Housing-Dekoration in WoW: So bekommst du den Kuschel-Grrgle über Twitch

Hol dir vom 20. Januar bis 17. Februar den kuscheligen grünen Grrgle in WoW – exklusiv über Twitch als Housing-Dekoration erspielbar.

Zwischen dem 20. Januar um 19:00 Uhr MEZ und dem 17. Februar um 19:00 Uhr MEZ kannst du dir in World of Warcraft einen besonderen Twitch-Drop sichern: den Kuscheliger grüner Grrgle. Der dekorative Begleiter ist eine exklusive Housing-Dekoration und kann durch das Ansehen von WoW-Streams auf Twitch freigeschaltet werden.

Zeitraum und Voraussetzungen

Der Twitch-Drop ist im angegebenen Zeitraum aktiv. Um den Gegenstand zu erhalten, musst du insgesamt vier Stunden lang beliebige Inhalte in der Kategorie World of Warcraft auf Twitch.tv ansehen. Die Zeit kann über mehrere Streams hinweg gesammelt werden.

So erhältst du den Twitch-Drop

Verbinde deinen Twitch-Account mit deinem Battle.net-Account über account.battle.net/connections.

Nach Änderungen an deinem Account (z. B. Passwort) musst du die Verbindung neu herstellen. Danach ist eine erneute Verbindung erst nach sieben Tagen möglich.

Unterstützt werden Browser auf PC/Mac sowie die Twitch-App auf Android und iOS.

Smart-TVs, Konsolen und andere TV-Apps unterstützen keine Drops.

Du kannst zwischen teilnahmeberechtigten Kanälen wechseln, ohne Fortschritt zu verlieren.

Das gleichzeitige Ansehen mehrerer Streams bringt keinen zusätzlichen Fortschritt.

Wichtige Hinweise zur Belohnung

Der Drop muss aktiv abgeholt werden – entweder direkt im Twitch-Stream oder im Menü „Drops“ auf Twitch.

Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis der Gegenstand im Spiel erscheint.

Die Belohnung erscheint in der Region, in der du dich nach dem Abholen zuerst einloggst.

Wenn kein Battle.net-Account verbunden ist, verfällt der Drop sieben Tage nach dem Abholen.

Zusätzliche Verfügbarkeit im Spiel

Spieler, die den Kuscheliger grüner Grrgle erhalten haben, können ab dem 3. März im Spiel bei Dennia Silberzunge in Silbermond weitere Kopien dieses Gegenstands erwerben.

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.