Bergbau von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Bergbau von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 17:01

Der Bergbau-Guide für WoW Midnight erklärt neue Erze, Tatkraft, Überladung und den schnellsten Weg von Skill 1 bis 100.

Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtige Änderungen in World of Warcraft Midnight
  2. Berufsausrüstung für Bergbau
  3. Sekundärwerte
  4. Bergbau Konsumgüter für schnelleres Mining
  5. Bergbau Mechanik: Erfüllte Erze und Überladung
  6. Bergbau Level-Guide: Skill 1 bis 100

In WoW Midnight wird das Bergbau Leveln durch neue Mechaniken und Erze angepasst. Dieser Bergbau-Guide zeigt dir den effizientesten Weg von Skill 1 bis 100 und wie du die neuen Systeme optimal für dein Farming nutzt.

Bergbau von Midnight

Wichtige Änderungen in World of Warcraft Midnight

Bergbau von Midnight wurde grundlegend überarbeitet. Erze besitzen nun nur noch zwei Qualitätsstufen (Silver und Gold), während die Bronze-Qualität komplett entfernt wurde. Zudem gibt es mit Tatkraft des Bergbaufachmanns eine neue, rein berufsspezifische Währung, die die bisherige Händchen fürs Kunsthandwerk ersetzt.

Die drei primären Erze in Midnight sind:

Jedes dieser Erze kann in allen Zonen gefunden werden, wobei zusätzlich die Varianten "Reich" und "Flöz" existieren.



Berufsausrüstung für Bergbau

Für maximale Effizienz beim Bergbau Leveln benötigst du die passende Ausrüstung.

Sekundärwerte

Du kannst die Werte deiner Werkzeuge durch Optionale Handwerksmaterialien und Verzauberungen anpassen.



Bergbau Konsumgüter für schnelleres Mining

Um die Kanalisierungszeit beim Abbau zu minimieren, solltest du vor allem deine Gewandtheit durch verbrauchbare Gegenstände erhöhen. Hilfreiche Konsumgüter für Bergbau sind:

Gegenstand Bonus Dauer
Haranirphiole der Wahrnehmung +38 Wahrnehmung
+11 Gewandtheit		 30 Minuten
Haranirphiole der Finesse +38 Finesse
+11 Gewandtheit		 30 Minuten
Argentumblatttee +50 Finesse 1 Stunde
Rotdorntee +50 Wahrnehmung 1 Stunde
Azerwurztee +50 Gewandtheit 1 Stunde
Dunkelmond-Feuerwasser +15% Gewandtheit 1 Stunde
Glänzender Klingenstein +43 Finesse 2 Stunden
Bergbau Mechanik: Erfüllte Erze und Überladung

Sobald du dein erstes erfülltes Vorkommen abbaust, lernst du die Fähigkeit Überladung. Diese hat eine Abklingzeit von 12 Stunden, die sich pro abgebautem Midnight-Vorkommen um 30 Minuten verringert. Je nach Zone triffst du auf unterschiedliche Typen:

Typ Effekt
Lichtpartikel

Immersangwald		 Normal
Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Stell dich hinein, um zusätzliche Partikel zu erhalten.

Überladen
Noch mehr Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Es ist ziemlich schwierig, alle zu erwischen, daher wirst du vermutlich einige verpassen.
Partikel der wilden Magie

Zul'Aman		 Normal
Erzkreaturen (Grollende Erzlinge) erscheinen. Töte sie und baue ihre Leichen ab, um zusätzliche Partikel zu erhalten.

Überladen
Eine Elite-Kreatur erscheint. Wenn du sie tötest, erhältst du 5 Minuten lang einen Wahrnehmungsbonus von 150. Keine zusätzlichen Partikel.
Partikel urtümlicher Energie

Harandar		 Normal
Nichts Zusätzliches. Du erhältst eine leichte Verlangsamung und einen Schaden-über-Zeit-Effekt.

Überladen
Du kanalisierst 50% deiner Lebenspunkte, um zusätzliche Partikel zu erhalten. Unterbrich die Kanalisierung nicht! Es scheint, dass Gegner dich nicht unterbrechen, aber der Lebenspunktverlust kann dich tatsächlich töten. Achte also darauf, dass du über 50% deiner Lebenspunkte hast.
Partikel reiner Leere

Leerensturm		 Normal
Nichts zusätzliches. Eine Leerenzone zieht dich hinein, aber es passiert eigentlich nichts. Geh einfach heraus.

Überladen
Ein Portal erscheint zusammen mit violetten Kugeln. Lauf schnell in die Kugeln, sonst verschwinden sie. Für jede erhältst du Partikel und Erze. Das Portal teleportiert dich nur an zufällige Orte. In der aktuellen Form lohnt es sich nicht, es zu benutzen.
Bergbau Level-Guide: Skill 1 bis 100

Der Fortschritt beim Bergbau Leveln in Midnight ist in drei Phasen unterteilt:

  1. Skill 1 - 30: Du erhältst durch fast jedes gefundene Vorkommen Skillpunkte.
  2. Skill 30 - 60: Normale Vorkommen werden gelb und ab Skill 60 grau. Nutze hier bereits verstärkt Reiche Vorkommen, Flöz-Vorkommen und Erfüllte Vorkommen.
  3. Skill 60 - 100: Nur noch Reiche Vorkommen, Flöz-Vorkommen und Erfüllte Vorkommen gewähren Skillpunkte. Diese erscheinen zufällig anstelle normaler Erze.
