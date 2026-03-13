WoW Arkantine: Quest „Immer noch hinter feindlichen Portalen“ verbuggt

In WoW verhindert ein Fehler bei der Arkantine-Quest „Immer noch hinter feindlichen Portalen“ derzeit das optionale Ziel und blockiert den Erfolg „Hochdekoriert“.

In der aktuellen Woche steht in WoW die Arkantine-Quest Immer noch hinter feindlichen Portalen zur Verfügung. Diese Aufgabe führt dich in ein bekanntes Szenario, weist jedoch derzeit einen kritischen Fehler beim optionalen Ziel auf. Spieler haben nach dem Abschluss keine Möglichkeit, ihre gefundenen Schätze in der Taverne zu platzieren.

Fehlerhaftes optionales Ziel und der Erfolg „Hochdekoriert“

Die Quest ist eine Neuauflage der Legion-Weltquest „Hinter feindlichen Portalen“. Du verwandelst dich in eine Wichtelzunge, um dämonischen Kräften zu entgehen, und sammelst im Zielgebiet verstreute Schatztruhen. Am Ende eines kleinen Labyrinths befindet sich ein offensichtliches optionales Ziel, das vor der Rückkehr zur Arkantine eingesammelt werden muss.

Das Problem liegt beim Questgegenstand Inaktive filigrane Mondlampe. Da dieser explizit als Questitem markiert ist, löscht das Spiel den Gegenstand beim Abgeben der Quest offenbar automatisch. Dadurch gibt es keinen Ort, an dem du den Schatz ausstellen kannst. Solange Blizzard diesen Fehler nicht behebt, lässt sich die entsprechende Anforderung für den Erfolg Hochdekoriert nicht erfüllen.

Tipps zur Anreise und den Abklingzeiten

Wie bei den meisten Zielen in der Arkantine gibt es auch hier kein Rückportal. Da der Persönlicher Schlüssel zur Arkantine eine Abklingzeit von 15 Minuten besitzt, könntest du am Questort feststecken, falls dein Ruhestein nicht strategisch günstig platziert ist. Es ist daher empfehlenswert, den weiteren Eingang im Gasthaus von Silbermond zu nutzen, um die Quest anzunehmen, und den Schlüssel erst für die Rückreise zu verwenden.

Empfehlung zum weiteren Vorgehen

Da jede Woche eine neue Arkantine-Quest angeboten wird, diese aber nicht zwingend in derselben Woche abgeschlossen werden muss, ist Geduld ratsam. Du solltest mit der Abgabe von „Immer noch hinter feindlichen Portalen“ warten, bis Blizzard den Fehler offiziell korrigiert hat, um den Fortschritt für deine Erfolge nicht zu gefährden.

Quelle: Wowhead

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