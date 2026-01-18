WoW Midnight: Alle Spitzentalente im Überblick

Komplette Liste aller Spitzentalente in WoW: Midnight mit Effekten, Anforderungen und Talentpunkt-Details für jede Klasse und Spezialisierung.

Mit der Erweiterung World of Warcraft: Midnight wird das Höchstlevel auf 90 angehoben – und mit den neuen Stufen kommt ein entscheidendes Feature: die Spitzentalente (engl. Apex-Talente). Diese neuen Talentknoten erweitern den Spezialisierungsbaum jeder Klasse um zusätzliche Tiefe und stärken zentrale Fähigkeiten auf eine neue Art.

Was sind Spitzentalente in WoW: Midnight?

Spitzentalente sind neue Talentknoten am unteren Ende des Spezialisierungsbaums, die mit vier Punkten belegt werden können. Sie fokussieren sich auf die Kernfantasie jeder Spezialisierung und bringen einzigartige Gameplay-Veränderungen. Im Gegensatz zu Heldentalenten sind sie optional, aber aufgrund ihrer hohen Wirkungskraft stark empfohlen.

Freischaltung und Voraussetzungen

Die erste Stufe der Spitzentalente wird mit Level 81 freigeschaltet, die zweite mit 84 und die dritte mit 90. Vor dem Zugriff auf die Spitzentalente müssen mindestens 20 Talentpunkte im Spezialisierungsbaum vergeben worden sein. Jeder neue Spitzentalent-Knoten baut auf dem vorherigen auf, wodurch eine feste Reihenfolge eingehalten werden muss.

Aufbau der Spitzentalente

Die Struktur umfasst drei aufeinanderfolgende Talente mit insgesamt vier zu verteilenden Punkten:

Schlüsseltalent (1 Punkt): eröffnet neue Spielmechaniken

(1 Punkt): eröffnet neue Spielmechaniken Verstärkungsknoten (2 Punkte): verstärkt das Spitzentalent oder zentrale Fähigkeiten

(2 Punkte): verstärkt das Spitzentalent oder zentrale Fähigkeiten Abschlusstalent (1 Punkt): rundet das Talentpaket ab

Die Spitzentalente befinden sich unterhalb des bisherigen letzten Abschnitts des Spezialisierungsbaums.

Ergänzungen an weiteren Talentbäumen

Die Heldentalente erhalten drei neue Punkte, die in zusätzlichen Knoten vergeben werden. Diese neuen Talente enthalten keine defensiven oder unterstützenden Elemente. Auch der Klassentalentbaum wird erweitert: Drei neue Punkte erhöhen die Gesamtanforderung für den letzten Knoten auf 23 Punkte. Diese Anpassung gilt erst mit der Veröffentlichung von Midnight.

Alle Spitzentalente im Überblick

Achtung: Dieser Artikel ist noch vor der Veröffentlichung des Pre-Patches zu Midnight erschienen. Wowhead hat somit noch keine deutschen Talentbeschreibungen. Sobald der Patch erscheint, funktionieren die Tooltips. Bis dahin bekommst du mit einem Klick auf die Links die englischen Beschreibungen der Talente.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.