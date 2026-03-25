Weltboss Felskiefer jetzt aktiv – kriegsmeutengebundene Beute auf Item-Level 256

Alle Infos zu Felskiefer in World of Warcraft Midnight: Position, Gold, Ruf, Währungen sowie kriegsmeutengebundene Items und wöchentliche Loot-Sperre.

In dieser Woche steht der neue Weltboss Felskiefer in World of Warcraft: Midnight für dich bereit. Du findest ihn im Osten von Zul'Aman. Seine genaue Position wird dir direkt auf der Weltkarte angezeigt, sodass du ihn problemlos lokalisieren kannst.

Belohnungen für den Sieg über Felskiefer

Für den erfolgreichen Abschluss des Kampfes erhältst du eine feste Auswahl an Ressourcen und Währungen:

1.100 Gold

200 Rufpunkte beim Amanistamm

15 Morgenlichtwappen des Champions

100 Leerenlichtmergel

Kriegsmeutengebundene Beute mit Item-Level 256

Zusätzlich zu den festen Belohnungen lässt Felskiefer Ausrüstungsgegenstände mit der Gegenstandsstufe 256 fallen. Ein besonderer Vorteil: Diese Gegenstände sind kriegsmeutengebundene Beute. Solltest du ein Item erhalten, das dein aktueller Charakter nicht benötigt, kannst du es einfach an einen anderen Charakter deines Accounts übertragen.

Wichtige Regeln für Weltboss-Beute

Um deine Belohnungen effizient zu sammeln, solltest du die folgenden Loot-Mechaniken kennen:

Automatischer Erhalt: Bei Weltbossen wird nicht um Beute gewürfelt. Wenn du Beute erhältst, landet diese automatisch direkt in deinem Rucksack. Ein Anklicken der Leiche ist nicht erforderlich.

Bei Weltbossen wird nicht um Beute gewürfelt. Wenn du Beute erhältst, landet diese automatisch direkt in deinem Rucksack. Ein Anklicken der Leiche ist nicht erforderlich. Anrecht auf Beute: Jeder Spieler, der aktiv am Kampf und am Kill des Bosses beteiligt war, hat die Chance auf Loot.

Jeder Spieler, der aktiv am Kampf und am Kill des Bosses beteiligt war, hat die Chance auf Loot. Wöchentliche Sperre: Weltbosse gewähren dir grundsätzlich nur einmal pro Woche Beute.

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