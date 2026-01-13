WoW Holzsammeln gestartet: So sicherst du dir jetzt Fortschritt für Midnight

Spiel:
WoWNewsarchivJanuar 2026WoW Holzsammeln gestartet: So sicherst du dir jetzt Fortschritt für Midnight

Geschrieben von Telias am 13.01.2026 um 19:15

In WoW kannst du jetzt Holz farmen und Fortschritt für Midnight-Erfolge sammeln – obwohl die Erfolge selbst noch nicht sichtbar sind.

Inhaltsverzeichnis
  1. Rückwirkender Fortschritt durch Hotfix
  2. Diese 12 Erfolge erwarten dich
  3. Holzfällen in Patch 11.2.7
  4. So schaltest du Holzfällen frei
  5. Druiden sammeln effizienter
  6. Mit Housing-Dekorationen Gold verdienen

Mit einem aktuellen Hotfix auf den Live-Servern wurde das Fortschrittssystem für die Berittenes Holzsammeln-Erfolge aktiviert. Spieler können ab sofort Holz farmen und sich damit bereits jetzt auf die Erfolge vorbereiten, die erst mit dem Launch von Midnight verfügbar sein werden.

Rückwirkender Fortschritt durch Hotfix

Obwohl die Erfolge noch nicht im Spiel sichtbar sind, wird der Fortschritt durch das Sammeln von Holz jetzt schon registriert. Wer also die Zeit bis zur Veröffentlichung von Midnight sinnvoll nutzen will, kann jetzt starten und sich einen Vorteil verschaffen.

Housing Dekorationen in World of Warcraft durch Berufe herstellen


Diese 12 Erfolge erwarten dich

Erfolg Holz-Typ Ort
Klassischer Holzfäller Eisenholz Kalimdor und Östliche Königreiche
Holzfäller der Scherbenwelt Olembaholz Scherbenwelt
Zorniger Holzfäller Kaltwindholz Nordend
Kataklysmischer Holzfäller Aschenholz Cataclysm
Nebelverhüllter Holzfäller Bambusholz Mists of Pandaria
Kriegsherr der Holzfäller Schattenmondholz Draenor
Legionsholzfäller Teufelsberührtes Holz Verheerte Inseln und Argus
Azeroths Holzfäller Düsterkiefernholz Battle for Azeroth
Schattenhafter Holzfäller Ardenholz Shadowlands
Drakonischer Holzfäller Drachenkiefernholz Dragonflight
Der innere Holzfäller Dorntannenholz Khaz Algar und K'aresh
Mitternachtsholzfäller Thalassisches Holz Quel'thalas und Harandar (Midnight)
Holzfällen in Patch 11.2.7

Holz ist ein neues Crafting-Material, das für sämtliche Housing-Dekorationen benötigt wird. Es ist Kriegsgebunden und kann somit zwischen eigenen Charakteren getauscht, aber nicht verkauft oder gehandelt werden. Eine bestimmte Berufskenntnis ist nicht erforderlich.



So schaltest du Holzfällen frei

Um die Holzvorkommen in der Welt sichtbar zu machen, musst du die Quest Holz für Euch abschließen. Diese erhältst du von Lestia Goldenstrike in der Gründerspitze oder Xiz'ro in der Klingenschluchtküste.

Bei den genannten NPCs kannst du das Erntebeil kaufen. Sie ermöglicht es dir, Holzvorkommen auf deiner Mini-Map anzuzeigen und somit gezielt zu sammeln.

Druiden sammeln effizienter

Falls du einen Druiden spielst, lohnt sich das besonders: Sie können Holz ernten, ohne ihre Flugform zu verlassen. Das spart Zeit beim Farmen und erhöht die Effizienz.

Mit Housing-Dekorationen Gold verdienen

Der direkte Verkauf von Holz auf dem Auktionshaus ist nicht möglich. Wer jedoch Housing-Dekorationen aus Holz herstellt, kann auf manchen Servern damit Gold erwirtschaften – abhängig von Angebot und Nachfrage.

Quelle: Wowhead

Kommentare:
