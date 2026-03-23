Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Raid Midnight: Alle BoE-Items nach Rüstungsklassen und Schwierigkeit

WoW Raid Midnight: Alle BoE-Items nach Rüstungsklassen und Schwierigkeit

Geschrieben von Telias am 23.03.2026 um 08:38

Alle BoE-Gegenstände aus den Midnight Raids in WoW: Item-Level, Werte-System, Handelbarkeit und Übersicht nach Stoff, Leder, Kette und Platte.

Inhaltsverzeichnis
  1. Werte und Bindungsregeln
  2. Gegenstandsstufen und Systematik
    1. Verteilung nach Rüstungsklassen

In den Midnight Raids von WoW kannst du deine Ausrüstung durch epische Bind-on-Equip-Gegenstände (BoE) vervollständigen. Diese Items dienen der gezielten Charakteraufwertung oder können im Auktionshaus für Gold verkauft werden. Im Vergleich zu vorherigen Tiers gibt es in diesem Schlachtzug deutlich weniger Gegenstände mit speziellen Zusatzeffekten (Cantrips).

Ladebild vom Marsch auf Quel'Danas - Raid in WoW Midnight

Werte und Bindungsregeln

Die BoE-Gegenstände verfügen über zwei zufällig ausgewürfelte Sekundärwerte, wodurch sie flexibel für verschiedene Klassen und Spezialisierungen einsetzbar sind. Während die Gegenstände aus niedrigeren Schwierigkeitsgraden handelbar sind, bleiben die Mythic-Versionen voraussichtlich bis zum Ende des „Race to World First“ beim Aufheben gebunden (BoP).



Zurück zur Übersicht

Gegenstandsstufen und Systematik

Die Gegenstandsstufe der BoE-Items skaliert direkt mit dem Schwierigkeitsgrad des Raids:

  • LFR: Item-Level 240
  • Normal: Item-Level 253
  • Heroisch: Item-Level 266

Verteilung nach Rüstungsklassen

Das System sieht für jede der vier Rüstungsklassen jeweils zwei spezifische Gegenstände vor. Suche im Auktionshaus nach folgenden Gegenständen:

Quelle: Wowhead

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.