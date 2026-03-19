WoW Guide: Valeera Sanguinar schnell leveln und die besten Kuriositäten

Guide für Valeera Sanguinar: Schnell leveln mit der besten Farm-Route, passenden Rollen und starken Kuriositäten für hohe Performance.

In den Midnight-Tiefen ist Valeera Sanguinar deine zentrale Begleiterin. Um ihre volle Stärke auszuschöpfen, solltest du sie zeitnah auf das Maximallevel bringen. Hier erfährst du, wie du Valeera am schnellsten levelst und welche Setups für maximale Performance sorgen.

Die schnellste Level-Methode: Der Grollschlund-Farm

Die derzeit effizienteste Methode, um Valeera Sanguinar zu leveln, ist das wiederholte Laufen der Tiefe Grollgrube in Harandar (unten rechts auf der Karte). Die Variante der Tiefe spielt dabei keine Rolle.

Schwierigkeitsgrad: Wähle Stufe 4 . Dies bietet die beste Balance zwischen Gegner-Skalierung, XP-Gewinn und Geschwindigkeit.

Wähle . Dies bietet die beste Balance zwischen Gegner-Skalierung, XP-Gewinn und Geschwindigkeit. Die Strategie: Betrete die Tiefe und ziehe alle Gegner im ersten Bereich zusammen. Besiege die gesamte Gruppe auf einmal, sammle alle Verlorenen Kuriositäten am Boden ein und verlasse die Tiefe sofort wieder.

Betrete die Tiefe und ziehe alle Gegner im ersten Bereich zusammen. Besiege die gesamte Gruppe auf einmal, sammle alle am Boden ein und verlasse die Tiefe sofort wieder. Effizienz-Tipp: Schließe die Tiefe nicht komplett ab. Es ist deutlich zeitsparender, den Lauf nach dem ersten großen Pull über dein Charakterporträt („Tiefe verlassen“) zurückzusetzen und neu zu starten.

Schließe die Tiefe nicht komplett ab. Es ist deutlich zeitsparender, den Lauf nach dem ersten großen Pull über dein Charakterporträt („Tiefe verlassen“) zurückzusetzen und neu zu starten. Bonus-XP: Absolviere jede verfügbare Stufe (bis zu Stufe 7) mindestens einmal, um den einmaligen Bonus für den Erstabschluss pro Account mitzunehmen.

Rollen und Fertigkeiten für Valeera

Valeera kann als Heiler, Schadensausteiler (DPS) oder Tank fungieren. Ihre Stärke skaliert direkt mit deinem eigenen Item-Level und ihrem Alchemischer Kodex des Ungekrönten, der ihren Schaden und ihre Heilung pro Rang um bis zu 100 % steigert.

Valeera als Heilerin (Empfohlen für große Pulls)

Besonders wenn du große Gruppen ziehst oder dein eigenes Gear noch nicht am Limit ist, ist die Heiler-Rolle am sichersten. Sie unterstützt dich mit folgenden Fähigkeiten:

Vampirische Ernte: Erzeugt rote Herzen am Boden, die dich bei Berührung massiv heilen.

Erzeugt rote Herzen am Boden, die dich bei Berührung massiv heilen. Purpurrote Ampulle: Erzeugt Heilwolken, in denen du stehen bleiben kannst.

Erzeugt Heilwolken, in denen du stehen bleiben kannst. Mantel der Schatten: Reduziert erlittenen Schaden um 20 % und macht dich immun gegen Kontrollverlusteffekte.

Reduziert erlittenen Schaden um 20 % und macht dich immun gegen Kontrollverlusteffekte. Support: Sie nutzt zudem Schilde (Schmerzmittel), reinigt Effekte (Schattenschleier) und betäubt Gegner mit „Fieser Trick“ für 5 Sekunden.

Valeera als Schadensausteilerin (DPS)

Sobald du überlebensfähig genug bist, solltest du auf die DPS-Rolle wechseln, um die Laufzeiten im Grollschlund weiter zu verkürzen.

Das besten Kuriositäten für Valeera Sanguinar

Unabhängig von ihrer Rolle solltest du für maximale Effektivität in Saison 1 Valeera mit diesen Kuriositäten ausstatten, die aktuell als die besten Kuriositäten gelten:

Porzellanklingenspitze - Kampfkuriosität

Die Zauber und Fähigkeiten Eures Gefährten haben eine Chance, Gegner zu schwächen, was die Chance auf kritische Treffer gegen betroffene Ziele 9 Sek. lang um 25% erhöht.

Die Zauber und Fähigkeiten Eures Gefährten haben eine Chance, Gegner zu schwächen, was die Chance auf kritische Treffer gegen betroffene Ziele 9 Sek. lang um 25% erhöht. Mandat des heiligen Todes - Unterstützungskuriosität

Wenn Euer Tiefengefährte 'Handwerkszeug' wirkt, werden Gruppenmitglieder mit einem heiligen Mandat belegt, das ihren schädlichen Zaubern und Fähigkeiten eine Chance von 8.0% verleiht, dem Ziel pro Mandat 2% seiner maximalen Gesundheit als zusätzlichen Heiligschaden zuzufügen.



Kann pro Ziel nur einmal alle 2 Sek. auftreten.



'Mandat des heiligen Todes' hat eine sehr geringe Chance, Nicht-Bossgegner hinzurichten.



Handwerkszeug

Valeera setzt ihr Handwerkszeug ein, um Spielercharakteren zu helfen, mehr Gold, Erz, Leder, Kräuter, Fische und Schätze zu finden.

Falls du diese noch nicht besitzt, sind Heilige springende Handgranate und Netherentropischer Kris (Kampf) sowie Ebenholzkrone der Unterwerfung und Überfließende Leerenspitze (Unterstützung) starke Alternativen.

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