Myslot: Das wichtigste Addon für Legion Remix Transfers in WoW
Beim Transfer aus Legion Remix gehen Makros und Bindings verloren. Myslot sichert dein Setup in WoW – ganz ohne Aufwand und mit wenigen Klicks.
Inhaltsverzeichnis
Das Event Legion Remix in World of Warcraft neigt sich dem Ende zu. Mit nur noch wenigen verbleibenden Tagen nutzen viele Spieler bereits die Möglichkeit, ihre Charaktere vorzeitig ins Retail-WoW zu übertragen. Dabei hilft ein bestimmtes Addon enorm, um Zeit zu sparen und Probleme zu vermeiden: Myslot.
Warum der Transfer problematisch ist
Beim Übertragen eines Charakters aus Legion Remix ins Retail-WoW werden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. Betroffen sind insbesondere:
- Aktionsleisten-Layouts
- Makros
- Tastenzuweisungen
Ohne Vorbereitung müssen diese Elemente manuell neu angelegt werden, was unnötig viel Zeit kostet.
Zurück zur Übersicht
Was Myslot leistet
Mit dem Addon Myslot lässt sich die gesamte Spielkonfiguration vor dem Transfer sichern und nach dem Wechsel ins Retail-WoW bequem wiederherstellen. Du kannst deine Einstellungen entweder direkt im Addon speichern oder als Text exportieren und extern ablegen.Zurück zur Übersicht
So funktioniert Myslot
Export
- Öffne die Benutzeroberfläche mit dem Befehl
/myslot
- Klicke auf den Button Export
- Kopiere den erzeugten Text und speichere ihn z. B. in einer Notepad-Datei
Import
- Starte das Addon erneut mit
/myslot
- Füge den gespeicherten Text in das Textfeld ein
- Klicke auf Import
Zurück zur Übersicht
Zusätzliche Funktionen von Myslot
- Alle Aktionsleisten löschen:
/myslot clear action
- >Alle Tastenzuweisungen löschen (inkl. Standardbelegung):
/myslot clear binding
- Profil direkt laden:
/myslot load Profilname
Myslot-Addon herunterladen
Du findest Myslot auf CurseForge:
Addon Myslot auf CurseForge herunterladenZurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: