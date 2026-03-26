World of Warcraft: Rissiger Schlüsselstein bringt wertvolle Wappen über dem Wochenlimit

Der Rissige Schlüsselstein in WoW startet eine Quest für wertvolle Wappen über dem Wochenlimit. Alle Schritte von Tiefen bis Mythic+ im Überblick.

Spieler können in World of Warcraft über eine spezielle Quest wertvolle Aufwertungsmaterialien erhalten, die nicht auf das wöchentliche Limit angerechnet werden. Der Gegenstand Rissiger Schlüsselstein startet diese Aufgabe und bietet eine effiziente Methode, um die Ausrüstung zu Beginn der Saison zu verstärken.

So erhältst du die Quest „Rissiger Schlüsselstein“

Um die Quest zu starten, musst du Tier 11 Tiefen abschließen. Am Ende dieser Instanzen besteht die Chance, den „Rissigen Schlüsselstein“ aus der Belohnungstruhe zu plündern. Sobald sich das Item in deinem Inventar befindet, kannst du die gleichnamige Quest Rissiger Schlüsselstein annehmen.

Anforderungen und Abschluss im Mythic+ System

Die Quest führt dich in das Mythisch-Plus-System. Du musst einen beliebigen Mythisch+-Dungeon auf der Schlüsselsteinstufe 2 oder höher erfolgreich beenden. Dabei ist es unerheblich, ob du eine eigene Gruppe leitest oder dich über den Group Finder einer bestehenden Gruppe anschließt.

Solltest du noch keinen eigenen Mythischen Schlüsselstein besitzen, kannst du Lindormi in Silbermond aufsuchen. Sie befindet sich direkt neben dem Portalraum für Dungeons und händigt dir einen Stein aus. Nach dem Abschluss des Dungeons ist kein NPC für die Abgabe erforderlich; du kannst die Quest direkt über dein Questlog abschließen.

Belohnungen ohne wöchentliches Limit

Der Abschluss der Quest wird mit hochwertigen Wappen belohnt, die eine Besonderheit aufweisen: Sie sind uncapped und zählen somit nicht gegen dein wöchentliches Maximum an Wappen. Du erhältst folgende Belohnungen:

20 Morgenlichtwappen des Heldens

20 Morgenlichtwappen der Mythens

Diese Wappen stellen eine bedeutende Quelle dar, um frühzeitig hochstufige Rüstungen herzustellen oder bereits vorhandene Ausrüstung auf ein höheres Item-Level aufzuwerten.

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