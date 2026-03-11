World of Warcraft startet Charity-Aktion: Roofus Pack unterstützt Habitat for Humanity

Blizzard startet eine Charity-Aktion in World of Warcraft. Das Roofus Pack bringt ein Haustier und spendet 100 % der Einnahmen an Habitat for Humanity.

Blizzard Entertainment hat eine neue Charity-Aktion für World of Warcraft angekündigt. Mit dem Kauf des exklusiven Roofus Pack unterstützt du direkt die Arbeit von Habitat for Humanity. Roofus ist ein treuer, bauwütiger Hund, der als neues Haustier in Azeroth einzieht.

Inhalt des Roofus Packs: Haustier und Dekoration

Das digitale Paket bietet Sammlern in WoW besondere Inhalte. Der Fokus liegt auf dem Begleiter Roofus, einem liebenswerten Hund, der gerne baut. Je nachdem, welche Version von World of Warcraft du spielst, variieren die enthaltenen Gegenstände:

Roofus Haustier: Verfügbar für Modern (Retail) und Classic WoW.

Verfügbar für Modern (Retail) und Classic WoW. Dekorations-Items (nur Retail): Eine Hundehütte, ein Hundebett und ein Futternapf für dein Haus.

Zeitraum und Verfügbarkeit

Das Roofus Pack ist zeitlich begrenzt verfügbar. Du kannst die Aktion im folgenden Zeitraum unterstützen:

Start: 17. März 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

17. März 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ende: 12. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Das Paket wird sowohl für die moderne Version als auch für Classic-Server angeboten, sodass alle Spieler die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten.

100 % der Einnahmen für den guten Zweck

Blizzard Entertainment spendet 100 % des Kaufpreises des digitalen "The Roofus Pack"-Bundles an Habitat for Humanity. Berücksichtigt werden dabei die Netto-Einnahmen nach Abzug von Rückbelastungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren sowie der Mehrwertsteuer (VAT) oder ähnlichen Steuern.

Habitat for Humanity ist eine Organisation, die bereits über 65 Millionen Menschen weltweit dabei geholfen hat, Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu finden. Mit dem Erwerb dieses Pakets in World of Warcraft trägst du aktiv zu dieser globalen Mission bei.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.