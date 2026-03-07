WoW Midnight Season 1 Vorbereitung: Die besten Gear-Quellen in der Pre-Season

Vorbereitung auf WoW Midnight Season 1: Die wichtigsten Gear-Quellen der Pre-Season mit Ruhm-Belohnungen, Dungeons, Beutejagd und Tiefen im Überblick.

Der Startschuss für WoW Midnight Season 1 fällt am 18. März. Um deinen Charakter optimal für die Offensive gegen Xal’atath zu stärken, solltest du die verbleibende Zeit der Pre-Season effizient nutzen. Es gibt bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, hochwertige Ausrüstung zu sammeln und wichtige Fortschritte für den Saisonstart zu erzielen.

Übersicht der Gegenstandsstufen (Pre-Season)

Quelle Gegenstandsstufe (GS) Aufwertungsstufe Handwerk (Funke der Strahlen) bis 259 - Ruhm-Quests 246 Champion 1/6 Mythische Dungeons (M0) 240 Veteran 3/6 Beutejagd (Schwer) 233 Veteran 1/6 Weltquests bis 230 Abenteurer 4/6 Heroische Dungeons 224 - Beutejagd (Normal) 220 - Normale Dungeons 214 -

Champion-Ausrüstung über Ruhm-Stufen (GS 246)

Eine der zuverlässigsten Quellen für starke Ausrüstung vor dem Start von Season 1 sind die Ruhm-Fraktionen. Bei Erreichen bestimmter Ruhmstufen erhältst du Zugriff auf vier Champion-Gegenstände (Stufe 1/6) mit einer Gegenstandsstufe von 246. Diese erhältst du über spezifische Quests:

Ruhm sammelst du primär durch die Hauptkampagne, Nebenquests, Schätzen und seltenen Gegnern in den Zonen sowie die wöchentlichen Aufgaben in Silbermond.

Dungeons: Von Mythisch 0 zur täglichen Rotation

In der Pre-Season stehen dir die acht neuen Dungeons von Midnight im Mythisch-0-Modus zur Verfügung. Diese gewähren Ausrüstung der Stufe Veteran 3/6 (GS 240). Aktuell unterliegen diese Dungeons einem wöchentlichen Lockout. Mit dem Start von Season 1 am 17. März ändert sich das System: Der Lockout wird auf täglich umgestellt und die Bosse lassen Champion-Ausrüstung fallen. Eine vollständige „World Tour“ aller M0-Dungeons in den ersten zwei Wochen ist daher ratsam.

Das Beutejagd (Prey): Schwer und Albtraum-Modus

Die Beutejagd bietet dir eine weitere Möglichkeit, deinen Charakter zu verbessern. Um den Schwierigkeitsgrad Schwer freizuschalten, musst du Rang 1 auf dem Weg des Beutesuchers erreichen und die Questreihe bei Astalor Blutdorn abschließen. Hier erhältst du für die ersten zwei erfolgreichen Jagden pro Woche Ausrüstung der Stufe Veteran 1/6 (GS 233) sowie 15 Morgenlichtwappen des Veteranen.

Für Season 1 ist es wichtig, Rang 4 beim Weg des Beutesuchers zu erreichen. Damit schaltest du den Albtraum-Modus frei, der Champion-Ausrüstung für die ersten zwei Abschlüsse der Woche gewährt.

Tiefen (Delves) und Valeera Sanguinar

Die Tiefen bleiben ein zentrales Element. In der Pre-Season solltest du dich bis Tier 7 vorarbeiten. Dies ermöglicht es dir, pünktlich zum Saisonstart direkt in Tier 8 einzusteigen. Während dieses Grinds kannst du zudem alle Kuriositäten für Valeera Sanguinar auf Rang 1 sammeln, um sie zum Start von Season 1 individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.

Handwerk und Berufe: Strategische Planung

Obwohl der Funke der Strahlen bereits verfügbar ist und Gegenstände bis GS 259 ermöglicht, ist Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, die Funken vorerst zu sparen, da zukünftige Balancing-Änderungen an hergestellten Items möglich sind. Zudem benötigst du für Zweihandwaffen insgesamt vier Funken, weshalb ein voreiliges Verbrauchen den optimalen Start in Season 1 gefährden könnte.

Konzentriere dich stattdessen darauf, dich mit Verbrauchsgütern wie Tränken, Fläschchen, Edelsteinen und Verzauberungen einzudecken, da die Nachfrage durch Raids und Mythisch+ massiv ansteigen wird.

Zusätzliche Ausrüstungsquellen im Überblick

Falls du noch Lücken in deiner Ausrüstung füllen musst, stehen dir folgende Pre-Season-Quellen zur Verfügung:

Weltquests: Gewähren Ausrüstung bis GS 230 (Abenteurer 4/6).

Gewähren Ausrüstung bis GS 230 (Abenteurer 4/6). Heroische Dungeons: Bieten GS 224.

Bieten GS 224. Normale Beutejagd & Rares: Liefern in der Regel GS 220.

Liefern in der Regel GS 220. Normale Dungeons: Starten bei GS 214.

