Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Midnight Season 1 Vorbereitung: Die besten Gear-Quellen in der Pre-Season

WoW Midnight Season 1 Vorbereitung: Die besten Gear-Quellen in der Pre-Season

Geschrieben von Telias am 07.03.2026 um 20:59

Vorbereitung auf WoW Midnight Season 1: Die wichtigsten Gear-Quellen der Pre-Season mit Ruhm-Belohnungen, Dungeons, Beutejagd und Tiefen im Überblick.

Der Startschuss für WoW Midnight Season 1 fällt am 18. März. Um deinen Charakter optimal für die Offensive gegen Xal’atath zu stärken, solltest du die verbleibende Zeit der Pre-Season effizient nutzen. Es gibt bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, hochwertige Ausrüstung zu sammeln und wichtige Fortschritte für den Saisonstart zu erzielen.

Übersicht der Gegenstandsstufen (Pre-Season)

Quelle Gegenstandsstufe (GS) Aufwertungsstufe
Handwerk (Funke der Strahlen) bis 259 -
Ruhm-Quests 246 Champion 1/6
Mythische Dungeons (M0) 240 Veteran 3/6
Beutejagd (Schwer) 233 Veteran 1/6
Weltquests bis 230 Abenteurer 4/6
Heroische Dungeons 224 -
Beutejagd (Normal) 220 -
Normale Dungeons 214 -

Champion-Ausrüstung über Ruhm-Stufen (GS 246)

Eine der zuverlässigsten Quellen für starke Ausrüstung vor dem Start von Season 1 sind die Ruhm-Fraktionen. Bei Erreichen bestimmter Ruhmstufen erhältst du Zugriff auf vier Champion-Gegenstände (Stufe 1/6) mit einer Gegenstandsstufe von 246. Diese erhältst du über spezifische Quests:

Ruhm sammelst du primär durch die Hauptkampagne, Nebenquests, Schätzen und seltenen Gegnern in den Zonen sowie die wöchentlichen Aufgaben in Silbermond.



Zurück zur Übersicht

Dungeons: Von Mythisch 0 zur täglichen Rotation

In der Pre-Season stehen dir die acht neuen Dungeons von Midnight im Mythisch-0-Modus zur Verfügung. Diese gewähren Ausrüstung der Stufe Veteran 3/6 (GS 240). Aktuell unterliegen diese Dungeons einem wöchentlichen Lockout. Mit dem Start von Season 1 am 17. März ändert sich das System: Der Lockout wird auf täglich umgestellt und die Bosse lassen Champion-Ausrüstung fallen. Eine vollständige „World Tour“ aller M0-Dungeons in den ersten zwei Wochen ist daher ratsam.

WoW Midnight: Alle Dungeons, Raids & Weltbosse
Zurück zur Übersicht

Das Beutejagd (Prey): Schwer und Albtraum-Modus

Die Beutejagd bietet dir eine weitere Möglichkeit, deinen Charakter zu verbessern. Um den Schwierigkeitsgrad Schwer freizuschalten, musst du Rang 1 auf dem Weg des Beutesuchers erreichen und die Questreihe bei Astalor Blutdorn abschließen. Hier erhältst du für die ersten zwei erfolgreichen Jagden pro Woche Ausrüstung der Stufe Veteran 1/6 (GS 233) sowie 15 Morgenlichtwappen des Veteranen.

Für Season 1 ist es wichtig, Rang 4 beim Weg des Beutesuchers zu erreichen. Damit schaltest du den Albtraum-Modus frei, der Champion-Ausrüstung für die ersten zwei Abschlüsse der Woche gewährt.

WoW Beutejagd

Zurück zur Übersicht



Zurück zur Übersicht

Tiefen (Delves) und Valeera Sanguinar

Die Tiefen bleiben ein zentrales Element. In der Pre-Season solltest du dich bis Tier 7 vorarbeiten. Dies ermöglicht es dir, pünktlich zum Saisonstart direkt in Tier 8 einzusteigen. Während dieses Grinds kannst du zudem alle Kuriositäten für Valeera Sanguinar auf Rang 1 sammeln, um sie zum Start von Season 1 individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.

Zurück zur Übersicht

Handwerk und Berufe: Strategische Planung

Obwohl der Funke der Strahlen bereits verfügbar ist und Gegenstände bis GS 259 ermöglicht, ist Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, die Funken vorerst zu sparen, da zukünftige Balancing-Änderungen an hergestellten Items möglich sind. Zudem benötigst du für Zweihandwaffen insgesamt vier Funken, weshalb ein voreiliges Verbrauchen den optimalen Start in Season 1 gefährden könnte.

Konzentriere dich stattdessen darauf, dich mit Verbrauchsgütern wie Tränken, Fläschchen, Edelsteinen und Verzauberungen einzudecken, da die Nachfrage durch Raids und Mythisch+ massiv ansteigen wird.

Zurück zur Übersicht

Zusätzliche Ausrüstungsquellen im Überblick

Falls du noch Lücken in deiner Ausrüstung füllen musst, stehen dir folgende Pre-Season-Quellen zur Verfügung:

  • Weltquests: Gewähren Ausrüstung bis GS 230 (Abenteurer 4/6).
  • Heroische Dungeons: Bieten GS 224.
  • Normale Beutejagd & Rares: Liefern in der Regel GS 220.
  • Normale Dungeons: Starten bei GS 214.
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.