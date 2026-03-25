Wöchentliche Housing-Quest bringt Morgenlichtwappen des Helden
Die wöchentliche Housing-Quest „Ab die Post“ in Midnight Season 1 liefert Morgenlichtwappen des Helden und weitere Ressourcen für deine Kriegsmeute.
Inhaltsverzeichnis
Die zweite Woche der Midnight Season 1 ermöglicht dir über eine neue wöchentliche Player-Housing-Quest den Erhalt kriegsmeutengebundener Aufwertungswappen. Diese Aufgabe dient der gezielten Ressourcenverteilung innerhalb deiner Kriegsmeute.
Start der Quest „Ab die Post“ bei Vaeli
Der Questgeber Vaeli, ein Dracthyr-Postmeister, befindet sich sowohl in Silbermond (/way #2393 49.6 66.0) als auch direkt im Housing-Gebiet. Die Quest Ab die Post ist einmal pro Woche und Account abschließbar.
Zurück zur Übersicht
Mechanik: Postzustellung als Reittier-Rennen
Die Quest wird als normales Rennen auf einem Reittier absolviert. Dabei hast du die Auswahl zwischen drei verschiedenen Strecken. Um die Zustellung effizient abzuschließen, solltest du die auf dem Kurs verteilten, stapelbaren Geschwindigkeits-Buffs einsammeln.Zurück zur Übersicht
Belohnungen: Wappenpakete und Ressourcen
Nach dem Abschluss wählst du ein kriegsmeutengebundenes Paket mit Morgenlichtwappen des Helden, des Champions oder des Veteranen, sowie weitere Belohnungen. Diese Pakete können an andere Charaktere verschickt werden.
Eine dieser Belohnungen
- Kriegsmeutengebundenes Paket mit Morgenlichtwappen des Helden
- Kriegsmeutengebundenes Paket mit Morgenlichtwappen des Champions
- Kriegsmeutengebundenes Paket mit Morgenlichtwappen des Veteranen
- 500 Leerenlichtmergel
- 3 x Leerenberührte Verstärkungsrune
Basisbelohnungen
- 1 x Essenz des Holzes
- 500 Leerenlichtmergel
- 25x Gemeinschaftscoupons
- 34 Gold
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: