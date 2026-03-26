Erster Split-Run bei einem mythischen Boss: Liquid legt Chimaerus

Liquid teilt in WoW den Raid auf, legt Mythic Chimaerus und verschafft sich über den Split-Run klare Vorteile beim WoW Progress.

Liquid ist im Traumriss mit den ersten Split-Runs im mythischen Schwierigkeitsgrad ins Rennen eingestiegen. Die Gilde teilte ihren Raid auf, besiegte Chimaerus auf dem mythischen Schwierigkeitsgrade und sicherte sich zusätzliche Beute für die Hauptcharaktere.

Der Split brachte dabei einen klaren Vorteil: Über mehrere Twinks konnte die Beute gezielt für Hauptcharaktere aufgeteilt und in größerer Menge eingesammelt werden. Besonders im Fokus stand dabei das Trinket Blick des Alnsehers.

So funktioniert der Kampf auf Mythisch

Auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad sorgt Dissonanz dafür, dass Spieler in gegensätzlichen Realms einander erheblichen Schaden zufügen. Dazu kommt Risswahn, das Spieler außerhalb des Rifts zwingt, mit Spielern innerhalb des Rifts zu tauschen.

Mit Beginn von Phase 2 trennt Alnstaubaufruhr die Gruppe in separate Teams. Zusätzlich beschwört Verderbte Vernichtung nun auch Adds im Rift, genau wie zuvor schon in Phase 1.

Die Gruppenaufstellung von Liquid beim Kill

2 Tanks : Schutz-Krieger, Wächter-Druide

: Schutz-Krieger, Wächter-Druide 4 Heiler : Disziplin-Priester, Nebelwirker-Mönch, 2 Bewahrung-Rufer

: Disziplin-Priester, Nebelwirker-Mönch, 2 Bewahrung-Rufer 3 Nahkämpfer : Vergeltung-Paladin, 2 Unheilig-Todesritter

: Vergeltung-Paladin, 2 Unheilig-Todesritter 11 Fernkämpfer: Treffsicherheit-Jäger, Elementar-Schamane, Destruktion-Hexenmeister, Dämonologie-Hexenmeister, Verwüstung-Dämonenjäger, Verheerung-Rufer, Verstärkung-Rufer, 2 Frost-Magier, 2 Schatten-Priester

Was die ersten Split-Runs im Mythic-Rennen zeigen

Die ersten Split-Runs im mythischen Schwierigkeitsgrad zeigen vor allem, wie früh Liquid auf zusätzliche Ausrüstung und flexible Charakterverteilung gesetzt hat. Der Sieg gegen Chimaerus war damit nicht nur ein Boss-Kill, sondern auch ein strategischer Vorteil im frühen WoW Progress.

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