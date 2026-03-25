Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026Wöchentliche Housing-Quest bringt Morgenlichtwappen des Helden

Wöchentliche Housing-Quest bringt Morgenlichtwappen des Helden

Geschrieben von Telias am 25.03.2026 um 11:55

Die wöchentliche Housing-Quest „Ab die Post“ in Midnight Season 1 liefert Morgenlichtwappen des Helden und weitere Ressourcen für deine Kriegsmeute.

Inhaltsverzeichnis
  1. Start der Quest „Ab die Post“ bei Vaeli
  2. Mechanik: Postzustellung als Reittier-Rennen
  3. Belohnungen: Wappenpakete und Ressourcen
    1. Eine dieser Belohnungen
    2. Basisbelohnungen

Die zweite Woche der Midnight Season 1 ermöglicht dir über eine neue wöchentliche Player-Housing-Quest den Erhalt kriegsmeutengebundener Aufwertungswappen. Diese Aufgabe dient der gezielten Ressourcenverteilung innerhalb deiner Kriegsmeute.

Ab die Post - Wöchentliche Housing-Quest

Start der Quest „Ab die Post“ bei Vaeli

Der Questgeber Vaeli, ein Dracthyr-Postmeister, befindet sich sowohl in Silbermond (/way #2393 49.6 66.0) als auch direkt im Housing-Gebiet. Die Quest Ab die Post ist einmal pro Woche und Account abschließbar.



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Mechanik: Postzustellung als Reittier-Rennen

Die Quest wird als normales Rennen auf einem Reittier absolviert. Dabei hast du die Auswahl zwischen drei verschiedenen Strecken. Um die Zustellung effizient abzuschließen, solltest du die auf dem Kurs verteilten, stapelbaren Geschwindigkeits-Buffs einsammeln.

Postzustellung bei der Quest „Ab die Post“
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Belohnungen: Wappenpakete und Ressourcen

Nach dem Abschluss wählst du ein kriegsmeutengebundenes Paket mit Morgenlichtwappen des Helden, des Champions oder des Veteranen, sowie weitere Belohnungen. Diese Pakete können an andere Charaktere verschickt werden.

Eine dieser Belohnungen

Basisbelohnungen

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