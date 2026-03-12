WoW Patch 12.0.5 bringt Leerenangriffe, Ritualstätten und neue Belohnungen

Patch 12.0.5 für World of Warcraft erweitert Midnight mit Leerenangriffen, Ritualstätten, Leerenschmiede, Abgrundfischen und neuen Belohnungen.

Mit dem kommenden Patch 12.0.5 für World of Warcraft treibt Blizzard die Erzählung der Midnight-Erweiterung massiv voran. Das Inhaltsupdate konzentriert sich auf die Eindämmung der Leere im Immersangwald und Zul'Aman und führt vielseitige neue Aktivitäten ein. Von dynamischen Angriffsszenarien über die innovative Leerenschmiede bis hin zu spielerischen Dekorationsduellen bietet World of Warcraft mit Patch 12.0.5 umfassende neue Möglichkeiten, den Charakter zu verstärken und exklusive Belohnungen zu sammeln.

Parallel zu dieser Vorschau hat Blizzard die Patchnotes für World of Warcraft Patch 12.0.5 veröffentlicht.

Mit dem nächsten Inhaltsupdate für Midnight bringen wir mehr Aktivitäten, bauen die Geschichte weiter aus und bieten mehr Beute, während wir die Leere weiter zurückdrängen. Spieler werden sich neuen Angriffen der Leere stellen, mächtige Ritualstätten stören, mit der Leerenschmiede Verbesserungen erhalten, in Dekorationsduelle gegeneinander antreten und mehr.

Bevorstehende Angriffe der Leere

Die Streitkräfte der Leere ringen untereinander um die Vorherrschaft, um noch mehr Macht zu erlangen. Während sie jede Gelegenheit nutzen, beginnen die Angriffe auf den Immersangwald und Zul'Aman.

Leerenvorstoß

Leerenvorstöße finden im wöchentlichen Wechsel im Immersangwald und in Zul'Aman statt. Sobald einer abgeschlossen ist, beginnt ein neuer in einem anderen Abschnitt der Zone und rotiert weiter durch die Zonen.

Leerenübergriff

Diese größeren Szenarien treten auf, sobald in den Zonen genügend Leerenvorstöße abgeschlossen wurden. Es braucht die Macht vieler Champions Azeroths, um sie zu besiegen.

Ritualstätten

Setzt in kleinen Instanzen für ein bis fünf Spieler den Ritualen ein Ende, die die machthungrigen Naga und Kultisten der Zwielichtklinge stärken sollen. Mit größeren Herausforderungen könnt ihr auch größere Belohnungen erhalten.

In Ritualstätten wählt ihr während euerer Stufenaufstiege einige der Herausforderungen selbst aus. Spieler schalten mit Tiefen und Beutejagden außerdem Belohnungen der Großen Schatzkammer für die Weltinhalte frei.

Spieler verdienen Feldauszeichnungen aus Angriffen der Leere und Ritualstätten als Währung. Diese können zum Erwerb von heroischer und Championausrüstung sowie heroischen und Championbelohnungen genutzt werden.

Verschafft euch einen Vorteil mit der Leerenschmiede

Die Leerenschmiede eröffnet Spielern in Midnight neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Spiels. Ihr helft Domanaar Decimus, eine Leerenschmiede zu errichten, um mit der Transmutation von nebulösen Leerenkernen zu beginnen. Diese können nach dem Besiegen mächtiger Gegner in den Schlachtzügen der Saison 1 von Midnight oder nach dem Abschluss von Dungeons auf Mythisch+ sowie von Großzügigen Tiefen und Beutejagden auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum in mächtige Ausrüstung umgewandelt werden.

Nachdem die Leerenschmiede freigeschaltet wurde, benötigt Decimus weitere Unterstützung beim Schmieden des aufsteigenden Nullhammers. Dadurch können Spieler ihre Waffen und Schmuckstücke auf neue Höhen aufwerten, indem sie aufsteigende Leerenkerne sammeln.

Dekorationsduelle

Inmitten all der Bedrohungen, die Azeroth umgeben, kann ein wenig Spaß nicht schaden. Spieler können über den Dungeonbrowser (Reiter „PvP“) an einem Versteckspiel in Silbermond in Teams gegeneinander antreten. Dabei verstecken sich einige als Behausungsgegenstände, während die anderen alle in Gestalt eines Gegenstands suchen. Durch dieses kurzweilige Ereignis könnt ihr neue Belohnungen verdienen, darunter ein Reittier, Spielzeuge und Behausungsgegenstände.

Neue Aktivität: Abgrundfischen

Taucht tief in die schimmernden Gewässer vor der zerklüfteten Küste von Zul'Aman ein, wo Schwärme exotischer Fische knapp unter der Oberfläche in einem neuen wiederholbaren Ereignis wimmeln: Abgrundfischen. Schließt euch zusammen, fischt so viele wie möglich und sammelt Punkte, um Angelbelohnungen und Verbesserungen für eure Tauchausrüstung freizuschalten. Dadurch könnt ihr tiefer in den Abgrund vordringen, wo die größten Schätze warten.

Bei Tieftaucher Jeju könnt ihr euch ausrüsten und euren Tauchgang in die Tiefen beginnen. Schießt durch Strudel, fangt Kreaturen mit eurer Harpune und entdeckt Schätze zwischen den Unterwasserdampfquellen.

Beweist eure Meisterschaft, um Verbesserungen für eure Tauchausrüstung und kosmetische Gegenstände zu verdienen.