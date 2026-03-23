WoW Raid Midnight: Alle BoE-Items nach Rüstungsklassen und Schwierigkeit
Alle BoE-Gegenstände aus den Midnight Raids in WoW: Item-Level, Werte-System, Handelbarkeit und Übersicht nach Stoff, Leder, Kette und Platte.
Inhaltsverzeichnis
In den Midnight Raids von WoW kannst du deine Ausrüstung durch epische Bind-on-Equip-Gegenstände (BoE) vervollständigen. Diese Items dienen der gezielten Charakteraufwertung oder können im Auktionshaus für Gold verkauft werden. Im Vergleich zu vorherigen Tiers gibt es in diesem Schlachtzug deutlich weniger Gegenstände mit speziellen Zusatzeffekten (Cantrips).
Werte und Bindungsregeln
Die BoE-Gegenstände verfügen über zwei zufällig ausgewürfelte Sekundärwerte, wodurch sie flexibel für verschiedene Klassen und Spezialisierungen einsetzbar sind. Während die Gegenstände aus niedrigeren Schwierigkeitsgraden handelbar sind, bleiben die Mythic-Versionen voraussichtlich bis zum Ende des „Race to World First“ beim Aufheben gebunden (BoP).
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Gegenstandsstufen und Systematik
Die Gegenstandsstufe der BoE-Items skaliert direkt mit dem Schwierigkeitsgrad des Raids:
- LFR: Item-Level 240
- Normal: Item-Level 253
- Heroisch: Item-Level 266
Verteilung nach Rüstungsklassen
Das System sieht für jede der vier Rüstungsklassen jeweils zwei spezifische Gegenstände vor. Suche im Auktionshaus nach folgenden Gegenständen:
- Stoff
- Leder
- Kette
- Platte
Quelle: WowheadZurück zur Übersicht
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