Kochkunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 18:05

Kochkunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Der Kochkunstlehrer in Midnight
  2. Kochkunst Level-Guide: Stufe 1 - 100
  3. Kochkunst Level-Guide: Berufsausrüstung & Einfallsreichtum

Dieser Level-Guide für Kochkunst zeigt dir den schnellsten und günstigsten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu leveln. Da du einen Großteil der benötigten Zutaten direkt bei einem Händler in der Nähe des Kochkunstlehrers erwerben kannst, ist dieser Pfad besonders effizient.

Kochkunst von Midnight

Der Kochkunstlehrer in Midnight

Um mit dem Leveln zu beginnen, musst du den Lehrer Sylann in Silbermond aufsuchen. Du findest sie im dortigen Gasthaus. Bei ihr erlernst du die Grundfertigkeit Kochkunst sowie alle weiteren Rezepte, die für den Stufenaufstieg notwendig sind.



Kochkunst Level-Guide: Stufe 1 - 100

Das Leveln von Kochkunst von Midnight ist relativ einfach. Du benötigst nur ein Rezept. Dieses Rezept wird mit Stufe 75 grün und gewährt nur noch wenige Fertigkeitspunkte. Da du aber nur Zutaten benötigst, die dir der Kochkunsthändler zum Kauf anbietet, bleibt es das beste Rezept zum Leveln.

Skill-Stufen Icon Item
1-100 Gewürzkekse 250 x Gewürzkekse
Kochkunst Level-Guide: Berufsausrüstung & Einfallsreichtum

Mit Berufsausrüstung bekommst du Boni auf Einfallsreichtum, Herstellungsgeschwindigkeit und zusätzliche Fertigkeitspunkte. Da du mit Einfallsreichtum eine Chance bekommst, weniger Reagenzien zu verbrauchen, verringerst du mit diesem Wert die Kosten bei der Herstellung. Folgende Berufsausrüstungs-Gegenstände gibt es:

