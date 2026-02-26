WoW Midnight Start: So bereitest du dich auf den Release vor

Mit der richtigen Vorbereitung gelingt der WoW Midnight Start ohne Zeitverlust: Einstellungen sichern, Cache löschen, XP-Bonus nutzen.

Der Start von WoW Midnight steht kurz bevor. Eine gezielte Vorbereitung spart am Release-Tag wertvolle Zeit und verhindert technische Probleme beim Login oder während der ersten Quests. Diese Anleitung führt dich durch alle notwendigen Schritte, um pünktlich und effizient in das neue Abenteuer zu starten.

Sicherung der Einstellungen und Ordner-Bereinigung

Viele Addons funktionieren am Veröffentlichungstag einer neuen Erweiterung oft nicht mehr korrekt. Sichere deshalb vor dem Start deine Ordner WTF, Interface und Fonts innerhalb des _retail_-Verzeichnisses. So hast du eine Kopie deiner Profile und Einstellungen, falls etwas schlägt. Den Cache-Ordner kannst du zu diesem Zeitpunkt komplett löschen.

Vergiss auch nicht deine Addons auf den neuesten Stand zu bringen. Am einfachsten machst du dies mit der CurseForge App.

Speicherplatz-Freigabe auf der Festplatte

Du kannst viel Speicherplatz freigeben, indem du World of Warcraft schließt und bestimmte Ordner löschst. Battle.net bereinigt veraltete Dateien nicht automatisch. Weitere Details bekommst du in diesem Artikel: WoW belegt zu viel Speicher? Diese Ordner kannst du gefahrlos löschen

Quest-Log, Postfach und Taschen leeren

Ein volles Quest-Log verhindert die Annahme neuer Quests ind Midnight und sorgt für Unübersichtlichkeit. Lösche alle Quests die du nicht mehr benötigst.

Leere zudem deine Taschen, die Bank und dein Postfach, um Platz für neue Beute und Materialien zu schaffen.

Strategische Positionierung und Ruhebonus

Parke deine Charaktere in Sturmwind oder Orgrimmar. Wenn sich deine Alts bereits längere Zeit in einer Hauptstadt oder einem Gasthaus befinden, ist ihr Ruhebonus (Rested XP) für den Start von WoW Midnight maximiert, was das Leveln beschleunigt.

Zeitersparnis durch Makros und Addons

Installiere Addons wie Leatrix Plus, um die Annahme und Abgabe von Quests zu automatisieren. Aktiviere zudem das automatische Plündern mit diesem Konsolenbefehl:

/console autoLootDefault 1

Wichtige Verbrauchsgegenstände für den Start

Decke dich mit Goblingleiterbausatz und Tränken oder Gegenständen ein, die deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Diese Hilfsmittel sind entscheidend für eine schnelle Fortbewegung in den neuen Gebieten.

Quelle: Icy Veins

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.