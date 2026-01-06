World of Warcraft: Gnomisches Housing-Projekt sprengt alle Grenzen

Ein Mechagon-Raumschiff als Wohnhaus? In WoW zeigt ein Spieler, wie kreativ Housing mit versteckten Türen und Maschinenraum sein kann.

In World of Warcraft zeigt ein neues Bauprojekt eindrucksvoll, wie viel kreatives Potenzial im neuen Housing-System steckt. Was von außen wie ein gnomisches Raumschiff aussieht, entpuppt sich innen als durchdachte Konstruktion mit überraschenden Elementen.

WoW Housing: Endlich mehr kreative Freiheit

In den vergangenen Jahren war die kreative Entfaltung in World of Warcraft stark begrenzt. Erst mit dem neuen Housing-System wurde es möglich, eigene Gebäude mit nahezu freier Objektplatzierung zu gestalten. Die Größe der Objekte ist zwar begrenzt, doch das hält Spieler nicht davon ab, ihre Ideen auszuleben.

Das Projekt von Fyren24: Mehr als nur ein Haus

Der World of Warcraft-Spieler Fyren24 hat ein Bauwerk erschaffen, das alle bisherigen Projekte übertrifft. Das äußere Design erinnert an ein gnomisches Raumschiff direkt aus Mechagon. Selbst fliegende Häuser sind inzwischen fester Bestandteil der Spielwelt, nachdem sie ursprünglich durch einen Bug entstanden waren. Visuell erinnert der Entwurf an die Vindicaar, das Lichtschmiede-Raumschiff aus der Erweiterung Legion.

Von gemütlich bis geheim: Das steckt im Inneren

Beim Betreten des Raumschiffs erwartet Besucher zunächst ein gemütlich eingerichtetes Zuhause mit klarer Struktur. Doch hinter dieser Fassade verbergen sich versteckte Türen, geheime Mechanismen und eine aufwendige Unterkonstruktion. Dahinter befindet sich ein weitläufiger Bereich, der an die industriellen Dungeons von Gnomeregan und Mechagon erinnert – komplett mit Maschinenraum, Brücke und technischer Detailverliebtheit.

Inspiration und Technik hinter dem Bau

Als Vorlage diente ein früheres Raumschiff-Projekt von Garren vom Server Argent Dawn. Die Umsetzung erfolgte ausschließlich mit den Mitteln, die das Housing-System aktuell erlaubt. Trotz fester Grenzen bei Objektgröße und Platzierung zeigt das Projekt, wie viel Tiefe in WoW Housing möglich ist, wenn kreative Spieler an die Sache herangehen.

