Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026World of Warcraft startet Charity-Aktion: Roofus Pack unterstützt Habitat for Humanity

World of Warcraft startet Charity-Aktion: Roofus Pack unterstützt Habitat for Humanity

Geschrieben von Telias am 11.03.2026 um 08:59

Blizzard startet eine Charity-Aktion in World of Warcraft. Das Roofus Pack bringt ein Haustier und spendet 100 % der Einnahmen an Habitat for Humanity.

Inhaltsverzeichnis
  1. Inhalt des Roofus Packs: Haustier und Dekoration
  2. Zeitraum und Verfügbarkeit
  3. 100 % der Einnahmen für den guten Zweck

Blizzard Entertainment hat eine neue Charity-Aktion für World of Warcraft angekündigt. Mit dem Kauf des exklusiven Roofus Pack unterstützt du direkt die Arbeit von Habitat for Humanity. Roofus ist ein treuer, bauwütiger Hund, der als neues Haustier in Azeroth einzieht.

Roofus Pack für World of Warcraft

Inhalt des Roofus Packs: Haustier und Dekoration

Das digitale Paket bietet Sammlern in WoW besondere Inhalte. Der Fokus liegt auf dem Begleiter Roofus, einem liebenswerten Hund, der gerne baut. Je nachdem, welche Version von World of Warcraft du spielst, variieren die enthaltenen Gegenstände:

  • Roofus Haustier: Verfügbar für Modern (Retail) und Classic WoW.
  • Dekorations-Items (nur Retail): Eine Hundehütte, ein Hundebett und ein Futternapf für dein Haus.
Roofus Pack für World of Warcraft


Zurück zur Übersicht

Zeitraum und Verfügbarkeit

Das Roofus Pack ist zeitlich begrenzt verfügbar. Du kannst die Aktion im folgenden Zeitraum unterstützen:

  • Start: 17. März 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.
  • Ende: 12. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Das Paket wird sowohl für die moderne Version als auch für Classic-Server angeboten, sodass alle Spieler die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten.

Zurück zur Übersicht

100 % der Einnahmen für den guten Zweck

Blizzard Entertainment spendet 100 % des Kaufpreises des digitalen "The Roofus Pack"-Bundles an Habitat for Humanity. Berücksichtigt werden dabei die Netto-Einnahmen nach Abzug von Rückbelastungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren sowie der Mehrwertsteuer (VAT) oder ähnlichen Steuern.

Habitat for Humanity ist eine Organisation, die bereits über 65 Millionen Menschen weltweit dabei geholfen hat, Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu finden. Mit dem Erwerb dieses Pakets in World of Warcraft trägst du aktiv zu dieser globalen Mission bei.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.