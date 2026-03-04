World of Warcraft: Geheimtrick senkt Preis des Shu'halo-Gemäldes von 10 Millionen auf 999 Gold

In World of Warcraft kostet das Gemälde „Perspektive der Shu'halo“ eigentlich 10 Millionen Gold. Mit 13 Horoskopen sinkt der Preis jedoch auf nur 999 Gold.

Erst vor kurzem haben wir über die teuerste Housing-Dekoration in World of Warcraft berichtet, die World of Warcraft zu bieten hat. Das prestigeträchtige Gemälde „Perspektive der Shu'halo“ sorgte in der Community für Aufsehen, da es im Dungeon Mördergasse beim Händler Cravitz Lorent für die astronomische Summe von 10 Millionen Gold angeboten wird.

Wer jedoch genau hinhört, bemerkt einen entscheidenden Hinweis des NPCs. Mit dem Satz „Der Preis steht fest … es sei denn, du kannst das Schicksal umstimmen“ deutet Cravitz Lorent an, dass es einen alternativen Weg gibt, um an das begehrte Kunstwerk zu gelangen. Nun hat eine findige Spielerin das Geheimnis gelüftet, wie du den Preis massiv senken kannst.

Der Weg zum Schnäppchen: Sargles Horoskope

Um das Schicksal zu deinen Gunsten zu beeinflussen, musst du eine bestimmte Sammlung vervollständigen. Der Trick liegt in den sogenannten Sargles Horoskop-Gegenständen. Insgesamt gibt es 13 verschiedene dieser Items, die du beschaffen musst, bevor du erneut mit Cravitz Lorent verhandelst.

So gehst du dabei vor:

Besuche Wahrsager Sargle im Dungeon Mördergasse um das interne Auktionshaus zu öffnen auf.

im Dungeon Mördergasse um das interne Auktionshaus zu öffnen auf. Du kannst mit jedem deiner Charaktere jeden Tag genau einen dieser Horoskop-Gegenstände bei ihm erwerben.

Vom Millionärs-Item zum Schnäppchenpreis

Sobald du alle 13 Gegenstände in deinen Besitz gebracht hast, verändert sich der Umgangston von Cravitz Lorent grundlegend. Wenn du ihn mit der vollständigen Sammlung im Gepäck ansprichst, wird ein spezieller Dialog ausgelöst:

„Du scheinst vom Pech verfolgt zu sein. Also, kaufst du?“

Durch diesen Auslöser sinkt der Preis für das Gemälde "Perspektive der Shu'halo" schlagartig von den ursprünglichen 10 Millionen Gold auf gerade einmal 999 Gold. Damit wird das exklusivste Dekorationsstück des Spiels plötzlich für fast jeden Spieler erschwinglich, der bereit ist, ein wenig Zeit in die täglichen Besuche bei Sargle zu investieren.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.