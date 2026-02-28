WoW Midnight: Schneller reisen durchRuhestein-Alternative mit 90 Sekunden Abklingzeit

Der Persönliche Schlüssel zur Arkantine in WoW Midnight ersetzt den Ruhestein nach Silbermond mit nur 1:30 Minuten Abklingzeit.

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight ändert sich üblicherweise der Standort deines Ruhesteins zur jeweiligen neuen Hauptstadt. Mit Persönlicher Schlüssel zur Arkantine existiert jedoch ein Spielzeug, das effizienter als ein herkömmlicher Ruhestein nach Silbermond funktioniert.

Der Persönliche Schlüssel zur Arcantina

Dieses Item verfügt über eine extrem kurze Abklingzeit von lediglich 1 Minute und 30 Sekunden. Es dient als vollwertiger Ersatz für einen Teleport nach Silbermond und bietet damit innerhalb von WoW einen erheblichen Zeitvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Ruhesteinen.

Freischaltung über die Kampagne

Du erhältst den Persönlichen Schlüssel zur Arkantine während der finalen Abschnitte der Questreihe „Arators Reise“. Details und eine Übersicht mit allen Quests findest du in unserem Guide zur Arkantine.

Funktionsweise und Reiseroute

Die primäre Funktion des Spielzeugs besteht darin, dich zur Arcantina zurückzubringen. Nutzt du dort das Portal im Eingangsbereich, landest du direkt im Portalraum von Silbermond. Dieser Effekt tritt immer ein, unabhängig davon, an welchem Ort du den Schlüssel ursprünglich aktiviert hast.

Strategische Vorteile und Flexibilität

Durch die kurze Abklingzeit kannst du deinen normalen Ruhestein an anderen Orten gebunden lassen, die schwerer erreichbar sind. Zudem behält der Schlüssel auch nach Midnight seinen Wert, da er einen dauerhaften und schnellen Zugang zu den Portalen nach Sturmwind und Orgrimmar ermöglicht.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.