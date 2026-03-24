Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Midnight: Bonusereignis: Tiefen – Alle Infos zu den Boni

WoW Midnight: Bonusereignis: Tiefen – Alle Infos zu den Boni

Geschrieben von Telias am 24.03.2026 um 21:04

Das Bonusereignis: Tiefen in WoW Midnight erhöht Fortschritt, Begleitererfahrung und Währung und bietet eine Quest mit Loot-Truhe.

Inhaltsverzeichnis
  1. Der Event-Buff: Zeichen des Entdeckers
  2. Wöchentliche Quest: Ruf der Tiefe
    1. Anforderungen und Belohnungen

Morgen startet in World of Warcraft das erste Bonusereignis: Tiefen in WoW Midnight. Während dieses Zeitraums profitierst du von signifikanten Fortschritten bei deinen Begleitern, der saisonalen Reise und der Währungsausbeute.

Bonusereignis: Tiefen in World of Warcraft

Der Event-Buff: Zeichen des Entdeckers

Sobald das Ereignis aktiv ist, erhältst du den passiven Buff Zeichen des Entdeckers. Dieser verstärkt deine Ausbeute in den Tiefen wie folgt:

  • +25 % Fortschritt für die Reise des Tiefenforschers
  • +25 % saisonale Begleitererfahrung für Valeera Sanguinar
  • +25 % erhaltene Lorenmünzen


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Wöchentliche Quest: Ruf der Tiefe

Während des Events kannst du die Quest Ruf der Tiefe absolvieren. Du findest sie entweder direkt in deinem Abenteuerführer oder bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in Silbermond (/way #2393 48.9, 64.7).

Anforderungen und Belohnungen

Um die Quest abzuschließen, musst du 5 Midnight-Tiefen bewältigen. Als Belohnung winkt die Truhe mit Schätzen von Quel'Thalas. Diese enthält ein Ausrüstungsteil mit der Gegenstandsstufe 246 (Champion 1/6).

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