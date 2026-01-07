WoW Burning Crusade Classic Anniversary Edition: Neue Features und Starttermine

WoW Burning Crusade Classic Anniversary Edition bringt neue Völker, Raids, PvP-Saison und Features wie Level-Boost, Flugreittiere und Juwelierskunst.

Mit der Burning Crusade Classic Anniversary Edition von World of Warcraft steht ein nostalgisches Abenteuer bevor: Am 6. Februar wird die Scherbenwelt neu eröffnet – vollgepackt mit Features, die Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen. Dieses Upgrade ist für alle WoW-Abonnenten automatisch enthalten und bringt spielverändernde Neuerungen mit.

Macht euch bereit, erneut durch das Dunkle Portal zu schreiten und die teufelsgezeichnete Scherbenwelt zu betreten, mit der WoW®: Burning Crusade Classic Anniversary Edition, die am 6. Februar ab 0:01 Uhr MEZ erscheint und in WoW-Abonnements oder Spielzeit enthalten ist.

Ab dem 13. Januar wird der Vorbereitungspatch nach den regionalen geplanten Wartungsarbeiten veröffentlicht. Jeder Charakter muss sich bis zum 12. Januar entweder für WoW®: Burning Crusade Classic Anniversary Edition oder ein Classic Era-Realm entscheiden.

Neue Features und Abenteuer erwarten euch

Eure Reise geht mit dem Stufenaufstieg bis Stufe 70, einem erhöhten Stufenrhythmus und einer Menge anderer Features weiter:

18. Februar: PvP-Arenasaison 1 beginnt (mit der wöchentlichen Zurücksetzung jeder Region)

20. Februar: Drei anspruchsvolle Schlachtzüge werden freigeschaltet: Karazhan, Gruuls Unterschlupf und Magtheridons Kammer

Schwingt euch auf Flugreittieren in die Lüfte

Ein neuer Beruf: Juwelierskunst

Gildenbank

Die verbannten Lande der Scherbenwelt

Vereint euch gegen die Brennende Legion! Champions auf Stufe 60 und höher, schließt euch mit anderen Helden zusammen und stellt euch den mächtigen Streitkräften der Brennenden Legion. Reist durch den zerrissenen Himmel und das gebeutelte Land der Scherbenwelt, einer verbannten Welt voller Gefahren und Geheimnisse, während ihr versucht, Azeroth vor der Zerstörung zu retten.

Spielbare Völker: Blutelfen und Draenei

Die Burning Crusade Classic Anniversary Edition führt zwei neue spielbare Völker in World of Warcraft ein. Macht euch bereit, im Vorbereitungspatch für die Burning Crusade Classic Anniversary Edition als Draenei und Blutelfen neue Kräfte freizusetzen und ein Azeroth zu entdecken, das noch unversehrt von den katastrophalen Folgen des Kataklysmus ist, bevor ihr eure Reise durch das Dunkle Portal in die Scherbenwelt antretet.

Die Blutelfen und Draenei bereichern die Geschichte des Spiels und verfügen über einzigartige Volksfähigkeiten und neue Startgebiete zum Erkunden.

Blutelfen

Frühere Invasionen der Brennenden Legion haben diese rachsüchtigen Außenseiter dazu getrieben, den Fraktionen Azeroths in der Scherbenwelt ihre Hilfe anzubieten. Die mächtigen Blutelfen haben die verheerende Invasion der Brennenden Legion während des Dritten Krieges überlebt und dürsten nach Rache an den dämonischen Invasoren, die ihr Volk dezimiert und ihren geliebten Quell der Macht, den Sonnenbrunnen, verderbt haben.

Blutelfen können sich als Magier, Jäger, Schurken, Priester und Hexenmeister in den Kampf stürzen – und außerdem als Paladine, eine Klasse, die zuvor nur der Allianz vorbehalten war.

Draenei

Aus ihrer Heimatwelt vertrieben und durch die Brennende Legion durch das ganze Universum gejagt, haben sich diese Abtrünnigen nach ihrer Ankunft auf Azeroth der Allianz angeschlossen, um ihre teufelsberührten Feinde ein für alle Mal zu vernichten.

Draenei können sich als Krieger, Paladine, Priester, Magier und Jäger in den Kampf stürzen – und außerdem als Schamanen, eine neue Klasse für die Allianz. Draenei-Charaktere erhalten durch 'Edelsteine schleifen' auch einen Vorteil im neuen Beruf Juwelierskunst. Diese passive Volksfähigkeit erhöht ihre Juweliersfertigkeit, mit der sie Ringe und Halsketten sowie Edelsteine herstellen können, die in Ausrüstungsteile gesockelt werden können, um diese noch mächtiger zu machen.

13. Januar: Charakteraufwertung auf Stufe 58 (Anniversary) separat im Shop erhältlich

Jeder Held benötigt auf seinen Abenteuern einmal eine helfende Hand. Startet euer Abenteuer durch das Dunkle Portal und springt mit einer Charakteraufwertung auf Stufe 58 (Anniversary) direkt in den Kampf gegen die Brennende Legion.

Die Charakteraufwerung auf Stufe 58 (Anniversary), die im Epic-Paket der Scherbenwelt verfügbar ist, wird am 14. Januar separat im Shop erhältlich sein. Wertet eure Charaktere sofort auf Stufe 58 auf, damit sie bereit für den Kampf in WoW®: Burning Crusade Classic Anniversary Edition und die Abenteuer in der Scherbenwelt sind!

Auch Blutelfen- und Draeneicharaktere können die Charakteraufwertung auf Stufe 58 (Anniversary) im Aufgebot gegen die Brennende Legion nutzen.

Die Charakteraufwertung auf Stufe 58 (Anniversary) ist ausschließlich für Charaktere auf WoW® Classic Anniversary-Realms verfügbar und kann nur auf dem WoW®-Account verwendet werden, für das sie gekauft oder als Geschenk eingelöst wurde.

20. Februar: Drei anspruchsvolle Schlachtzüge werden freigeschaltet

Stürzt euch am 20. Februar ab 0:01 Uhr MEZ in drei anspruchsvolle Schlachtzüge.

Karazhan

Der verfallene Turm von Karazhan beheimatete einst eine der größten Mächte in ganz Azeroth: den Zauberer Medivh. Seit seinem Tod hat ein furchtbarer Fluch den Turm und das Land um ihn herum befallen. Die Geister von Adligen aus dem nahen Dunkelhain sollen durch seine Hallen wandern, für ihre Neugier mit einem Schicksal bestraft, das schlimmer ist als der Tod.

Noch mehr gefährliche Geister lauern in Medivhs Studierzimmer, denn genau hier beschwor er dämonische Wesen, um sie für seine Zwecke einzusetzen. Doch Gerüchte über unvorstellbare Geheimnisse und mächtige Schätze locken nach wie vor Heerscharen von Tapferen und Narren nach Karazhan.

Gruuls Unterschlupf

Gruul der Drachenschlächter wird von den Ogern des Schergrats als Gottheit verehrt. Seine mächtigen Söhne verwüsten sowohl die Felsnadeln ihrer Heimat als auch die Ebenen von Nagrand. Gruuls unvergleichliche Stärke und Kampferfahrung wären eine große Gefahr, sollte er sich jemals entscheiden, die Streitkräfte der Horde oder Allianz in der Scherbenwelt anzugreifen.

Magtheridons Kammer

Magtheridon, der ehemalige Fürst der Scherbenwelt, wurde von Illidan Sturmgrimm in der Zitadelle eingesperrt und will die Scherbenwelt nun zurückerobern. Schließt euch mit anderen Verteidigern zusammen, um seinen Plänen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

18. Februar: PvP-Arenasaison 1 beginnt

Seid ihr bereit für den Kampf? Die PvP-Arenasaison 1 von Burning Crusade Classic ruft die mächtigsten Kämpfer der Scherbenwelt herbei, um sich in drei Arenen zu messen: dem Ring der Prüfung in Nagrand, dem Zirkel des Blutes im Schergrat und den Ruinen von Lordaeron über Unterstadt.

PvP-Saison 1 beginnt am 18. Februar nach den wöchentlichen Zurücksetzungen jeder Region.

Als Belohnung winken Ausrüstung, Reittiere, Titel und vor allem unsterblicher Ruhm. Betretet die Arena, Champions, und zeigt, was ihr draufhabt.

Es wird kein mit dem Ehresystem verbundenes Rangsystem geben, also müsst ihr euch keine Sorgen um den Erhalt eures Rangs oder eurer Platzierung machen. Für Spieler, die weiterhin Ränge im Kampf gegen andere Spieler aufsteigen wollen, gibt es das Arenasystem.

Schwingt euch auf Flugreittieren in die Lüfte

Spieler können nun in den Sattel eines Flugreittiers hüpfen, mit dem sie selbst die entlegensten und gefährlichsten Regionen der Scherbenwelt erreichen. Diese neue Transportmöglichkeit macht zuvor unerreichbare Gebiete zugänglich, also brecht auf und erkundet die Höhen und Tiefen Azeroths.

Ein neuer Beruf: Juwelierskunst

Fertigt Ringe, Amulette, Schmuckstücke, Heilstatuen und Edelsteine zur Verbesserung eurer Ausrüstung. Sucht die Juwelierskunstausbilder auf der Höllenfeuerhalbinsel auf, um die Juwelierskunst zu erlernen. Helden der Horde lernen den Beruf bei Kalaen in Thrallmar und Champions der Allianz lernen ihn bei Tatiana in der Ehrenfeste.

Gildenbank

Im Gegensatz zu Burning Crusade Classic erhaltet ihr und eure Gilde in der Anniversary Edition sofort einen Ort, an dem ihr all eure Gegenstände und Gold lagern und unter euren Gildenmitgliedern aufteilen könnt.

Die Gildenbank befindet sich innerhalb der Bank und kann durch einen Klick auf den Tresor neben den Bänkern aufgerufen werden. Es gibt 8 kaufbare Reiter mit jeweils 98 Gegenstandsplätzen – und anders als in der gewöhnlichen Bank werden hier keine Taschen für diese Plätze benötigt. Der Preis für den ersten Reiter beträgt 100 Gold und nimmt mit jedem nachfolgenden Reiter zu.

Spielercharaktere mit den erforderlichen Berechtigungen können Gegenstände und Gold zur Verwendung durch den Rest der Gilde aufbewahren, wobei der Gildenmeister nach Bedarf verschiedene Berechtigungen für jeden Reiter vergeben kann.

Transfers vom Jubiläumsrealm zum Ära-Realm von Classic

Fr Spieler der Classic Anniversary Edition, die nicht mit der WoW: Burning Crusade Classic Anniversary fortfahren möchten, ermöglichen wir ab dem 25. November für begrenzte Zeit kostenlose Charaktertransfers von Jubiläumsrealms zu Ära-Realms von Classic. Ihr könnt euch bis zum 12. Januar 2026 entscheiden, ob ihr mit Charakteren auf Realms von Classic Anniversary zu Ära-Realms von Classic umziehen möchtet.

Nach dem 12. Januar 2026 wird die Transferoption entfernt, und ihr könnt eure Charaktere auf Realms von Classic Anniversary nicht mehr zu Ära-Realms von Classic transferieren. Alle Charaktere, die auf Realms von Classic Anniversary verbleiben, fahren mit Burning Crusade Classic Anniversary fort.

An die Helden, die beschließen, durch das Dunkle Portal zu treten: Es ist an euch, diese zerschmetterte Welt vom Bösen zu befreien … oder dabei zuzusehen, wie alles, was euch lieb und teuer ist, nach und nach von ihren dämonischen Bewohnern verschlungen wird.