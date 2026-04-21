Mythos-Ausrüstung gezielt farmen: So bekommst du einen Nebulösen Leerenkern über das Wochenlimit

Die Große Schatzkammer liefert in Patch 12.0.5 einen Weg, einen extra Nebulösen Leerenkern für gezieltes Mythos-Farming zu erhalten.

Mit Patch 12.0.5 implementiert Blizzard eine Methode, die den Erhalt von Mythos-Ausrüstung planbar macht. Durch das Sammeln Thalassisches Zeichen der Belobigung und den gezielten Einsatz nebulöser Leerenkerne kannst du den Zufallsfaktor der wöchentlichen Beute minimieren.

Die Strategie über die Große Schatzkammer

Eine effiziente Methode besteht darin, drei beliebige Plätze in der Großen Schatzkammer freizuschalten. Da der Schwierigkeitsgrad der Aktivitäten keine Rolle spielt, eignet sich dieser Weg besonders für Zweitcharaktere oder Spieler mit begrenzter Zeit. Du kannst beispielsweise sechs LFR-Schlachtzugsbosse besiegen, acht heroische Dungeons abschließen oder acht Weltaktivitäten wie Beutejagden absolvieren. Auch beliebige Kombinationen dieser Aktivitäten sind möglich.

Sobald drei Slots gefüllt sind, wählst du sechs mal Thalassisches Zeichen der Belobigung als Belohnung aus. Diese tauschst du bei Kassiererin Elysa gegen einen zusätzlichen nebulösen Leerenkern ein. Dieser Kern zählt nicht gegen das normale wöchentliche Limit und kann beispielsweise nach einem Mythisch+10-Dungeon eingesetzt werden, um einen Gegenstand auf dem Mythisch-Pfad (Stufe 1/6) zu erhalten.

Leerenschmiede

Weitere Nebulöse Leerenkerne bekomst du wöchentlich bei Decimus, nachdem du die Leerenschmiede freigeschaltet hast.

Offizielle Details zur Funktionsweise

Spieler können mit nebulösen Leerenkernen gezielter bestimmte Ausrüstung erhalten, ganz gleich, ob sie mit ihrem Hauptcharakter „Best-in-Slot“-Gegenstände verfolgen oder später in der Saison ihre alternativen Charaktere schnell ausrüsten möchten. Nachdem Spieler einen Schlachtzugsboss aus Saison 1 von Midnight besiegt oder einen Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+, eine großzügige Tiefe oder eine Beutejagd auf dem Schwierigkeitsgrad Alptraum abgeschlossen haben, können sie ihre nebulösen Leerenkerne verbrauchen, um einen zufälligen Gegenstand zu erhalten, der für ihre Beutespezialisierung aus dieser Aktivität geeignet ist. Nachdem ein Gegenstand auf diese Weise erhalten wurde, wird er aus diesem Beutepool entfernt, bis alle zulässigen Gegenstände je Schwierigkeitsgrad erhalten wurden. Wenn ihr zum Beispiel die schimmernde Insigne des Waldläuferhauptmanns als Schmuckstück nach dem Kampf gegen die Krone des Kosmos in der Leerenspitze auf dem Schwierigkeitsgrad Normal erhaltet, wird sie dadurch auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch oder Mythisch nicht aus der Auswahl entfernt. Die Gegenstandsstufe von Belohnungen für Mythisch+ aus nebulösen Leerenkernen entspricht den Belohnungen aus der Großen Schatzkammer dieser Schlüsselsteinstufe, also zum Beispiel Mythisch 1/6 auf Schlüsselsteinstufe +10 und höher. Decimus wird dem Spieler im Tausch gegen nebulöse Leerenkerne eine Auswahl wertvoller Ressourcen anbieten, darunter Gold, Leerenlichtmergel und Morgenlichtwappen des Veteranen. Die Gesamtzahl einem Charakter zur Verfügung stehender nebulöser Leerenkerne steigt für den Rest der Saison jede Woche um zwei. Aufgrund der kleineren Beutepools und der außergewöhnlichen Macht von Schlachtzugsgegenständen erfordern diese Belohnungen nach dem Sieg über einen Schlachtzugsboss zwei nebulöse Leerenkerne. Andere Langzeitinhalte wie Mythisch+ kosten nur einen. Dadurch wird das Erlangen eines besonders begehrten Schmuckstücks, einer Waffe oder eines Rings unabhängig von der Quelle wahrscheinlich eine ähnliche Gesamtzahl nebulöser Leerenkerne erfordern. Verfolgt ein Spieler zum Beispiel ein Schmuckstück von einem Schlachtzugsboss mit insgesamt drei Gegenständen, die seiner Beutespezialisierung entsprechen, erhält er dieses Schmuckstück wahrscheinlich in derselben Zeit, die nötig wäre, um ein Schmuckstück aus einem Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+ mit insgesamt sechs Gegenständen zu erhalten. Spieler können Kassiererin Elysa auch einen nebulösen Leerenkern für sechs thalassische Zeichen der Belobigung abkaufen. Auf diese Weise erhaltene nebulöse Leerenkerne zählen nicht zur wöchentlich angehobenen Höchstgrenze.

Quelle: Wowhead

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