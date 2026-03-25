Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026Weltboss Felskiefer jetzt aktiv – kriegsmeutengebundene Beute auf Item-Level 256

Weltboss Felskiefer jetzt aktiv – kriegsmeutengebundene Beute auf Item-Level 256

Geschrieben von Telias am 25.03.2026 um 08:50

Alle Infos zu Felskiefer in World of Warcraft Midnight: Position, Gold, Ruf, Währungen sowie kriegsmeutengebundene Items und wöchentliche Loot-Sperre.

Inhaltsverzeichnis
  1. Belohnungen für den Sieg über Felskiefer
  2. Kriegsmeutengebundene Beute mit Item-Level 256
  3. Wichtige Regeln für Weltboss-Beute

In dieser Woche steht der neue Weltboss Felskiefer in World of Warcraft: Midnight für dich bereit. Du findest ihn im Osten von Zul'Aman. Seine genaue Position wird dir direkt auf der Weltkarte angezeigt, sodass du ihn problemlos lokalisieren kannst.

Felskiefer - Weltboss in World of Warcraft

Belohnungen für den Sieg über Felskiefer

Für den erfolgreichen Abschluss des Kampfes erhältst du eine feste Auswahl an Ressourcen und Währungen:

  • 1.100 Gold
  • 200 Rufpunkte beim Amanistamm
  • 15 Morgenlichtwappen des Champions
  • 100 Leerenlichtmergel
Felskiefer Position auf der Karte in Zul'Aman


Zurück zur Übersicht

Kriegsmeutengebundene Beute mit Item-Level 256

Zusätzlich zu den festen Belohnungen lässt Felskiefer Ausrüstungsgegenstände mit der Gegenstandsstufe 256 fallen. Ein besonderer Vorteil: Diese Gegenstände sind kriegsmeutengebundene Beute. Solltest du ein Item erhalten, das dein aktueller Charakter nicht benötigt, kannst du es einfach an einen anderen Charakter deines Accounts übertragen.

Zurück zur Übersicht

Wichtige Regeln für Weltboss-Beute

Um deine Belohnungen effizient zu sammeln, solltest du die folgenden Loot-Mechaniken kennen:

  • Automatischer Erhalt: Bei Weltbossen wird nicht um Beute gewürfelt. Wenn du Beute erhältst, landet diese automatisch direkt in deinem Rucksack. Ein Anklicken der Leiche ist nicht erforderlich.
  • Anrecht auf Beute: Jeder Spieler, der aktiv am Kampf und am Kill des Bosses beteiligt war, hat die Chance auf Loot.
  • Wöchentliche Sperre: Weltbosse gewähren dir grundsätzlich nur einmal pro Woche Beute.
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.