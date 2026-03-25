Weltboss Felskiefer jetzt aktiv – kriegsmeutengebundene Beute auf Item-Level 256
Alle Infos zu Felskiefer in World of Warcraft Midnight: Position, Gold, Ruf, Währungen sowie kriegsmeutengebundene Items und wöchentliche Loot-Sperre.
Inhaltsverzeichnis
In dieser Woche steht der neue Weltboss Felskiefer in World of Warcraft: Midnight für dich bereit. Du findest ihn im Osten von Zul'Aman. Seine genaue Position wird dir direkt auf der Weltkarte angezeigt, sodass du ihn problemlos lokalisieren kannst.
Belohnungen für den Sieg über Felskiefer
Für den erfolgreichen Abschluss des Kampfes erhältst du eine feste Auswahl an Ressourcen und Währungen:
- 1.100 Gold
- 200 Rufpunkte beim Amanistamm
- 15 Morgenlichtwappen des Champions
- 100 Leerenlichtmergel
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Kriegsmeutengebundene Beute mit Item-Level 256
Zusätzlich zu den festen Belohnungen lässt Felskiefer Ausrüstungsgegenstände mit der Gegenstandsstufe 256 fallen. Ein besonderer Vorteil: Diese Gegenstände sind kriegsmeutengebundene Beute. Solltest du ein Item erhalten, das dein aktueller Charakter nicht benötigt, kannst du es einfach an einen anderen Charakter deines Accounts übertragen.
- Kette des uralten Wächters
- Grausamer Langbogen des Waldwächters
- Gefiederte Gugel des Dornenrankenpirschers
- Beinlinge des verschlingenden Vorreiters
- Helm des Scharkommandanten
- Bollwerk des Felshüters
- Insigne des vergessenen Weltenwanderers
- Golddurchwirkte Robe des getriebenen Gelehrten
Wichtige Regeln für Weltboss-Beute
Um deine Belohnungen effizient zu sammeln, solltest du die folgenden Loot-Mechaniken kennen:
- Automatischer Erhalt: Bei Weltbossen wird nicht um Beute gewürfelt. Wenn du Beute erhältst, landet diese automatisch direkt in deinem Rucksack. Ein Anklicken der Leiche ist nicht erforderlich.
- Anrecht auf Beute: Jeder Spieler, der aktiv am Kampf und am Kill des Bosses beteiligt war, hat die Chance auf Loot.
- Wöchentliche Sperre: Weltbosse gewähren dir grundsätzlich nur einmal pro Woche Beute.
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