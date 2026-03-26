WoW Tiefen: Stillstand bei der Reise des Tiefenforschers sorgt für Kritik

In WoW Midnight bleibt der Fortschritt in den Tiefen trotz Bonusereignis auf Rang 4 begrenzt und sorgt bei Spielern für zunehmende Frustration.

In der zweiten Woche von Saison 1 in WoW Midnight sorgt eine anhaltende Fortschrittssperre bei den Tiefen für Ernüchterung bei den Spielern. Obwohl das Bonusereignis: Tiefen lukrative Fortschritte versprach, bleibt die Reise des Tiefenforschers weiterhin auf Rang 4 begrenzt.

Stillstand beim Fortschritt der Reise des Tiefenforschers

Bereits die zweite Woche in Folge ist der Fortschritt in den Tiefen bei Rang 4 gedeckelt. Während diese Begrenzung in der ersten Woche aufgrund der hochwertigen Belohnungen und der kriegsmeutenbegebundenen Ausrüstung in höheren Rängen noch nachvollziehbar schien, stößt sie nun auf Unverständnis. Da Mythisch-Raids und Mythisch+-Dungeons bereits verfügbar sind, empfinden viele Spieler die Sperre auf einem so niedrigen Rang als hinderlich.

Besonders kritisch wird der Zeitpunkt bewertet: Viele Spieler planten, das aktuelle Bonusereignis für die Tiefen zu nutzen, um massiven Fortschritt zu erzielen. Diese Bemühungen wurden durch das unveränderte Hard Cap unmittelbar gestoppt.

Fehlende Kommunikation und technische Hürden

Bisher ist unklar, ob die dauerhafte Sperre auf Rang 4 beabsichtigt ist oder auf einem Versehen beruht. Die fehlende Kommunikation seitens der Entwickler bezüglich der Zeitpläne für die Reise des Tiefenforschers verstärkt die Frustration innerhalb der Community. Ähnliche Probleme mit Fehlern und Timegating traten bereits in der dritten Saison von The War Within auf, was den Eindruck vermittelt, dass aus vergangenen Fehlern nicht ausreichend gelernt wurde.

Zusätzlich mussten Spieler aufgrund von Hotfixes die Quests für Rang 4 in dieser Woche erneut abschließen. In der Kombination mit dem Timegating entsteht bei vielen Spielern das Gefühl, dass Gelegenheitsinhalte vernachlässigt werden. Für zukünftige Veröffentlichungen wird gefordert, solche Beschränkungen klar in den Zeitplänen zu kommunizieren, um die Erwartungshaltung der Spieler besser zu steuern.

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