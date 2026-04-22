WoW Patch 12.0.5: Verschmolzene Vitalität durch wöchentliche Berufsquests erhalten

Verschmolzene Vitalität ist in WoW mit Patch 12.0.5 einfacher erhältlich, etwa über Berufsquests und das neue Abgrundfischen.

Mit dem heutigen Release von Patch 12.0.5 hat Blizzard die Verfügbarkeit von Verschmolzene Vitalität in World of Warcraft spürbar erhöht. Spieler haben nun deutlich mehr Möglichkeiten, diese wichtige Ressource für ihre handwerklichen Tätigkeiten zu sammeln.

Von limitierten Events zu festen Belohnungen

Vor der Veröffentlichung von Patch 12.0.5 war die Beschaffung von Verschmolzener Vitalität mühsam und zeitlich stark reglementiert. Die Ressource konnte ausschließlich in begrenzter Anzahl über das Überfluss-Event bezogen werden. Diese künstliche Verknappung wird mit dem neuen Update aufgehoben, sodass du deinen Vorrat nun effizienter aufstocken kannst.

Verschmolzene Vitalität durch Hauptberufe

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die wöchentlichen Berufsquests deiner Hauptberufe. Ab sofort erhältst du für den erfolgreichen Abschluss dieser Aufgaben jeweils eine Verschmolzene Vitalität als Belohnung. Dies stellt eine verlässliche wöchentliche Quelle dar, die den Fortschritt deiner Berufe massiv unterstützt.

Synergie mit dem neuen Abgrundfischen

Die Berufsquests sind jedoch nicht die einzige Neuerung. Wie wir erst kürzlich berichteten, bietet auch das mit Patch 12.0.5 neu eingeführte Abgrundfischen die Chance auf diese wertvolle Ressource. Um deine Ausbeute zu maximieren, solltest du beide Quellen kombinieren. Alle Details und Strategien dazu liest du in unserem Guide zum Abgrundfischen.

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