WoW belegt zu viel Speicher? Diese Ordner kannst du gefahrlos löschen

Durch das Löschen bestimmter WoW-Verzeichnisse lassen sich je nach Installation bis zu 200 GB Speicher freigeben.

Seit über 20 Jahren kommt ständig neuer Content für World of Warcraft. Da ist es kein Wunder, dass dieses Spiel je nach Konfiguration bis zu knapp 150 GB an Festplattenspeicher benötigt. Wie sich jedoch herausgestellt hat, verbraucht WoW bei einigen Spielern deutlich mehr Speicher, da temporäre Dateien nicht automatisch wieder gelöscht werden. Einige Spieler berichten, dass sie durch die Löschung dieser Dateien 50, 100 oder sogar 200 GB Speicher freigegeben haben. Bei meinem Selbstversuch waren es allerdings nur knapp 2 GB.

Schließe die Battle.net-App. Lösche das Verzeichnis World of Warcraft/Data/indices/ Lösche das Verzeichnis World of Warcraft/Data/config Starte die Battle.net-App neu und führe das Update aus. Es werden 100–400 MB neu geladen.

Achtung! Das Verzeichnis, das du auf gar keinen Fall löschen darfst, ist World of Warcraft/Data/data/. Hier befinden sich die gesamten Spieldaten.

Bedenke auch, dass sämtliche Screenshots gespeichert bleiben, bis du sie gelöscht hast. Bei 150 Bildern sind das schnell 6 GB Speicherplatz, je nachdem in welcher Qualität die Bilder gespeichert werden. Screenshots werden in jeder Spielversion (Live, PTR, Beta) einzeln gespeichert. Du findest sie z. B. im Verzeichnis: World of Warcraft/_retail_/Screenshots/

