WoW: Midnight – Seltene Gegner lassen jetzt kriegsmeutengebundene Ausrüstung fallen

Hotfix in WoW Midnight: Seltene Gegner droppen nun Warbound-Ausrüstung mit Item-Level 220. Twinks profitieren durch einfacher übertragbares Gear.

Ein aktueller Hotfix in World of Warcraft: Midnight verbessert die Ausrüstungsmöglichkeiten für deine Zweitcharaktere erheblich. Die seltenen Gegner (Rares) in den verschiedenen Gebieten lassen ab sofort kriegsmeutengebundene (Warbound) Ausrüstung anstelle der bisherigen seelengebundenen (Soulbound) Beute fallen. Diese Änderung macht die Jagd auf Rares zu einem idealen Startpunkt für deine Alts.

Item-Level 220 für einen reibungslosen Einstieg

Die seltenen Gegner in den Zonen von Midnight lassen in ihrer Beutetabelle Ausrüstung mit dem Gegenstandsstufe 220 (Abenteurer 1/6) fallen. Da diese Items oft aus einer zufälligen Beutetabelle stammen, passten sie früher häufig nicht zur eigenen Klasse oder Spezialisierung und mussten beim Händler verkauft oder entzaubert werden.

Durch die Umstellung auf kriegsmeutengebundene Ausrüstung kannst du diese Gegenstände nun in deiner Kriegsmeuten-Bank lagern und unkompliziert an deine Zweitcharaktere schicken. Dies bietet eine hervorragende Grundlage, um mit neuen Charakteren schneller die Anforderungen für heroische Dungeons oder M0-Instanzen zu erfüllen.

Seltene Gegner in Quel'Thalas und Rufbelohnungen

In den vier Gebieten von Quel'Thalas findest du jeweils ca. 15 seltene Gegner. Neben der Chance auf die neue Warbound-Ausrüstung gewähren dir diese Gegner beim Sieg zusätzlich Ruf bei der jeweils dazugehörigen Fraktion des entsprechenden Gebiets. Das macht das Besiegen dieser Gegner nicht nur für die Ausrüstung, sondern auch für deinen Fraktionsfortschritt wertvoll.

Alle Koordinaten und Karten im Überblick

Damit du die seltenen Gegner in Quel'Thalas effizient aufspüren kannst, empfiehlt sich ein Blick in unseren ausführlichen Guide. Dort findest du eine vollständige Liste aller Gegner sowie detaillierte Karten mit eingezeichneten Positionen und den dazugehörigen Koordinaten.

Den vollständigen Guide findest du hier: WoW Midnight: Alle seltenen Gegner in Quel'Thalas mit Koordinaten und Karten

