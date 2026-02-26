Kürschnerei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Der Guide zur Kürschnerei in WoW Midnight erklärt Systemänderungen, Diffusor, Tracking, Materialien, Köder und Farming-Spots.

In WoW Midnight hat der Beruf Kürschnerei signifikante Änderungen erhalten, die deinen Arbeitsablauf beim Sammeln von Leder und Schuppen verändern. Das System wurde entschlackt und gleichzeitig durch neue Mechaniken wie Diffusor und das hochwertige Wildtiere suchen erweitert. In diesem Level-Guide für die Kürschnerei erfährst du alles Wichtige zu diesem Beruf.

Wichtige Neuerungen bei der Kürschnerei von Midnight

Bevor du mit dem Leveln beginnst, solltest du die grundlegenden Systemänderungen der Kürschnerei von Midnight kennen. Angelköder sind nicht mehr Teil der Kürschnerei, sondern wurden vollständig zum Angeln verschoben. Zudem gibt es nur noch zwei Qualitätsstufen für Reagenzien: Silber und Gold. Die Bronze-Qualität existiert nicht mehr. Eine weitere wichtige Änderung ist der Wegfall der Veredelung (Refining); du kannst Leder, Schuppen oder Bälge nicht mehr in eine höhere Qualitätsstufe umwandeln.

Das neue Tracking-System erlaubt es dir, hochwertige Wildtiere automatisch auf deiner Minimap (Kürschnermesser-Icon) zu sehen. Diese Kreaturen besitzen einen roten Umriss, leuchten leicht und liefern beim Kürschnern zwischen 5 und 10 Stück Leder oder Schuppen.

Berufsstart und Trainer für Kürschnerei

Um mit der Kürschnerei in Midnight zu beginnen, musst du den Trainer Tyn in Silbermond aufsuchen. Dort erlernst du die Basisfertigkeiten und schaltest das Tracking für hochwertige Wildtiere frei.

Kürschnerei-Materialien in Midnight

Die Basisressourcen der Erweiterung unterteilen sich in verschiedene Kategorien, abhängig von der Art der Kreatur:

Berufsausrüstung für Kürschnerei

Für die Kürschnerei steht dir nun epische Berufsausrüstung zur Verfügung.

Das Diffusor-System bei der Kürschnerei

Das alte Ködersystem für Partikel wurde durch das Diffusor-System ersetzt. Anstatt einen Köder auf den Boden zu legen, wirfst du einen Diffusor direkt auf eine kürschnerbare Kreatur. Nach dem Töten und Kürschnern erhältst du Partikel.

Majestätische Köder und berüchtigte Wildtiere

Über die Spezialisierung Fährtenlesertalent schaltest du zonenspezifische Köder frei, um berüchtigte Wildtiere zu beschwören.

Effiziente Kürschnerei Farming-Spots

Das Finden von stationären Farming-Spots ist in Midnight schwierig, da viele Mobs weite Laufwege erfordern.

Am besten ist es, wenn du einige Tage nach dem Midnight-Release auf die Kürschnerei-Materialien klickst und schaust, welche Kreaturen die höchste Drop-Rate haben.

Köder kannst du nur in bestimmten Zonen benutzen. Mit den Ködern fängst du bestimmte berühmte Kreaturen, die Majestätische Klaue, Majestätisches Fell und Majestätische Flosse als Beute hinterlassen.

Gebiet Koordinaten Berühmte Kreatur Immersangwald 41.95, 79.70 Gloomclaw Zul'Aman 47.55, 53.65 Silverscale Harandar 66.00, 48.00 Lumenfin Leerensturm 54.15, 65.27 Umbrafang Unbekannt Unbekannt Netherscythe

