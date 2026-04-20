WoW bekommt mit Patch 12.0.5 einen Taucheranzug als Transmog und der fällt sofort auf

WoW Patch 12.0.5 führt das Abgrundfischen ein und belohnt Sammler mit Anglerperlen, Upgrades und einem Taucheranzug als Transmog.

Mit dem Release von Patch 12.0.5 wird das Feature Abgrundfischen in World of Warcraft eingeführt. In den Tiefen des Ozeans harpunierst du Meerestiere und entdeckst längst vergessene Schätze.

Mechanik und Belohnungen des Abgrundfischens

Deine Bemühungen bei den Tauchgängen werden mit einer speziellen Event-Währung belohnt: den Anglerperlen. Diese Währung ist für deinen Fortschritt beim Abgrundfischens und deine Sammlung von großer Bedeutung. Du benötigst die Perlen für verschiedene Zwecke:

Ausrüstungs-Upgrades: Werte deinen Taucheranzug und deine Fischköder auf.

Werte deinen Taucheranzug und deine Fischköder auf. Housing: Erwirb einzigartige Dekorationen für dein Heim.

Erwirb einzigartige Dekorationen für dein Heim. Transmog: Sichere dir exklusive optische Gegenstände.

So sicherst du dir das Ensemble: Abgrundfischer

Das Highlight für Sammler ist das Ensemble: Abgrundfischer. Es handelt sich dabei um einen vollständigen Taucheranzug, den du als Transmog-Gegenstand nutzen kannst. Ein solches Outfit ist in World of Warcraft sehr außergewöhnlich. Wer also schon immer einmal im authentischen Taucher-Look durch Azeroth ziehen wollte, bekommt mit Patch 12.0.5 die Gelegenheit dazu.

Du findest das Set beim Händler Tieftaucher Tu'nakit, der es für 4.500 Anglerperlen zum Kauf anbietet.

ACHTUNG! Tieftaucher Tu'nakit verkauft zusätzlich das Ensemble: Gewänder des Tieftauchers. Achte genau darauf, welches Set du auswählst, damit du die beiden Ensembles nicht verwechselst und deine Anglerperlen korrekt investierst.

Wie du am besten Anglerperlen sammelst und welche Belohnungen es sonst noch gibt, erfährst du bei unserem Guide zum Abgrundfischen.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.