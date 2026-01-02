WoW Mapzeroth: Google Maps für Azeroth

Mapzeroth berechnet in World of Warcraft automatisch die schnellsten Reiserouten durch Azeroth und nutzt Portale, Teleports, Flugpunkte und mehr.

Wer sich in World of Warcraft schnell und effizient durch Azeroth bewegen will, spart mit dem Addon Mapzeroth wertvolle Zeit. Ähnlich wie Google Maps berechnet dieses Tool automatisch die schnellste Reiseroute – basierend auf allen verfügbaren Transportmitteln. Das Reisen in WoW war noch nie so einfach.

Was ist Mapzeroth?

Mapzeroth ist ein intelligentes Routing-Addon für World of Warcraft, das automatisch den optimalen Weg vom aktuellen Standort zum gewünschten Ziel berechnet. Dabei fließen sämtliche Reiseoptionen in die Berechnung ein – ganz ohne eigenes Planen oder Umschalten zwischen externen Tools.

So funktioniert Mapzeroth

Das Addon analysiert deinen Standort, das Reiseziel und alle verfügbaren Transportwege. Es berücksichtigt unter anderem Portale, Flugpunkte, Boote, Zeppeline, Dungeon-Teleports sowie Fähigkeiten von Klassen und Völkern. Auch Items, Spielzeuge und Ingenieurs-Gadgets fließen mit ein. Fraktionsabhängige Unterschiede werden automatisch erkannt – Horde- und Allianz-Spieler erhalten jeweils passende Routen.

Wichtige Features im Überblick

Intelligente Wegfindung

Mapzeroth verwendet Dijkstra's Algorithmus, um nicht den kürzesten, sondern den schnellsten Reiseweg zu ermitteln. Entscheidungsgrundlage ist dabei immer die zu erwartende Reisezeit.

Umfassendes Reisennetz

Portale in Hauptstädten und Fraktionszentren

in Hauptstädten und Fraktionszentren Magier-Teleports und andere Klassenteleporte

und andere Klassenteleporte Rassenfähigkeiten wie die Mole Machine der Dunkeleisenzwerge

wie die Mole Machine der Dunkeleisenzwerge Ruhesteine inklusive Dalaran- und Garnisonsstein

inklusive Dalaran- und Garnisonsstein Spielzeuge wie Jaina’s Medaillon oder Argentumtabard

wie Jaina’s Medaillon oder Argentumtabard Ingenieurs-Gadgets wie Wurmlochgeneratoren

wie Wurmlochgeneratoren Flugpunkte , Zeppeline, Boote, Deeprun Tram

, Zeppeline, Boote, Deeprun Tram Dungeon-Teleports aus M+ und Herausforderungsbelohnungen

aus M+ und Herausforderungsbelohnungen Manuelle Bewegung, wenn sie schneller ist

Fraktionslogik

Mapzeroth ist fraktionssensitiv: Routen für Horde-Charaktere beinhalten keine Allianz-Verbindungen – und umgekehrt. Du bekommst nur Wege angezeigt, die dir wirklich zur Verfügung stehen.

Wegpunkt-Navigation

Setze einfach einen Wegpunkt auf der Weltkarte und tippe /mz waypoint in den Chat. Das Addon berechnet dann sofort eine Schritt-für-Schritt-Route zum markierten Ziel – entweder im Chat oder direkt im UI.

Benutzeroberfläche & Bedienung

Die Navigation erfolgt über einen Kompass-Button an der Minimap oder per Befehl. Mit einem Klick auf „Choose Destination“ wählst du dein Ziel, mit „Navigate“ erhältst du die optimale Route. Alternativ öffnest du das Addon per /mz toggle.

Individuelle Anpassung durch Ruhestein-Einbindung

Um Mapzeroth deinen Ruhestein-Standort mitzuteilen, stellst du dich an deinem Gasthaus auf und gibst /mz sethearth ein. Danach fließt dieser Standort automatisch in die Routenberechnung ein – ideal für personalisierte Schnellreisen.

Wichtige Hinweise zur Nutzung

Voraussetzungen & Einschränkungen

Mapzeroth geht davon aus, dass dir alle Reiserouten im Spiel zur Verfügung stehen. Falls du bestimmte Gebiete oder Portale noch nicht freigeschaltet hast, kann es vorkommen, dass eine vorgeschlagene Route für dich nicht erreichbar ist. Dies betrifft unter anderem:

Gegnerische Fraktionszonen aus Battle for Azeroth

Portale beim Earthshrine (Cataclysm)

Vashj’ir-Portale

In zeitlich phasenverschobenen Gebieten wie Dunkelküste oder Silithus kann es durch das WoW-Kartensystem zu unstimmigen Routen kommen.

Zukünftige Verbesserungen

Die Entwickler planen eine Funktion, mit der Mapzeroth künftig erkennen kann, welche Reiseziele charakterspezifisch freigeschaltet wurden.

Hintergrund & Entwicklung

Das Addon wurde von einem Spieler entwickelt, der sich die ewige Reiseplanung in Azeroth ersparen wollte – insbesondere beim Farmen von Transmog-Sets. Mapzeroth ist komplett kostenlos und wird aktiv weiterentwickelt. Wer die Entwicklung unterstützen möchte, kann dies freiwillig über Ko-fi tun.

Befehlsübersicht für den schnellen Einstieg

/mz show – Addon öffnen

– Addon öffnen /mz waypoint – Route zum aktiven Wegpunkt berechnen

– Route zum aktiven Wegpunkt berechnen /mz sethearth – Ruhestein-Standort setzen

– Ruhestein-Standort setzen /mz help – Befehlsübersicht anzeigen

– Befehlsübersicht anzeigen /mz toggle – GUI ein-/ausblenden

Mapzeroth herunterladen

Du kannst Mapzeroth direkt über CurseForge installieren: Mapzeroth Addon auf CurseForge

