access-Phase:

Aktivität Item-Level Aufwertungspfad
Level-Quests (80–89)
Standardbelohnungen beim Leveln.		 ~120-192 Nicht aufwertbar
Max-Level-Quests (90)
Belohnungen auf Stufe 90.		 207-217 Nicht aufwertbar
Normale Dungeons (90)
Einstiegs-Dungeons auf Höchststufe.		 ~214 Nicht aufwertbar
Heroische Dungeons
Die beste wiederholbare Quelle im Early Access.		 230 Abenteurer 4/6
Tiefen (Stufen 1–7)
Großzügige Tiefen sind bis zum 17. März gesperrt.		 ~217 Nicht aufwertbar
Beutejagt (Normal)
Hard Mode ist erst ab dem Reset am 3. März verfügbar.		 220–237 Abenteurer
Weltquests
Werden erst nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet.		 220-237 Abenteurer
Handwerks-Gear (Selten)
Ohne Funken; keine Kundenaufträge oder wöchentliche Quests im Early Access.		 ~214 233-246
Legendärer Reichtum Quest
Gibt es als besondere Questbelohnung		 246 Champion 1/6


Effektive Strategien für dein Gear Farmen

Die effizienteste Methode, um deinen Charakter aktuell zu verbessern, sind heroische Dungeons. Diese bieten mit einem Item-Level von 230 auf dem Abenteurer-Pfad 4/6 die stärkste wiederholbare Ausrüstung. Beachte dabei, dass Spezialaufträge (Special Assignments) momentan nur reduzierte Beute aus den Caches liefern.

Wenn du dich auf das Handwerk konzentrierst, kannst du seltene hergestellte Gegenstände ohne den Einsatz von Funken auf bis zu Item-Level 246 aufwerten. Da jedoch wöchentliche Handwerks-Quests und Kundenaufträge im Midnight Early Access noch nicht zur Verfügung stehen, sind deine Ressourcen hierbei begrenzt.

Für Tiefen gilt: Du kannst die Stufen 1 bis 7 bereits abschließen, allerdings bleibt der Zugriff auf die besonders lohnenswerten großzügigen Tiefen bis Mitte März verwehrt. Auch bei Weltquests solltest du priorisiert die Hauptstory beenden, um diese Quellen für deinen Charakter freizuschalten.

Quelle: Icy Veins

