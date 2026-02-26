Kürschnerei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026Kürschnerei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 17:29

Der Guide zur Kürschnerei in WoW Midnight erklärt Systemänderungen, Diffusor, Tracking, Materialien, Köder und Farming-Spots.

Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtige Neuerungen bei der Kürschnerei von Midnight
  2. Berufsstart und Trainer für Kürschnerei
  3. Kürschnerei-Materialien in Midnight
  4. Berufsausrüstung für Kürschnerei
  5. Das Diffusor-System bei der Kürschnerei
  6. Majestätische Köder und berüchtigte Wildtiere
  7. Effiziente Kürschnerei Farming-Spots

In WoW Midnight hat der Beruf Kürschnerei signifikante Änderungen erhalten, die deinen Arbeitsablauf beim Sammeln von Leder und Schuppen verändern. Das System wurde entschlackt und gleichzeitig durch neue Mechaniken wie Diffusor und das hochwertige Wildtiere suchen erweitert. In diesem Level-Guide für die Kürschnerei erfährst du alles Wichtige zu diesem Beruf.

Kürschnerei von Midnight

Wichtige Neuerungen bei der Kürschnerei von Midnight

Bevor du mit dem Leveln beginnst, solltest du die grundlegenden Systemänderungen der Kürschnerei von Midnight kennen. Angelköder sind nicht mehr Teil der Kürschnerei, sondern wurden vollständig zum Angeln verschoben. Zudem gibt es nur noch zwei Qualitätsstufen für Reagenzien: Silber und Gold. Die Bronze-Qualität existiert nicht mehr. Eine weitere wichtige Änderung ist der Wegfall der Veredelung (Refining); du kannst Leder, Schuppen oder Bälge nicht mehr in eine höhere Qualitätsstufe umwandeln.

Das neue Tracking-System erlaubt es dir, hochwertige Wildtiere automatisch auf deiner Minimap (Kürschnermesser-Icon) zu sehen. Diese Kreaturen besitzen einen roten Umriss, leuchten leicht und liefern beim Kürschnern zwischen 5 und 10 Stück Leder oder Schuppen.



Berufsstart und Trainer für Kürschnerei

Um mit der Kürschnerei in Midnight zu beginnen, musst du den Trainer Tyn in Silbermond aufsuchen. Dort erlernst du die Basisfertigkeiten und schaltest das Tracking für hochwertige Wildtiere frei.

Kürschnerei-Materialien in Midnight

Die Basisressourcen der Erweiterung unterteilen sich in verschiedene Kategorien, abhängig von der Art der Kreatur:

Material Quelle
Leerengehärtetes Leder Kreaturen mit Leder
Leerengehärtete Schuppen Kreaturen mit Schuppen
Leerengehärteter Balg Seltene Gegner, Messer schärfen, geköderte Kreaturen
Leerengehärtete Panzerung Seltene Schuppen-Kreaturen, Messer schärfen, geköderte Kreaturen
Fantastisches Fell Kreaturen mit Fell
Unvergleichliches Gefieder Kreaturen mit Federn
Schnitzzahn Kreaturen mit Fangzähnen
Majestätische Klaue Berühmte Wildtiere
Majestätisches Fell Berühmte Wildtiere
Majestätische Flosse Berühmte Wildtiere


Berufsausrüstung für Kürschnerei

Für die Kürschnerei steht dir nun epische Berufsausrüstung zur Verfügung.

Das Diffusor-System bei der Kürschnerei

Das alte Ködersystem für Partikel wurde durch das Diffusor-System ersetzt. Anstatt einen Köder auf den Boden zu legen, wirfst du einen Diffusor direkt auf eine kürschnerbare Kreatur. Nach dem Töten und Kürschnern erhältst du Partikel.

Diffusor Kosten Beute
Lichtblütendiffusor 2x Lichtpartikel 1-4 Lichtpartikel
Wilder Diffusor 2x Partikel der wilden Magie 1-4 Partikel der wilden Magie
Urtümlicher Diffusor 2x Partikel urtümlicher Energie 1-4 Partikel urtümlicher Energie
Leerendiffusor 2x Partikel reiner Leere 1-4 Partikel reiner Leere
Majestätische Köder und berüchtigte Wildtiere

Über die Spezialisierung Fährtenlesertalent schaltest du zonenspezifische Köder frei, um berüchtigte Wildtiere zu beschwören.

Köder Benötigte Fische Spezialisierungspunkte
Majestätischer Immersangköder 8x Arkanwyrmfisch
8x Luchsfisch		 0
Majestätischer Zul'Amanköder 8x Blutguppy 10
Majestätischer Harandarköder 8x Pilzhecht
8x Zarte Leuchtfinne		 20
Majestätischer Leerensturmköder 4x Ominöser Oktopus 30
Großer Wildtierköder 4x Nullnichtigfisch 40
Effiziente Kürschnerei Farming-Spots

Das Finden von stationären Farming-Spots ist in Midnight schwierig, da viele Mobs weite Laufwege erfordern.

Am besten ist es, wenn du einige Tage nach dem Midnight-Release auf die Kürschnerei-Materialien klickst und schaust, welche Kreaturen die höchste Drop-Rate haben.

Köder kannst du nur in bestimmten Zonen benutzen. Mit den Ködern fängst du bestimmte berühmte Kreaturen, die Majestätische Klaue, Majestätisches Fell und Majestätische Flosse als Beute hinterlassen.

Gebiet Koordinaten Berühmte Kreatur
Immersangwald 41.95, 79.70 Gloomclaw
Zul'Aman 47.55, 53.65 Silverscale
Harandar 66.00, 48.00 Lumenfin
Leerensturm 54.15, 65.27 Umbrafang
Unbekannt Unbekannt Netherscythe
