WoW Midnight: Alle Spitzentalente im Überblick
Komplette Liste aller Spitzentalente in WoW: Midnight mit Effekten, Anforderungen und Talentpunkt-Details für jede Klasse und Spezialisierung.
Inhaltsverzeichnis
Mit der Erweiterung World of Warcraft: Midnight wird das Höchstlevel auf 90 angehoben – und mit den neuen Stufen kommt ein entscheidendes Feature: die Spitzentalente (engl. Apex-Talente). Diese neuen Talentknoten erweitern den Spezialisierungsbaum jeder Klasse um zusätzliche Tiefe und stärken zentrale Fähigkeiten auf eine neue Art.
Was sind Spitzentalente in WoW: Midnight?
Spitzentalente sind neue Talentknoten am unteren Ende des Spezialisierungsbaums, die mit vier Punkten belegt werden können. Sie fokussieren sich auf die Kernfantasie jeder Spezialisierung und bringen einzigartige Gameplay-Veränderungen. Im Gegensatz zu Heldentalenten sind sie optional, aber aufgrund ihrer hohen Wirkungskraft stark empfohlen.
Zurück zur Übersicht
Freischaltung und Voraussetzungen
Die erste Stufe der Spitzentalente wird mit Level 81 freigeschaltet, die zweite mit 84 und die dritte mit 90. Vor dem Zugriff auf die Spitzentalente müssen mindestens 20 Talentpunkte im Spezialisierungsbaum vergeben worden sein. Jeder neue Spitzentalent-Knoten baut auf dem vorherigen auf, wodurch eine feste Reihenfolge eingehalten werden muss.Zurück zur Übersicht
Aufbau der Spitzentalente
Die Struktur umfasst drei aufeinanderfolgende Talente mit insgesamt vier zu verteilenden Punkten:
- Schlüsseltalent (1 Punkt): eröffnet neue Spielmechaniken
- Verstärkungsknoten (2 Punkte): verstärkt das Spitzentalent oder zentrale Fähigkeiten
- Abschlusstalent (1 Punkt): rundet das Talentpaket ab
Die Spitzentalente befinden sich unterhalb des bisherigen letzten Abschnitts des Spezialisierungsbaums.
Zurück zur Übersicht
Ergänzungen an weiteren Talentbäumen
Die Heldentalente erhalten drei neue Punkte, die in zusätzlichen Knoten vergeben werden. Diese neuen Talente enthalten keine defensiven oder unterstützenden Elemente. Auch der Klassentalentbaum wird erweitert: Drei neue Punkte erhöhen die Gesamtanforderung für den letzten Knoten auf 23 Punkte. Diese Anpassung gilt erst mit der Veröffentlichung von Midnight.Zurück zur Übersicht
Alle Spitzentalente im Überblick
Achtung: Dieser Artikel ist noch vor der Veröffentlichung des Pre-Patches zu Midnight erschienen. Wowhead hat somit noch keine deutschen Talentbeschreibungen. Sobald der Patch erscheint, funktionieren die Tooltips. Bis dahin bekommst du mit einem Klick auf die Links die englischen Beschreibungen der Talente.
- Blut-Todesritter
- 1. Talent: Tanz der Mitternacht
- 2. Talent: Tanz der Mitternacht
- 3. Talent: Tanz der Mitternacht
- Frost-Todesritter
- 1. Talent: Auserwählter der Frostbrut
- 2. Talent: Auserwählter der Frostbrut
- 3. Talent: Auserwählter der Frostbrut
- Unheilig-Todesritter
- 1. Talent: Verbotenes Wissen
- 2. Talent: Verbotenes Wissen
- 3. Talent: Verbotenes Wissen
- Verschlinger-Dämonenjäger
- 1. Talent: Mitternacht
- 2. Talent: Mitternacht
- 3. Talent: Mitternacht
- Verwüstungs-Dämonenjäger
- 1. Talent: Ewigwährende Jagd
- 2. Talent: Ewigwährende Jagd
- 3. Talent: Ewigwährende Jagd
- Rachsucht-Dämonenjäger
- 1. Talent: Ungezügelter Zorn
- 2. Talent: Ungezügelter Zorn
- 3. Talent: Ungezügelter Zorn
- Gleichgewichts-Druide
- 1. Talent: Aufsteigende Finsternis
- 2. Talent: Aufsteigende Finsternis
- 3. Talent: Aufsteigende Finsternis
- Wildheits-Druide
- 1. Talent: Ungesehenes Raubtier
- 2. Talent: Ungesehenes Raubtier
- 3. Talent: Ungesehenes Raubtier
- Wächter-Druide
- 1. Talent: Wilder Wächter
- 2. Talent: Wilder Wächter
- 3. Talent: Wilder Wächter
- Wiederherstellungs-Druide
- 1. Talent: Immerblüte
- 2. Talent: Immerblüte
- 3. Talent: Immerblüte
- Verstärkungs-Rufer
- Verheerungs-Rufer
- 1. Talent: Aufsteigender Zorn
- 2. Talent: Aufsteigender Zorn
- 3. Talent: Aufsteigender Zorn
- Bewahrungs-Rufer
- 1. Talent: Merithras Segen
- 2. Talent: Merithras Segen
- 3. Talent: Merithras Segen
- Tierherrschafts-Jäger
- 1. Talent: Verbündeter der Natur
- 2. Talent: Verbündeter der Natur
- 3. Talent: Verbündeter der Natur
- Treffsicherheits-Jäger
- Überlebens-Jäger
- 1. Talent: Raptorhieb
- 2. Talent: Raptorhieb
- 3. Talent: Raptorhieb
- Arkan-Magier
- 1. Talent: Berührung des Erzmagiers
- 2. Talent: Berührung des Erzmagiers
- 3. Talent: Berührung des Erzmagiers
- Feuer-Magier
- Frost-Magier
- 1. Talent: Hand des Frosts
- 2. Talent: Hand des Frosts
- 3. Talent: Hand des Frosts
- Braumeister-Mönch
- 1. Talent: Bringt Nachschub
- 2. Talent: Bringt Nachschub
- 3. Talent: Bringt Nachschub
- Nebelwirker-Mönch
- 1. Talent: Geisterquell
- 2. Talent: Geisterquell
- 3. Talent: Geisterquell
- Windläufer-Mönch
- 1. Talent: Tigeraugengebräu
- 2. Talent: Tigeraugengebräu
- 3. Talent: Tigeraugengebräu
- Heilig-Paladin
- 1. Talent: Leuchtfeuer des Retters
- 2. Talent: Leuchtfeuer des Retters
- 3. Talent: Leuchtfeuer des Retters
- Schutz-Paladin
- 1. Talent: Ruhm der Vorhut
- 2. Talent: Ruhm der Vorhut
- 3. Talent: Ruhm der Vorhut
- Vergelter-Paladin
- 1. Talent: Innewohnendes Licht
- 2. Talent: Innewohnendes Licht
- 3. Talent: Innewohnendes Licht
- Heilig-Priester
- Schattenpriester
- 1. Talent: Leerenerscheinungen
- 2. Talent: Leerenerscheinungen
- 3. Talent: Leerenerscheinungen
- Disziplinpriester
- 1. Talent: Meistert die Dunkelheit
- 2. Talent: Meistert die Dunkelheit
- 3. Talent: Meistert die Dunkelheit
- Meucheln-Schurke
- 1. Talent: Unerbittlich
- 2. Talent: Unerbittlich
- 3. Talent: Unerbittlich
- Gesetzlosigkeits-Schurke
- 1. Talent: Totengräber
- 2. Talent: Totengräber
- 3. Talent: Totengräber
- Täuschungs-Schurke
- 1. Talent: Beschütze und diene
- 2. Talent: Beschütze und diene
- 3. Talent: Beschütze und diene
- Elementar-Schamane
- 1. Talent: Rückkopplungsschleife
- 2. Talent: Rückkopplungsschleife
- 3. Talent: Rückkopplungsschleife
- Verstärker-Schamane
- 1. Talent: Entfesselter Sturm
- 2. Talent: Entfesselter Sturm
- 3. Talent: Entfesselter Sturm
- Wiederherstellungs-Schamane
- 1. Talent: Totem der Sturmflut
- 2. Talent: Totem der Sturmflut
- 3. Talent: Totem der Sturmflut
- Gebrechen-Hexer
- 1. Talent: Schatten von Nathreza
- 2. Talent: Schatten von Nathreza
- 3. Talent: Schatten von Nathreza
- Zerstörung-Hexenmeister
- 1. Talent: Glut von Nihilam
- 2. Talent: Glut von Nihilam
- 3. Talent: Glut von Nihilam
- Waffen-Krieger
- 1. Talent: Meister der Kriegsführung
- 2. Talent: Meister der Kriegsführung
- 3. Talent: Meister der Kriegsführung
- Furor-Krieger
- 1. Talent: Tobender Berserker
- 3. Talent: Tobender Berserker
- 2. Talent: Tobender Berserker
- Schutz-Krieger
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: