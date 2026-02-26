Kürschnerei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100
Der Guide zur Kürschnerei in WoW Midnight erklärt Systemänderungen, Diffusor, Tracking, Materialien, Köder und Farming-Spots.
Inhaltsverzeichnis
In WoW Midnight hat der Beruf Kürschnerei signifikante Änderungen erhalten, die deinen Arbeitsablauf beim Sammeln von Leder und Schuppen verändern. Das System wurde entschlackt und gleichzeitig durch neue Mechaniken wie Diffusor und das hochwertige Wildtiere suchen erweitert. In diesem Level-Guide für die Kürschnerei erfährst du alles Wichtige zu diesem Beruf.
Wichtige Neuerungen bei der Kürschnerei von Midnight
Bevor du mit dem Leveln beginnst, solltest du die grundlegenden Systemänderungen der Kürschnerei von Midnight kennen. Angelköder sind nicht mehr Teil der Kürschnerei, sondern wurden vollständig zum Angeln verschoben. Zudem gibt es nur noch zwei Qualitätsstufen für Reagenzien: Silber und Gold. Die Bronze-Qualität existiert nicht mehr. Eine weitere wichtige Änderung ist der Wegfall der Veredelung (Refining); du kannst Leder, Schuppen oder Bälge nicht mehr in eine höhere Qualitätsstufe umwandeln.
Das neue Tracking-System erlaubt es dir, hochwertige Wildtiere automatisch auf deiner Minimap (Kürschnermesser-Icon) zu sehen. Diese Kreaturen besitzen einen roten Umriss, leuchten leicht und liefern beim Kürschnern zwischen 5 und 10 Stück Leder oder Schuppen.
Berufsstart und Trainer für Kürschnerei
Um mit der Kürschnerei in Midnight zu beginnen, musst du den Trainer Tyn in Silbermond aufsuchen. Dort erlernst du die Basisfertigkeiten und schaltest das Tracking für hochwertige Wildtiere frei.
Kürschnerei-Materialien in Midnight
Die Basisressourcen der Erweiterung unterteilen sich in verschiedene Kategorien, abhängig von der Art der Kreatur:
|Material
|Quelle
|Leerengehärtetes Leder
|Kreaturen mit Leder
|Leerengehärtete Schuppen
|Kreaturen mit Schuppen
|Leerengehärteter Balg
|Seltene Gegner, Messer schärfen, geköderte Kreaturen
|Leerengehärtete Panzerung
|Seltene Schuppen-Kreaturen, Messer schärfen, geköderte Kreaturen
|Fantastisches Fell
|Kreaturen mit Fell
|Unvergleichliches Gefieder
|Kreaturen mit Federn
|Schnitzzahn
|Kreaturen mit Fangzähnen
|Majestätische Klaue
|Berühmte Wildtiere
|Majestätisches Fell
|Berühmte Wildtiere
|Majestätische Flosse
|Berühmte Wildtiere
Berufsausrüstung für Kürschnerei
Für die Kürschnerei steht dir nun epische Berufsausrüstung zur Verfügung.
- Kappe des Kürschners
- Kopfbedeckung des Immersangjägers
- Schreitermütze des thalassischen Wildsuchers
- Rucksack des Kürschners
- Jägertasche der Sin'dorei
- Arbeitstasche des thalassischen Wildsuchers
- Thalassisches Kürschnermesser
- Sonnengesegnetes Kürschnermesser
- Sonnengeschmiedetes Kürschnermesser
Das Diffusor-System bei der Kürschnerei
Das alte Ködersystem für Partikel wurde durch das Diffusor-System ersetzt. Anstatt einen Köder auf den Boden zu legen, wirfst du einen Diffusor direkt auf eine kürschnerbare Kreatur. Nach dem Töten und Kürschnern erhältst du Partikel.
|Diffusor
|Kosten
|Beute
|Lichtblütendiffusor
|2x Lichtpartikel
|1-4 Lichtpartikel
|Wilder Diffusor
|2x Partikel der wilden Magie
|1-4 Partikel der wilden Magie
|Urtümlicher Diffusor
|2x Partikel urtümlicher Energie
|1-4 Partikel urtümlicher Energie
|Leerendiffusor
|2x Partikel reiner Leere
|1-4 Partikel reiner Leere
Majestätische Köder und berüchtigte Wildtiere
Über die Spezialisierung Fährtenlesertalent schaltest du zonenspezifische Köder frei, um berüchtigte Wildtiere zu beschwören.
|Köder
|Benötigte Fische
|Spezialisierungspunkte
|Majestätischer Immersangköder
|8x Arkanwyrmfisch
8x Luchsfisch
|0
|Majestätischer Zul'Amanköder
|8x Blutguppy
|10
|Majestätischer Harandarköder
|8x Pilzhecht
8x Zarte Leuchtfinne
|20
|Majestätischer Leerensturmköder
|4x Ominöser Oktopus
|30
|Großer Wildtierköder
|4x Nullnichtigfisch
|40
Effiziente Kürschnerei Farming-Spots
Das Finden von stationären Farming-Spots ist in Midnight schwierig, da viele Mobs weite Laufwege erfordern.
Am besten ist es, wenn du einige Tage nach dem Midnight-Release auf die Kürschnerei-Materialien klickst und schaust, welche Kreaturen die höchste Drop-Rate haben.
Köder kannst du nur in bestimmten Zonen benutzen. Mit den Ködern fängst du bestimmte berühmte Kreaturen, die Majestätische Klaue, Majestätisches Fell und Majestätische Flosse als Beute hinterlassen.
|Gebiet
|Koordinaten
|Berühmte Kreatur
|Immersangwald
|41.95, 79.70
|Gloomclaw
|Zul'Aman
|47.55, 53.65
|Silverscale
|Harandar
|66.00, 48.00
|Lumenfin
|Leerensturm
|54.15, 65.27
|Umbrafang
|Unbekannt
|Unbekannt
|Netherscythe
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
Kommentare: