Myslot: Das wichtigste Addon für Legion Remix Transfers in WoW

Beim Transfer aus Legion Remix gehen Makros und Bindings verloren. Myslot sichert dein Setup in WoW – ganz ohne Aufwand und mit wenigen Klicks.

Das Event Legion Remix in World of Warcraft neigt sich dem Ende zu. Mit nur noch wenigen verbleibenden Tagen nutzen viele Spieler bereits die Möglichkeit, ihre Charaktere vorzeitig ins Retail-WoW zu übertragen. Dabei hilft ein bestimmtes Addon enorm, um Zeit zu sparen und Probleme zu vermeiden: Myslot.

Warum der Transfer problematisch ist

Beim Übertragen eines Charakters aus Legion Remix ins Retail-WoW werden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. Betroffen sind insbesondere:

Aktionsleisten-Layouts

Makros

Tastenzuweisungen

Ohne Vorbereitung müssen diese Elemente manuell neu angelegt werden, was unnötig viel Zeit kostet.

Was Myslot leistet

Mit dem Addon Myslot lässt sich die gesamte Spielkonfiguration vor dem Transfer sichern und nach dem Wechsel ins Retail-WoW bequem wiederherstellen. Du kannst deine Einstellungen entweder direkt im Addon speichern oder als Text exportieren und extern ablegen.

So funktioniert Myslot

Export

Öffne die Benutzeroberfläche mit dem Befehl /myslot

Klicke auf den Button Export

Kopiere den erzeugten Text und speichere ihn z. B. in einer Notepad-Datei

Import

Starte das Addon erneut mit /myslot

Füge den gespeicherten Text in das Textfeld ein

Klicke auf Import

Zusätzliche Funktionen von Myslot

Alle Aktionsleisten löschen: /myslot clear action

>Alle Tastenzuweisungen löschen (inkl. Standardbelegung): /myslot clear binding

Profil direkt laden: /myslot load Profilname

Myslot-Addon herunterladen

Du findest Myslot auf CurseForge:

Addon Myslot auf CurseForge herunterladen

