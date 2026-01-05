Myslot: Das wichtigste Addon für Legion Remix Transfers in WoW

Spiel:
WoWNewsarchivJanuar 2026Myslot: Das wichtigste Addon für Legion Remix Transfers in WoW

Geschrieben von Telias am 05.01.2026 um 13:46

Beim Transfer aus Legion Remix gehen Makros und Bindings verloren. Myslot sichert dein Setup in WoW – ganz ohne Aufwand und mit wenigen Klicks.

Inhaltsverzeichnis
  1. Warum der Transfer problematisch ist
  2. Was Myslot leistet
  3. So funktioniert Myslot
    1. Export
    2. Import
  4. Zusätzliche Funktionen von Myslot
  5. Myslot-Addon herunterladen

Das Event Legion Remix in World of Warcraft neigt sich dem Ende zu. Mit nur noch wenigen verbleibenden Tagen nutzen viele Spieler bereits die Möglichkeit, ihre Charaktere vorzeitig ins Retail-WoW zu übertragen. Dabei hilft ein bestimmtes Addon enorm, um Zeit zu sparen und Probleme zu vermeiden: Myslot.

World of Warcraft Addon Myslot

Warum der Transfer problematisch ist

Beim Übertragen eines Charakters aus Legion Remix ins Retail-WoW werden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. Betroffen sind insbesondere:

  • Aktionsleisten-Layouts
  • Makros
  • Tastenzuweisungen

Ohne Vorbereitung müssen diese Elemente manuell neu angelegt werden, was unnötig viel Zeit kostet.



Was Myslot leistet

Mit dem Addon Myslot lässt sich die gesamte Spielkonfiguration vor dem Transfer sichern und nach dem Wechsel ins Retail-WoW bequem wiederherstellen. Du kannst deine Einstellungen entweder direkt im Addon speichern oder als Text exportieren und extern ablegen.

So funktioniert Myslot

Export

  • Öffne die Benutzeroberfläche mit dem Befehl /myslot
  • Klicke auf den Button Export
  • Kopiere den erzeugten Text und speichere ihn z. B. in einer Notepad-Datei

Import

  • Starte das Addon erneut mit /myslot
  • Füge den gespeicherten Text in das Textfeld ein
  • Klicke auf Import


Zusätzliche Funktionen von Myslot

  • Alle Aktionsleisten löschen: /myslot clear action
  • >Alle Tastenzuweisungen löschen (inkl. Standardbelegung): /myslot clear binding
  • Profil direkt laden: /myslot load Profilname
Myslot-Addon herunterladen

Du findest Myslot auf CurseForge:

Addon Myslot auf CurseForge herunterladen

