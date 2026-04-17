Patch 12.0.5: Unterstützung für Mythisch+ Routen durch Lindormis Leuchten

Lindormis Leuchten in WoW markiert wichtige Gegner in Mythisch+ und erleichtert die Routenplanung ohne zusätzliche Kampf-Buffs.

Mit Patch 12.0.5 führt Blizzard ein neues optionales Feature für Mythisch+ Dungeons ein. Lindormis Leuchten soll dir dabei helfen, die Routenplanung innerhalb der Dungeons direkt im Spiel zu bewältigen, ohne zwingend auf externe Tools angewiesen zu sein.

Neues Feature: Lindormis Leuchten – Lindormis Leuchten hebt ausgewählte gegnerische Streitkräfte hervor, selbst wenn das Affix Lindormis Rat nicht aktiv ist. Das Besiegen aller hervorgehobenen Gegner erfüllt die Anforderung für gegnerische Streitkräfte für einen Schlüsselsteindungeon. Alle Spieler, deren Klasse eine Tankspezialisierung unterstützt, können Lindormis Leuchten verwenden, indem sie mit Lindormi in der Nähe des Portals zu den Zeitwegen oder am Ende eines Schlüsselsteindungeons sprechen. Lindormis Leuchten wird in einem Schlüsselsteindungeon aktiviert, wenn der Tank der Gruppe entschieden hat, dieses Feature zu verwenden. Spieler können Lindormis Leuchten wieder deaktivieren, indem sie erneut mit Lindormi sprechen.



Abgrenzung zu Lindormis Rat und Verfügbarkeit

Bisher ist in Schlüsselsteindungeons der Stufen +2 bis +5 Lindormis Rat automatisch aktiv. Dieses bietet neben der Routenhilfe zusätzlich einen Kampf-Vorteil von -5 % Gesundheit und Schaden auf die markierten Gegner. „Lindormis Leuchten“ hingegen ist eine reine Orientierungshilfe ohne jegliche Kampf-Buffs.

Der entscheidende Vorteil für dich liegt in der Flexibilität: Während die bisherige Hilfe auf niedrige Stufen beschränkt war, kannst du das neue Leuchten für Schlüsselsteine jeder Stufe aktivieren. Es dient somit als Lernhilfe für höhere Schwierigkeitsgrade, damit du ein Gefühl für die benötigten Gegnergruppen bekommst, bevor du die Option später wieder deaktivierst.

Einschränkungen und strategische Nutzung

Es handelt sich bei diesem System nicht um ein dynamisches Feature. Das bedeutet, dass die Anzeige während des Dungeons keine Neuberechnungen vornimmt. Solltest du versehentlich zusätzliche Gruppen ziehen, wird die Markierung nicht angepasst, um dir mitzuteilen, wie viele Gegner dir im weiteren Verlauf exakt noch fehlen. Es bleibt eine statische Hilfe zur Formulierung einer Basis-Route. Blizzard nutzt dieses Feature auch, um Möglichkeiten für künftige In-Game-Tools zu erkunden, die eventuell später komplexere oder individuell anpassbare Routenplanungen ermöglichen könnten.

Quelle: Wowhead

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