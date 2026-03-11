WoW Midnight: So erhältst du den Funken der Strahlen über die Quest „Funken des Krieges“

In WoW Midnight ist ein weiterer Funke der Strahlen verfügbar. Die PvP-Quest „Funken des Krieges“ im Leerensturm bringt Fortschritt über Weltquests, Truhen oder PvP.

In World of Warcraft: Midnight ist diese Woche ein weiterer Funke der Strahlen verfügbar. Den zusätzlichen Funken sicherst du dir über die wöchentliche PvP-Quest Funken des Krieges: Leerensturm.

Quest-Annahme und Standort

Die Quest wird jede Woche für ein anderes Gebiet in Quel'Thalas angeboten. In dieser Woche führt sie dich in den Leerensturm. Du findest die Questgeberin Zerella am Falkenplatz in Silbermond, direkt in der Nähe des Eroberungs-Rüstmeisters bei den Koordinaten /way 67.2, 70.1. Um in das Zielgebiet zu gelangen, kannst du das westliche Portal in Silbermond nutzen.

Voraussetzungen und Fortschritt im Kriegsmodus

Um Fortschritt für die Quest Funken des Krieges zu sammeln, musst du den Kriegsmodus (War Mode) aktiviert haben. Dies ist in Sanktuarien wie Silbermond, Orgrimmar, Sturmwind oder dem Unterschlupf im Leerensturm über das Talentmenü möglich. Obwohl der Kriegsmodus aktiv sein muss, ist direkter Kampf gegen andere Spieler optional.

So sammelst du effizient Punkte:

Weltquests: Gewähren jeweils 10 Fortschrittspunkte . Dies ist der schnellste Weg; zehn Standard-Weltquests füllen die Leiste vollständig. Beute-Quests oder Spezialaufträge zählen jedoch nicht.

Gewähren jeweils . Dies ist der schnellste Weg; zehn Standard-Weltquests füllen die Leiste vollständig. Beute-Quests oder Spezialaufträge zählen jedoch nicht. Versteckte Singularitätsvorräte: Diese wiederholbaren Truhen sind im gesamten Leerensturm verteilt und geben 5 Fortschrittspunkte . Einmalige Schätze zählen nicht für den Fortschritt.

. Einmalige Schätze zählen nicht für den Fortschritt. Spieler-Kills: Jeder besiegte gegnerische Spieler gewährt 1 Fortschrittspunkt.

Hinweis: Anders als in vergangenen Saisons tragen seltene Gegner (Rares) aktuell nicht zum Fortschritt dieser Quest bei.

Bedeutung für das Handwerk in Midnight

Der Funke der Strahlen ist das zentrale Handwerksreagenz in World of Warcraft: Midnight. Er wird von Berufen benötigt, um High-End-Ausrüstung herzustellen oder aufzuwerten. In Midnight wurde das System vereinfacht, sodass du direkt ganze Funken erhältst, anstatt wie in The War Within Fragmente sammeln zu müssen.

